El mercado neoyorquino rozó un nuevo récord histórico animado por el resultado de las elecciones en Brasil, entre otros factores

Las elecciones en Brasil y la baja del petróleo también generaron un fuerte flujo comprador en el mercado.

El Nasdaq y S&P 500 subieron; la menor presión de la Fed por el empleo débil y la IA impulsaron ganancias.

El débil dato de empleo en EE.UU. impulsó a Wall Street el 5 de octubre, con el Nasdaq marcando un récord.

El débil dato de empleo en EE.UU., la menor presión de la Fed, la moderación del petróleo, el rally de emergentes por el resultado electoral en Brasil, el avance de las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial y una serie de fusiones y adquisiciones, fueron los seis factores que apuntalaron a Wall Street este lunes 5 de octubre

El S&P 500 cotizó muy cerca de sus máximos históricos y el Nasdaq marcó un nuevo récord al cierre. El Nasdaq Composite –por su parte– ganó 1,05% hasta 27.477,31 puntos y superó el récord previo de cierre del 22 de septiembre. El S&P 500 avanzó 0,67% y el Dow Jones Industrial sumó 0,18%, precisó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, en un informe al que accedió iProUP.

Luego del cierre del viernes pasado, fue la segunda jornada consecutiva de fuertes avances para el Nasdaq: el índice llegó, en es a un máximo intradiario de 27.544,07 puntos.

Las nóminas de septiembre sumaron solo 29.000 empleos, muy por debajo de los 90.000 que esperaban los economistas.

El dato redujo las apuestas de una suba de tasas en la reunión de octubre de la FED a cerca de 20%, frente a 70% la semana pasada. El organismo estadounidense elevó las tasas 0,25 punto porcentual el mes pasado.

Nvidia y Microsoft lideraron las subas de las tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), con el apoyo de anuncios de fusiones y adquisiciones. Por sectores, lideraron materiales básicos (1,2%), comunicaciones (1%) y salud (0,75%). Aun así, las tasas de los Treasuries siguen elevadas: el rendimiento a 10 años cerró en 5,313% y el de 30 años, en 5,666%.

Wall Street creció animado por seis factores este lunes 5 de octubre (Fuente: Imagen creada con IA)

Brasil y petróleo: el rally de emergentes y la baja del crudo

El resultado electoral brasileño desató un fuerte flujo comprador en Wall Street, resaltó Vlassich.

El ETF EWZ saltó 12%, Petrobras 10%, Nubank 13%, PagSeguro 22% y XP Inc. 33%.

El petróleo operó con volatilidad pero cerró en baja, algo que restó presión sobre las expectativas inflacionarias globales.

El Brent para diciembre cedió hasta u$s100,26 y el WTI se replegó a u$s88,95.

Aliviaron al mercado la operación "Amanecer de Yemen", con apoyo aéreo saudí, para recuperar posiciones en el estrecho de Bab el-Mandeb, y la decisión del G7 de liberar 100 millones de barriles de reservas.

Además, las exportaciones físicas de Medio Oriente alcanzaron 16,5 millones de barriles diarios en septiembre.