Según un reporte de BYMA, bancos y empresas de energía impulsaron el mayor pago de dividendos en décadas, sorprendiendo al segmento inversor

Servicios Públicos y Financieros concentran el 84,5% de la distribución; Materiales crece 1.739,2%.

Esta cifra representa un récord histórico y un alza del 9,3% interanual; GFG lidera pagos a accionistas.

Empresas argentinas listadas por BYMA distribuyeron u$s1.505 millones en dividendos hasta el 3T 2026.

El flujo de remuneración al accionista dentro del mercado de capitales argentino completó un período histórico. De acuerdo con el último Informe de Dividendos elaborado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) correspondiente al acumulado del tercer trimestre de 2026, las empresas domésticas listadas distribuyeron aproximadamente u$s1.505 millones en dividendos en efectivo y en especie durante los primeros nueve meses del año.

La cifra representa un incremento interanual del 9,3% frente a los u$s1.378 millones registrados en igual período de 2025 y constituye la marca más elevada para este tramo temporal desde que la plaza bursátil cuenta con registros estadísticos comparables.

El desempeño de los pagos mostró una curva de aceleración constante a lo largo del calendario económico: comenzó con u$s335 millones desembolsados en el primer trimestre, trepó a u$s533 millones en el segundo tramo y alcanzó su pico máximo con u$s638 millones en el tercer trimestre, etapa que por sí sola explicó cerca del 42% del total acumulado en el año.

Fuente: BYMA

Qué empresas integran el Top 10 de las que más dividendos pagaron en 2026

La concentración de los pagos evidenció una mayor desconcentración respecto de la primera mitad del año, con cinco compañías absorbiendo el 56% del volumen global distribuido:

Grupo Financiero Galicia (GGAL) : Lideró el ranking nacional al repartir u$s243,45 millones entre sus accionistas

Transener (TRAN) : La transportadora eléctrica de alta tensión escoltó la nómina con u$s165,17 millones distribuidos

Central Puerto (CEPU) : La principal generadora eléctrica del país completó el podio con u$s159,76 millones

Banco Macro (BMA) : Desembolsó u$s152,35 millones a través de su política de remuneración periódica

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA): Ocupó el quinto escalón con pagos por u$s123,89 millones

Luego se ubicaron:

Naturgy BAN: u$s113,74 millones

Ternium Argentina: u$s88,35 millones

Metrogas: u$s65,79 millones

Molinos Agro: u$s54,41 millones

Ecogas / Distribuidora de Gas Cuyana: u$s53,75 millones

Cuáles fueron los sectores ganadores y cómo varió la distribución interanual

La estructura de desembolsos reflejó una polarización contundente, donde solo tres segmentos de actividad concentraron cerca del 91% de los fondos totales liquidados en el recinto.

El bloque de Servicios Públicos (Utilities) se consolidó en la primera posición con u$s643,54 millones distribuidos (42,8% de la torta global), anotando una suba interanual del 14,3% traccionada por la actualización tarifaria y el flujo operativo de transportadoras y distribuidoras energéticas.

En segundo lugar se ubicó el rubro de Servicios Financieros, que alcanzó u$s628,02 millones (41,7% del total) y exhibió un repunte interanual del 20,4% empujado por los balances de los bancos privados.

El salto porcentual más llamativo lo protagonizó el sector de Materiales, que trepó un 1.739,2% interanual al totalizar u$s93,89 millones frente a los u$s5,10 millones de 2025, dinamizado esencialmente por la distribución de dividendos de Ternium Argentina. En contrapartida, el segmento de Consumo Básico registró un repliegue del 74,4%, totalizando u$s54,41 millones en el período analizado.

Los montos se informan en dólares estadounidenses, habiéndose convertido los pagos en moneda local mediante el tipo de cambio implícito en el Índice Dólar MEP de BYMA a la fecha efectiva de cobro. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni sugerencias de inversión en acciones corporativas.