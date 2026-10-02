Accionistas podrán recibir acreditaciones en moneda extranjera a través de las empresas que integran el listado de CEDEARs de octubre

La búsqueda de flujo constante en moneda extranjera consolida a los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) como uno de los vehículos financieros predilectos del mercado local. Más allá de replicar las cotizaciones de las principales corporaciones internacionales y estar atados a la evolución del dólar contado con liquidación (CCL), estos instrumentos permiten a los ahorristas argentinos percibir rentas periódicas en moneda dura directamente en sus cuentas comitentes.

Un total de 24 compañías globales tienen previsto pagar dividendos en dólares a lo largo de octubre de 2026.

Los dividendos representan la porción de los beneficios netos que las empresas no reinvierten en su operación cotidiana y deciden distribuir entre sus accionistas en efectivo. Al operar bajo el régimen de CEDEARs custodiados por Caja de Valores en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el tenedor local cobra los dólares correspondientes a la proporción de acciones que representen sus títulos, esquivando el riesgo emisor de la deuda argentina.

Para tener derecho a percibir el cobro, resulta indispensable que el inversor haya adquirido los papeles antes de la denominada fecha de corte o fecha ex-dividendo -habitualmente fijada entre 48 y 72 horas hábiles previas a la fecha de liquidación del pago-, momento a partir del cual el precio de la acción descuenta el cupón en el mercado internacional.

Cuáles son los CEDEARs que pagan dividendos en la primera quincena de octubre

El cronograma de acreditación de rentas en moneda dura se distribuye de forma escalonada desde las primeras ruedas del mes:

Jueves 1 de octubre: Abrieron el mes Coca-Cola (KO) con u$s0,53 por acción ordinaria (ratio de conversión: 5 CEDEARs equivalen a 1 acción); el gigante de chips de inteligencia artificial Nvidia (NVDA) con u$s0,25 por acción (ratio: 24 CEDEARs); y la firma de indumentaria deportiva Nike (NKE) con u$s0,41 por acción (ratio: 12 CEDEARs)

Viernes 2 de octubre: La fabricante de productos de consumo masivo Kimberly-Clark (KMB) liquida u$s1,28 por acción (ratio: 6 CEDEARs)

Miércoles 7 de octubre: Llega el turno de la farmacéutica Merck & Co. (MRK) con u$s0,85 por acción (ratio: 5 CEDEARs) y de la tecnológica HP Inc. (HPQ) con u$s0,30 por acción (ratio: 1 CEDEAR por acción)

Jueves 8 de octubre: Distribuyen la fundición de semiconductores Taiwan Semiconductor (TSM) con u$s1,11 por acción (ratio: 9 CEDEARs) y la firma de software en la nube Salesforce (CRM) con u$s0,44 por acción (ratio: 18 CEDEARs)

Viernes 9 de octubre: La tabacalera Altria (MO) paga u$s1,11 por acción (ratio: 4 CEDEARs), consolidando un rendimiento por dividendo anualizado (dividend yield) superior al 6% en dólares

Miércoles 14 al viernes 16 de octubre: Se completa la primera mitad del mes con la alimenticia Mondelez (MDLZ) el día 14 con u$s0,52 (ratio: 15 CEDEARs); la petrolera Occidental Petroleum (OXY) el día 15 con u$s0,28 (ratio: 5 CEDEARs); y la proveedora de tecnología médica Medtronic (MDT) el día 16 con u$s0,72 (ratio: 4 CEDEARs)

Qué firmas internacionales completan el calendario de pagos en la segunda mitad de octubre

Hacia el tramo final del mes, la nómina de empresas que abonan utilidades en efectivo abarca tanto al sector tecnológico como al bancario y de consumo:

Miércoles 21 de octubre: La tecnológica de redes Cisco Systems (CSCO) desembolsa u$s0,42 por acción (ratio: 5 CEDEARs)

Viernes 23 de octubre: La firma de infraestructura de bases de datos y software Oracle (ORCL) acredita u$s0,50 por acción (ratio: 3 CEDEARs)

Lunes 26 de octubre: Jornada de múltiple acreditación que incluye a la tabacalera global Philip Morris (PM) con u$s1,60 por acción (ratio: 18 CEDEARs); la industrial GE Aerospace (GE) con u$s0,47 por acción (ratio: 8 CEDEARs); y la entidad bancaria Bank of America (BA.C) con u$s0,37 por acción (ratio: 4 CEDEARs)

Jueves 29 de octubre: El desarrollador de componentes electrónicos Marvell Technology (MRVL) liquida u$s0,06 por acción (ratio: 14 CEDEARs)

Sábado 31 de octubre: Cierra el calendario mensual la mayor entidad financiera de Estados Unidos, JPMorgan Chase (JPM), con un pago de u$s1,65 por acción (ratio: 15 CEDEARs)

Cómo se calculan y cobran los dividendos en las cuentas comitentes locales

El mecanismo de cobro para el inversor minorista en la plaza argentina no demanda trámites adicionales, pero exige comprender la relación entre el ratio del certificado y la acción subyacente:

El dividendo anunciado por cada compañía cotizante en Wall Street corresponde siempre a una acción original entera. Por lo tanto, el dinero final que se acredita en la cuenta del inversor surge de dividir ese dividendo anunciado por el ratio de conversión oficial del CEDEAR (por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, u$s0,53 dividido entre sus 5 certificados).

Los fondos son depositados de forma automática por la Caja de Valores en la cuenta comitente del usuario bajo la modalidad de dólares billete (dólar MEP o divisa/cable según la operatoria de la ALyC o banco emisor), netos de las retenciones impositivas que aplique el fisco estadounidense sobre pagos al exterior. Con esos dólares acreditados, el titular puede optar libremente por reinvertirlos en el mercado secundario o transferirlos a su caja de ahorro bancaria en moneda extranjera.

El presente informe tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de capitales. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. Los montos netos a cobrar pueden sufrir retenciones impositivas en origen y gastos de intermediación según el intermediario financiero.