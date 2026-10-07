Tasas en máximos desde 2002 y la FED que no cierra la puerta a otra suba de tasas presionaron a Wall Street, aunque no fueron los únicos factores

La confianza del consumidor cayó a su nivel más bajo desde 2014 y sectores como IA también sufrieron presión.

El rendimiento del bono a 10 años alcanzó 5,36%, un máximo desde 2002, impactando índices como el S&P 500.

El 7 de octubre, Wall Street cayó presionado por el alza de rendimientos de bonos del Tesoro y las actas de la FED.

El salto de los rendimientos de los bonos del Tesoro, las actas de la FED que mantienen abierta la puerta a otra suba de tasas, el deterioro de la confianza del consumidor, el ruido en el sector de inteligencia artificial y la toma de ganancias tras los récords del martes, fueron los cinco factores que presionaron a Wall Street este miércoles 7 de octubre.

La presión de los bonos fue la principal causa del retroceso del mercado neoyorquino, explicó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

El S&P 500 cayó 0,22% hasta 7.801,77 puntos, el Nasdaq Composite perdió 0,22% hasta 27.538,69 unidades, mientras que el Dow Jones cedió 0,66%.

El S&P 500 y el Dow Jones cortaron una racha alcista de cuatro sesiones, y el Nasdaq, una serie de cinco jornadas de subas.

La baja llegó un día después de que el S&P 500 y el Nasdaq marcaran máximos históricos de cierre.

Bonos del Tesoro en máximos de 2002: la principal presión sobre Wall Street

El rendimiento del bono a 10 años llegó a 5,36% durante la mañana, desde 5,27% del cierre de ayer, cerca de su nivel más alto desde 2002, precisó el experto de IOL.

Luego cedió a 5,28%, tras una subasta de u$s39.000 millones en notas a 10 años con rendimiento mediano debajo de 5,26%.

El bono a 30 años –en tanto– tocó un máximo en 24 años y cerró cerca de 5,67%.

El mercado atribuye el movimiento al deterioro fiscal de EE. UU. y a la expectativa de un nuevo aumento de tasas de la FED antes de fines de 2026.

Las actas de la Reserva Federal mantienen abierta la puerta a esa suba.

Según Patrick O'Hare, de Briefing.com, la tendencia alcista de los rendimientos actuó como freno para todo el mercado.

Constructoras, consumo e inteligencia artificial: otros focos de presión

El alza de las tasas hipotecarias a 30 años arrastró al sector inmobiliario y a las constructoras, que cayeron más de 2%, resaltó Vlassich.

Las pérdidas de los grandes índices fueron contenidas, pero las pequeñas compañías y la vivienda sufrieron una presión mayor.

Según el reporte de mercado, el índice de confianza del consumidor de la Conference Board cayó en septiembre a 81,9 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2014.

El dato refleja la sensibilidad del público a la inflación y a los costos energéticos.

En tecnología, la cancelación del lanzamiento del modelo GPT-6.1 Astra de OpenAI, tras no superar controles de seguridad internos, contrastó con los avances en la salida a bolsa de Anthropic, que apunta a una valuación superior a u$s2 billones.

El petróleo cotizó cerca de u$s100, con tensión por ataques de los hutíes a dos aeropuertos sauditas, y cedió 0,8% según el reporte local.