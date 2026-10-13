La nueva plataforma gratuita de BYMA permite acceder a métricas de mercado, consultar precios y usar herramientas de análisis sin restricciones

Desarrollado por BYMA Educa, el tablero web es gratuito, 100% online y no requiere registro para acceder a métricas.

BYMA lanzó el Tablero de Resumen Diario de Mercado, democratizando el análisis bursátil para inversores minoristas.

El acceso a la información financiera estructurada dio un paso clave hacia la democratización del análisis bursátil para el inversor minorista. A través de su programa pedagógico BYMA Educa, Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) presentó su nuevo Tablero de Resumen Diario de Mercado, una herramienta web abierta e interactiva concebida para consultar las cotizaciones y métricas técnicas de cierre de cada jornada de negociación sin costo alguno.

La principal novedad de la plataforma radica en la eliminación de barreras de entrada para el público general: el sistema opera bajo una modalidad 100% online que no requiere registro de usuario, claves previas ni descarga de aplicaciones complementarias.

De esta manera, cualquier ahorrista puede auditar el desempeño de sus colocaciones directamente desde el navegador tan pronto concluye la actividad operativa en la City porteña.

El portal reúne en una interfaz unificada tanto los datos de la renta fija pública y privada como las cotizaciones de la renta variable local e internacional, complementados por un buscador predictivo que localiza especies por ticker, nombre de la compañía o código ISIN.

Tablero de Resumen Diario de Mercado (BYMA)

Qué métricas y calculadoras de bonos permite analizar la nueva plataforma de BYMA

El panel dedicado a la Renta Fija concentra uno de los desarrollos más demandados por los operadores e inversores particulares frente a la complejidad del mercado de deuda:

Precios y rendimientos por especie: Al cierre de cada rueda, el tablero publica los valores operados, la Tasa Interna de Retorno (TIR) y las paridades efectivas de los títulos soberanos en sus distintos segmentos de liquidación: pesos, dólar MEP y dólar cable

Trazado de curvas de rendimiento: Permite visualizar de forma gráfica la estructura temporal de las tasas tanto de los títulos públicos del Tesoro Nacional como de las Obligaciones Negociables (ON) emitidas por corporaciones privadas

Métricas analíticas avanzadas: Incorpora el cálculo automático de duration, convexidad (convexity) y tasas forward , variables técnicas indispensables para medir la sensibilidad de los bonos ante eventuales variaciones de las tasas de interés

Herramientas de simulación: Integra calculadoras interactivas para proyectar flujos de fondos y cobro de cupones de bonos soberanos y Letras del Tesoro

Cómo acceder a la información de acciones, Cedears y cauciones bursátiles

En el apartado de Renta Variable, el sistema organiza las variaciones diarias de los activos líderes y de panel general, facilitando el seguimiento del portafolio.

El usuario puede monitorear las cotizaciones de cierre y los porcentajes de fluctuación de las principales acciones locales -como Transportadora de Gas del Sur o Transener-, junto al universo de Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) de empresas globales y fondos cotizados (ETFs).

La plataforma consolida además el calendario de dividendos corporativos, las tasas de corte de las cauciones bursátiles -el instrumento predilecto para la colocación de liquidez de corto plazo- y la operatoria del mercado de opciones financieras.

Para acceder a las métricas del día, los inversores pueden ingresar directamente a través del portal oficial habilitado en tablero.bymaeduca.com.ar, donde los datos se renuevan de manera automática tras la finalización de cada rueda bursátil.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre herramientas educativas del mercado de capitales argentino. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.