Una radiografía de variables económicas evidencia que, aunque sectores como motocicletas repuntan, el ajuste domina las decisiones familiares

No hay recuperación generalizada del consumo: caen carne bovina (-13,2%) y autos, pero suben motos y carne porcina.

El consumo en septiembre fue dispar: ventas minoristas CAME -1,2% y préstamos -1%, mientras motos y confianza subieron.

Fundación ECOSUR reporta caídas en 11 de 21 indicadores de consumo privado al 12/10/26.

La Fundación ECOSUR elaboró una herramienta que reúne 21 variables agrupadas en 10 segmentos para monitorear la evolución del consumo privado.

El relevamiento combina información de distintas fuentes y períodos, con el objetivo de identificar qué componentes del gasto de los hogares muestran señales de recuperación y cuáles continúan en retroceso.

El resultado al 12 de octubre de 2026 es que 11 de esos 21 indicadores registran caídas interanuales, incluso comparando contra bases ya deprimidas.

De los cinco indicadores con información disponible para septiembre, tres registraron mejoras mensuales y dos volvieron a caer:

las mejoras : los patentamientos de autos aumentaron 4,6% respecto de agosto , los de motos crecieron 3,5% y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella subió 2,4% mensual .

: los patentamientos de autos aumentaron , los de motos crecieron y el Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad Torcuato Di Tella subió . Las caídas: las ventas minoristas que releva CAME retrocedieron 1,2% mensual y los préstamos al consumo, que incluyen créditos personales y tarjetas, bajaron 1%.

En la comparación interanual el panorama también es dispar: los patentamientos de motos crecieron 35,7%, mientras los de autos cayeron 10,8%. La confianza del consumidor mejoró 3,4% y los préstamos al consumo disminuyeron 9,6% interanual en términos reales.

Esa cifra confirma lo que exhibe el sistema financiero. El stock de crédito en pesos al sector privado está prácticamente en el mismo nivel real que en julio de 2025, y las líneas de consumo acumulan trece meses consecutivos de caída según LCG.

Los rubros con peor desempeño

El ranking de retrocesos interanuales dibuja con precisión dónde se ajustó el hogar argentino.

Consumo de carne bovina: -13,2% en agosto

en agosto Ventas por comercio electrónico con tarjetas de crédito: -12,4% en julio

en julio Patentamientos de autos: -10,8% en septiembre

en septiembre Shoppings: -8,1%

Electrodomésticos y artículos para el hogar: -7,7% en junio

en junio Supermercados: -6% interanual en julio

interanual en julio Autoservicios mayoristas: -5,6%

En el otro extremo aparecen tres categorías en alza: patentamientos de motos con 35,7%, consumo de carne porcina con 14,3% en agosto y ventas de leche fluida con 6,7%.

Esa combinación describe un patrón de sustitución. Baja el consumo de carne vacuna y sube el de carne porcina, más barata. Caen los patentamientos de autos y crecen los de motos.

En julio, 16 de los 18 indicadores disponibles registraron caídas mensuales.

En agosto, hubo una mejora parcial. Ocho de las 12 variables relevadas avanzaron, con las importaciones de bienes de consumo subiendo 10,3%, los patentamientos de autos 8,9% y las ventas de combustibles 4,1%. Pero las ventas minoristas de CAME cayeron 2,7% mensual, los préstamos al consumo 1,2% y el consumo de carne bovina 4%.

En septiembre, el resultado volvió a ser dispar. Hay además un contraste con las estadísticas oficiales. Mientras el consumo privado creció 0,4% interanual durante el segundo trimestre de 2026 según los datos oficiales, buena parte de los indicadores asociados al consumo masivo continuó en retroceso.

De este modo, para ECOSUR, los primeros datos de septiembre todavía no permiten confirmar una recuperación generalizada.