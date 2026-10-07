La propuesta permite a independientes acceder a financiamiento dejando billetes estadounidenses como respaldo, con costos menores al mercado

Los usuarios inmovilizan USD para recibir pesos, con TNA desde 20% y CFTEA desde 27,07%, sin vender sus ahorros.

Obtener un crédito es una tarea más que complicada para quienes no tengan un trabajo en relación de dependencia. Para estas personas, la opción de recurrir a plataformas alternativas a las tradicionales, y cuyos intereses están por arriba de la media, se transforma en muchas ocasiones en la única fuente de financiamiento. Esta barrera estructural golpea de lleno a un universo masivo: de acuerdo con el último informe de mercado de trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 37,7% de los trabajadores informales son independientes y carecen de un sueldo fijo mensual.

Ante este panorama, Reba -autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y perteneciente al Grupo Transatlántica- presentó una alternativa crediticia pensada para este segmento. La propuesta permite a los usuarios acceder a liquidez inmediata en moneda nacional constituyendo como colateral sus tenencias en moneda extranjera, evitando desprenderse de sus ahorros.

"Cuando se necesita liquidez para mejorar el negocio o cubrir un bache, la banca tradicional suele dar la espalda o cobrar tasas de interés muy elevadas", explica a iProUP la Business Manager de Reba, Vanesa Di Trolio, al analizar las limitaciones de scoring que sufren monotributistas y cuentapropistas.

¿Cómo operan los préstamos con garantía en dólares y qué plazos eligen los independientes?

El instrumento financiero está diseñado para que el trabajador por cuenta propia obtenga fondos transaccionales inmediatos sin desarmar su posición patrimonial en moneda dura.

La mecánica operativa consiste en inmovilizar fondos en dólares dentro de la propia caja de ahorro de la plataforma para recibir el desembolso en pesos de forma instantánea.

Al contar con este colateral, la entidad atenúa el peso del historial crediticio tradicional y habilita cuotas fijas en pesos con una Tasa Nominal Anual (TNA) preferencial que parte desde el 20%.

Una vez saldada la totalidad de las cuotas, los dólares en garantía se liberan íntegramente a favor del cliente.

Al respecto, Di Trolio revela un patrón de comportamiento divergente entre asalariados y cuentapropistas al momento de solicitar financiamiento: "La tendencia que vemos en nuestros usuarios es que los trabajadores en relación de dependencia toman préstamos entre 6 y 12 meses a diferencia de los independientes que la tendencia es más a corto plazo, entre 1 y 3 meses".

Para los autónomos, la herramienta actúa como un puente táctico para reponer mercadería o atravesar desfases de facturación.

"La operatoria se gestiona directamente a través de una caja de ahorro en pesos y en dólares totalmente bonificada, permitiendo que emprendedores y cuentapropistas cubran costos operativos o baches de cobranza sin resignar su reserva de valor ni asumir gastos fijos de mantenimiento de cuenta", añaden desde Reba.

Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba

¿Cuál es la relación de aforo y cómo impacta el Costo Financiero Total (CFTEA)?

La determinación del monto a prestar no responde a un aforo rígido, sino a un esquema modular donde el volumen de dólares depositados condiciona el acceso a los pesos y la tasa aplicable:

Flexibilidad de cobertura: Según detalla la especialista de Reba a este medio, no se exige una cifra fija de colateral , sino que el margen depende de la relación que el cliente elija constituir.

La lógica del producto premia el resguardo : A mayor garantía en dólares inmovilizada, mayor es el monto en pesos habilitado y más baja es la tasa de financiamiento

La escala del costo financiero: En materia de costos finales, Di Trolio precisa a este medio que el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) -que incluye IVA, cargos administrativos y comisiones-se ubica en un mínimo de 27,07% para el plazo de 1 cuota y asciende hasta el 60,72% en las operaciones estructuradas a 12 cuotas

Resguardo del capital: La ejecutiva señala que los dólares no sufren retenciones ni ventas forzadas al inicio de la operación, permaneciendo bajo titularidad del cliente durante el transcurso del cronograma de pagos.

¿Qué ocurre con la garantía si el tipo de cambio experimenta un salto abrupto?

La convivencia de pasivos en pesos con garantías en moneda extranjera introduce variables de cobertura que la entidad administra mediante parámetros técnicos prefijados.

Consultada sobre el comportamiento de la operación ante eventuales tensiones cambiarias o compresiones de brecha, Di Trolio subraya que la prioridad del esquema es asegurar previsibilidad en el flujo del usuario.

"La clave de este producto es la previsibilidad: el usuario sabe desde el día uno que paga cuotas fijas en pesos a una tasa preferencial, sin sorpresas ni letra chica", sostiene la vocera.

Asimismo, la ejecutiva confirma que el diseño contractual incluye resguardos de equilibrio patrimonial: "Al tener un respaldo en USD y el préstamo en pesos en el acto, está contemplado el ajuste en USD para mantener la relación de cobertura, garantizando transparencia y seguridad en la operación".

De este modo, la relación entre el saldo deudor y la garantía se preserva de forma dinámica a lo largo de la vida del crédito sin alterar el valor de la cuota en pesos acordada.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos e informativos sobre servicios financieros y mercado de crédito en la Argentina. Los datos de tasas, aforos y costos financieros corresponden a las declaraciones y especificaciones brindadas por Reba a iProUP. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de endeudamiento.