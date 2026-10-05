En el marco de la Semana Mundial del Inversor, BYMA y Cocos realizarán una capacitación online gratuita para aprender a invertir desde cero.

La capacitación busca derribar mitos, enseñar a gestionar finanzas y construir estrategias de inversión a largo plazo.

El evento virtual será el 7 de octubre de 2026 a las 18h vía Zoom, guiando sobre apertura de cuenta y opciones bursátiles.

BYMAEDUCA y Cocos lanzan un taller sin costo para jóvenes sobre los primeros pasos en inversiones y mercado de capitales.

En el marco de la Semana Mundial del Inversor -la campaña global impulsada por la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) y acompañada a nivel nacional por la Comisión Nacional de Valores (CNV)-, el programa educativo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMAEDUCA) se unió a la sociedad de bolsa Cocos para brindar un taller abierto y sin costo orientado a quienes dan sus primeros pasos en el mercado de capitales.

Bajo el título "Primeros Pasos: Inversiones para jóvenes. Mi futuro, mis decisiones financieras", el encuentro virtual se llevará a cabo el próximo miércoles 7 de octubre de 2026 a las 18:00 horas (de 18 a 19 h) a través de la plataforma Zoom.

La propuesta busca derribar mitos habituales sobre el monto mínimo requerido para operar, acercando herramientas prácticas para ordenar el presupuesto personal e iniciar una cartera en pesos o en dólares.

La actividad estará a cargo de especialistas del sector: contará con la disertación de Mario Maydana, en representación de BYMA, junto a los asesores financieros (Financial Advisors) Ian Colombo y Sophia Bresler, de Cocos.

Semana mundial del inversor (Fuente: BYMA)

Cuáles son los conceptos fundamentales que se abordarán durante la capacitación

El programa formativo fue estructurado de manera pedagógica para guiar a los participantes en el circuito operativo real de una inversión:

Apertura de cuenta comitente y custodia: Se explicará qué es una cuenta comitente, cuáles son los pasos digitales para darla de alta en una entidad autorizada y cuál es el rol fundamental que ejerce Caja de Valores en el resguardo legal de los títulos y activos

El factor tiempo y la planificación patrimonial: Los especialistas detallarán cómo opera el interés compuesto en horizontes de mediano y largo plazo, y de qué forma la disciplina de ahorro define los rendimientos

El menú de opciones disponibles: En qué instrumentos concretos se puede colocar el capital según el perfil (desde fondos comunes de dinero y cauciones hasta bonos soberanos, obligaciones negociables o CEDEARs de empresas globales)

Expectativas y tolerancia al riesgo: Qué esperar -y qué no- del rendimiento de un portafolio para evitar frustraciones y cómo estructurar una estrategia realista sin comprometer el dinero destinado a gastos corrientes

Qué herramientas prácticas se llevarán los asistentes al finalizar el encuentro

El taller apunta a brindar respuestas concretas a los interrogantes más frecuentes de quienes nunca operaron en el sistema bursátil.

Al término de la jornada, los asistentes contarán con nociones claras para definir con qué monto empezar, comprender qué implica asumir riesgos crediticios o de volatilidad de precios, qué conducta adoptar cuando los mercados experimentan caídas temporales y cómo sostener una estrategia de inversión ordenada y previsible a lo largo del tiempo.

La participación es libre y gratuita, con modalidad 100% online y cupos sujetos a la inscripción previa a través de los canales digitales oficiales de los organizadores.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente pedagógicos y periodísticos sobre educación financiera y el mercado de capitales. Este contenido no constituye una recomendación de compra ni asesoramiento financiero personalizado.