Frente a la deuda récord de EE.UU. y Europa, los emergentes ganan atractivo: el análisis del experto José Bano y las opciones para invertir en pesos.

El experto José Bano (iProUP) destaca el debilitamiento de monedas centrales y la disciplina fiscal superior de emergentes.

El debate sobre la solidez financiera internacional comenzó a invertir los roles tradicionales entre las economías desarrolladas y los mercados emergentes. Mientras las principales potencias occidentales acumulan pasivos históricos y déficits presupuestarios crecientes, un grupo amplio de naciones en desarrollo exhibe una disciplina fiscal superior que empieza a llamar la atención de los administradores de carteras.

En diálogo con iProUP, el experto en finanzas personales José Bano remarcó que las monedas de los países centrales atraviesan un proceso de pérdida de fortaleza de fondo: "Lo que estamos viendo es que las monedas de los países desarrollados se están debilitando. El euro claramente se está debilitando; con el dólar es una tendencia donde tuvo una pequeña suba reciente por la suba de tasas, pero dentro de una tendencia de caída más grande".

Bano fundamentó por qué los mercados emergentes pueden operar hoy como un refugio de valor relativo frente al desbalance de las potencias.

"A nivel cuentas públicas, el promedio de los emergentes tiene hoy cuentas más prolijas que el promedio de los desarrollados. Los países centrales tienen mucho mayor déficit y deudas acumuladas mucho más grandes, con lo cual hoy parece ser más de protección estar en mercados emergentes", subrayó el especialista a este medio.

A diferencia de décadas anteriores, donde las economías periféricas sufrían desbalances crónicos de balanza de pagos y devaluaciones abruptas, numerosos bancos centrales de la región y de Asia mantuvieron tasas reales positivas y acumularon reservas internacionales.

Esta solidez macroeconómica relativa actúa como un colchón frente a las tensiones de deuda que hoy enfrentan el Tesoro estadounidense y los países de la Unión Europea.

Qué Cedears permiten posicionarse en mercados emergentes desde la Bolsa porteña

Para los ahorristas locales que buscan atomizar el riesgo de Wall Street y las divisas centrales, el mercado ofrece alternativas con cotización en pesos vinculadas al tipo de cambio financiero:

El ETF de Mercados Emergentes (EEM) : Agrupa a las principales compañías de economías en desarrollo de Asia, América Latina y Europa del Este, permitiendo desligarse de la exposición directa a los balances soberanos de Washington o Bruselas. Su valor en plataformas como Balanz ronda los $21.220 / u$s 13,82 y su ratio es de 1 VN = 5 Cedear.

El índice accionario de Brasil (EWZ): Replica a los gigantes del país vecino, como Petrobras, Itaú y Vale, que ofrecen valuaciones atractivas y flujo comercial directo con el resto del mundo. Su valor ronda los $34.520 / u$s22,52 y su ratio es de 1 VN = 2 Cedear

La ventaja operativa para el inversor minorista en la Argentina radica en que ambos instrumentos cotizan en pesos bajo el formato de Cedears, operables desde cualquier cuenta comitente tradicional de una ALyC.

De este modo, la posición queda dolarizada de forma automática mediante la variación del contado con liquidación (CCL), combinando resguardo cambiario local con la diversificación macroeconómica internacional recomendada por los especialistas.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre finanzas internacionales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.