Los tres índices de la bolsa neoyorquina avanzaron tras una semana volátil. La importancia de los motivos qué impulsaron su rebote

Inversores esperan resultados del 3T y datos de inflación en EE.UU. que orientarán futuras decisiones de la FED.

El S&P 500 avanzó 0,59% y el Nasdaq 0,64%; China reanudó exportaciones de refinados, conteniendo precios.

Wall Street cerró la semana con ganancias impulsado por el repunte tecnológico, enfriamiento del petróleo y mejora inversora.

El repunte tecnológico, el enfriamiento del petróleo, la estabilización de los rendimientos y la mejora del ánimo minorista fueron los cuatro factores que permitieron a Wall Street cerrar la semana bursátil con signo positivo este viernes 9 de octubre.

El presidente estadounidense Donald Trump reafirmó que EE. UU. no atacará Irán antes de las legislativas de noviembre y destacó que las negociaciones con Teherán siguen en curso, precisó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

China –por su parte– reanudó sus exportaciones de refinados, acción que enfrió los precios tras la escalada de la semana.

Los rendimientos largos se estabilizaron después de tocar máximos de dos décadas, algo que le dio aire renovado al sector tecnológico tras los golpes del jueves por los ingresos de OpenAI.

El sentimiento de los inversores minoristas mejoró: la proporción de bajistas cayó a 39% desde 46,5% la semana anterior.

Los operadores también apostaron a la temporada de resultados del tercer trimestre.

Cómo cerraron el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq

La bolsa neoyorquina finalizó la rueda con sus principales índices con signo positivo:

El Dow Jones subió 0,83% (+423 puntos) a 51.654,95

subió (+423 puntos) a El S&P 500 avanzó 0,59% a 7.811,54 y quedó al borde de superar su máximo histórico

avanzó a y quedó al borde de superar su El Nasdaq Composite creció 0,64% a 27.366,17.

En el balance semanal, el Nasdaq acumuló una suba de 0,6% y el Dow de 0,9%.

El S&P 500 ganó 1,2% en la semana. Los avances llegaron pese a la fuerte volatilidad de los últimos cinco días.

Por qué el petróleo, bonos y tecnología fueron los motores de la rueda

El petróleo cedió posiciones al inicio de la jornada tras las declaraciones de Trump, algo que restó presión inflacionaria.

El Brent osciló entre u$s102,50 y u$s105 y cerró en u$s104,72, con una suba de 0,4%.

Los bonos del Tesoro también mostraron volatilidad, aunque los rendimientos largos parecieron frenar su escalada.

Angelo Kourkafas, analista de Edward Jones, precisó que los rendimientos de los bonos parecen estabilizarse, algo que significa un alivio para las empresas.

Los gigantes tecnológicos lideraron el rebote tras la caída del jueves.

Por otro lado, Bloomberg informó que OpenAI espera alcanzar o superar los u$s70.000 millones de ingresos anualizados a fines de 2026.

Qué espera el mercado respecto a bancos, inflación y la FED

La temporada de resultados del tercer trimestre arranca la semana próxima con los bancos.

Los inversores esperan también nuevos datos de inflación en EE.UU.

Ambas cifras pueden orientar la decisión de la Reserva Federal (FED) sobre el futuro de las tasas a fines de mes.

Wall Street anticipa balances sólidos, con la inteligencia artificial (IA) sosteniendo el rally.

SpaceX subió 1,26% a u$s162,60 y aportó al tono positivo del sector tecnológico.