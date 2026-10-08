El Banco Nación ofrece hasta 30% de descuento, reintegros de $35.000 y hasta 12 cuotas sin interés durante octubre para todos sus usuarios

Para el Día de la Madre, la app BNA+ ofrece descuentos de hasta el 30% y financiamiento de hasta 24 cuotas sin interés en comercios.

El banco impulsó los créditos hipotecarios un 71,7% hasta los $4 billones, captando casi 3 de cada 4 pesos del nuevo financiamiento.

Los préstamos del Banco Nación al sector privado crecieron $6,3 billones en 2026, un alza del 39,2% que supera la media del sistema.

El Banco Nación (BNA) aumentó en $6.3 billones los préstamos al sector privado durante los primeros nueve meses de 2026, un crecimiento de 39,2% frente al 15% del resto del sistema financiero, según datos de la entidad.

En el contexto de su 135° aniversario, el banco explicó que amplió el crédito privado en 36,8% y elevó al 21,2% su participación de mercado.

El crecimiento se dio tanto en el financiamiento a familias como en el destinado a empresas. En ambos segmentos, el BNA avanzó por encima del promedio del resto del sistema y reforzó su participación como uno de los principales canales de crédito hacia la economía real.

Uno de los principales motores de la expansión fue el financiamiento a personas que –sin contabilizar los saldos de tarjetas de crédito– crecieron 55,1% en lo que va del año. El resto del sistema financiero registró un incremento de 10,5% en el mismo segmento. De esta manera, el BNA detalló que aportó el 58,1% del crecimiento del crédito a familias durante 2026.

En el segmento de empresas, denominado "Banca Empresas", la cartera en pesos del banco avanzó 30,5%, frente al 23,7% del resto del sistema: en este caso, la entidad aportó el 22,7% del incremento total del financiamiento.

A su vez, los préstamos en dólares al sector privado aumentaron 40,2% durante los primeros nueve meses del año, en un contexto de mayor demanda de financiamiento en moneda extranjera.

Banco Nación lidera el crédito hipotecario

El financiamiento para la compra de vivienda también mostró un fuerte crecimiento. A septiembre de 2026, la cartera de créditos hipotecarios con destino vivienda del Banco Nación alcanzó un saldo promedio de aproximadamente $4 billones, un 71,7% más que en diciembre de 2025.

El resto del sistema financiero aumentó esta cartera un 19,6% durante el mismo período. Así, el crecimiento del BNA fue 3,7 veces superior al registrado por el resto de las entidades.

El banco también detalló una parte significativa del crecimiento total del mercado: aportó el 73,4% del incremento del crédito hipotecario para vivienda durante 2026.

En otras palabras, cerca de 3 de cada 4 pesos de nuevo financiamiento hipotecario para adquisición de vivienda fueron otorgados por el Banco Nación.

En este escenario, la entidad también destacó el reciente Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) canalizará hasta $2 billones hacia entidades financieras a través de licitaciones periódicas.

La medida busca aumentar la disponibilidad de fondos para préstamos hipotecarios de largo plazo y acompañar la recuperación que comenzó a mostrar el mercado después de varios meses de menor actividad.

Descuentos y cuotas por el Día de la Madre

El Banco Nación lanzó promociones especiales por el Día de la Madre, disponibles durante octubre con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de BNA+.

Entre el 9 y el 10 de octubre, los clientes tendrán 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $30.000 por compra.

Del 12 al 18 de octubre, habrá 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de reintegro de $35.000 por compra.

Los beneficios estarán disponibles en más de 70 shoppings y comercios adheridos, en rubros como:

indumentaria

calzado

deportes

librerías

perfumerías

Además, BNA Viajes ofrece hasta 12 cuotas sin interés en vuelos, hoteles, paquetes y otros servicios turísticos nacionales entre el 5 y el 9 de octubre.

Por su parte, Tienda BNA+ permite acceder hasta 24 cuotas sin interés en productos de Moda, Belleza, Tecnología, Electro, Hogar, Calzado y Deporte entre el 5 y el 11 de octubre.