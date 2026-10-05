La entidad recortó las tasas de su plan de refinanciación en mora temprana y avanzada: la cuota baja hasta 20% y la tasa más baja llega a 25% anual

Con más de 125 mil operaciones por $500 mil millones en 2026, la medida busca normalizar deudas y mejorar la capacidad de pago.

El programa "Ponete al día" ofrece tasas desde 25% TNA a clientes con mora avanzada y bajos ingresos, consolidando deudas hasta 72 meses.

Banco Provincia redujo tasas y cuotas para refinanciar deudas de consumo, combatiendo morosidad récord del 12,7% con su plan.

El avance de la morosidad –que trepó a un récord de 12,7%–, el sobreendeudamiento de las familias, la necesidad de mejorar la capacidad de pago y la competencia con otros bancos públicos –como Nación y Ciudad (que también mejoraron sus planes)– son los cuatro factores que llevaron a Banco Provincia a bajar las tasas para refinanciar deudas de consumo y reducir el monto de la cuota mensual.

Además, a estos factores se sumó el objetivo de evitar el agravamiento del endeudamiento.

La medida –que alcanza a las opciones para cartera en mora temprana y avanzada– mantiene un esquema progresivo, con mejores condiciones para los sectores de menores ingresos y forma parte del programa Ponete al día, dirigido a clientes con mora al 31 de mayo de 2026.

Dentro de la mora temprana, con hasta 90 días de atraso, la tasa más baja es para clientes con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos vitales y móviles.

Esa tasa se recortó 9 puntos porcentuales, quedó en 30% TNA y reduce la cuota un 20%. Estas condiciones se aplican también a:

excombatientes de Malvinas

y trabajadoras de casas particulares

Para quienes cobran haberes o jubilaciones en el banco, la tasa es de 50% TNA, con una baja del 18% en la cuota tras un recorte de 12,5 puntos. La clientela general accede a una tasa de 60% TNA y una cuota 16% menor. La refinanciación exclusiva de deudas con tarjeta de crédito, en hasta 60 meses, recortó 6 puntos, quedó en 35% TNA y permite un ahorro mensual de 10%.

Banco Provincia baja las tasas para refinanciar deudas de consumo (Fuente: Imagen creada por IA)

Mora avanzada y sobreendeudamiento: la tasa más baja del plan es 25%

La tasa más baja de todo el plan es para clientes sobreendeudados o con ingresos de hasta 4 salarios mínimos vitales y móviles en mora avanzada, es decir, con más de 90 días de atraso.

Esa tasa, que ya era la más baja, se recortó 6 puntos porcentuales y quedó en 25% anual, algo que permite reducir el impacto de la cuota mensual en 12%.

Para quienes cobran haberes o jubilaciones en el banco y están en mora tardía, la tasa es de 30% TNA y la cuota baja un 5%.

El plan permite consolidar deudas de tarjeta y de créditos personales en un único préstamo, con plazo extendido y cuotas más accesibles.

Las refinanciaciones llegan hasta los 72 meses, es decir, seis años.

Cómo gestionar la refinanciación y cuántas operaciones ya concretó el banco

Desde la entidad explicaron a iProUP que se puede gestionar en las sucursales y, en algunos casos, directamente desde el home banking.

También precisaron que desde junio, se gestionaron más de $4 mil millones en refinanciaciones a través de la Banca Digital.

En lo que va de 2026, la alternativa permitió concretar más de 125 mil operaciones por más de 500 mil millones de pesos.

Según la consultora ECO GO, Banco Provincia ocupa el segundo lugar del sistema financiero argentino por participación en refinanciación de deudas.

Con las nuevas condiciones, el banco refuerza una política orientada a normalizar deudas y a promover una administración más sostenible de las finanzas personales.

Así amplía el alcance de una herramienta que ya ayudó a miles de bonaerenses a recuperar su capacidad de pago.