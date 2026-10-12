Uno de cada dos turistas uruguayos ya paga con billeteras digitales en la Argentina: los números del consumo y qué rubros eligen.

Las fintech transfronterizas agilizan pagos y eliminan el cambio de divisa, dinamizando el comercio formal local.

Prex Argentina registró un aumento del 33% de viajeros uruguayos y 41% en gasto interanual.

Uno de cada dos turistas uruguayos en Argentina usó billeteras digitales como Prex, superando al efectivo.

El flujo turístico entre Argentina y Uruguay experimenta una transformación estructural en sus modalidades de pago y hábitos de consumo, dejando atrás el uso predominante de billetes en efectivo y las tradicionales casas de cambio.

En el marco del movimiento transfronterizo registrado durante el receso de primavera, uno de cada dos turistas uruguayos que visitaron el país optó por pagar sus gastos mediante la billetera digital Prex, consolidando la penetración de las plataformas tecnofinancieras como canal operativo central para los viajeros de la región.

El relevamiento del comportamiento de los visitantes fue difundido por el Country Manager de Prex Argentina, Daniel Conte, quien destacó a través de sus redes profesionales una aceleración marcada en el volumen de ingresos y transacciones en comparación con el año anterior.

Según detalló el directivo, la cantidad de viajeros uruguayos trepó un 33% respecto a 2025, mientras que el nivel de gasto total ejecutado a través de la aplicación registró un salto interanual del 41%.

La dinámica operativa procesó un volumen superior a las 225.000 transacciones, marcando un ticket de gasto promedio de u$s265 por usuario a lo largo de su estadía en territorio argentino.

¿En qué gastan los turistas uruguayos durante su estadía en Argentina?

Los registros transaccionales confirman que el presupuesto de los visitantes extranjeros se concentra de manera prioritaria en resolver consumos de la vida cotidiana sin fricciones cambiarias.

Movilidad y transporte urbano: La mayor cantidad de operaciones se canalizó en viajes a través de plataformas de movilidad como Uber , recargas del sistema de transporte subterráneo (subte) y fondos para la tarjeta SUBE

Canastas de supermercados: Las compras de alimentos, bebidas y productos de consumo masivo ocuparon el segundo escalón en volumen dentro de las grandes cadenas comerciales

Artículos de farmacia y cuidado personal: El abastecimiento en farmacias y perfumerías mantuvo un peso determinante en las compras, aprovechando las ventajas de precios relativos en marcas locales

¿Por qué las billeteras transfronterizas desplazaron al efectivo en el turismo rioplatense?

La adopción de soluciones de finanzas embebidas permite a los turistas operar en comercios locales como si fueran residentes, eliminando los riesgos y sobrecostos vinculados al cambio físico de divisas.

A diferencia del esquema tradicional que requería portar divisas en billete o afrontar comisiones bancarias por plásticos internacionales, estas plataformas permiten transferir fondos en moneda de origen y convertirlos automáticamente al tipo de cambio local al momento de abonar en puntos de venta o aplicaciones móviles.

Esta agilidad operativa facilita que el visitante resuelva sus necesidades inmediatas de transporte, gastronomía y compras minoristas con el mismo teléfono celular, dinamizando la recaudación comercial formal en las principales plazas urbanas de Argentina.