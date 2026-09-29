Suba de los bonos del Tesoro a máximos de 2002, la caída del petróleo y la expectativa por el IPO de Anthropic generaron cautela, entre otros factores

OpenAI canceló GPT-6.1 Astra, mientras Anthropic avanza hacia una IPO de más de u$s2 billones, intensificando la competencia IA.

Rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a 5,268%, su nivel más alto desde abril de 2002, elevando el costo de financiamiento.

Bolsas de Nueva York cerraron mixtas debido a máximos en bonos, caída del petróleo, noticias de IA y baja confianza del consumidor.

Al menos cuatro factores presionaron a las bolsas de Nueva York para que este martes 29 de septiembre cerraran la jornada con comportamiento dispar e inestable.

El primer factor fue el continuo incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que alcanzaron máximos no vistos en más de dos décadas, explicó Mauricio Villacorta, estratega de inversión de IOL en un informe al que tuvo acceso iProUP.

El avance se vio compensado en parte por el retroceso en los precios internacionales del petróleo, que cayó cerca de 3% durante la jornada.

A estos factores se sumaron novedades mixtas en el sector tecnológico, con la cancelación del lanzamiento de un nuevo modelo de OpenAI y la expectativa por la salida a bolsa de Anthropic.

El deterioro en la confianza del consumidor, que tocó mínimos de más de una década, terminó de configurar un cuadro de cautela generalizada.

Cómo cerraron los principales índices de Wall Street

Los selectivos de los Estados Unidos operaron con sesgo de cautela y variaciones acotadas al cierre de la rueda, apuntó Villacorta.

El Nasdaq Composite finalizó prácticamente neutro, sin definir una tendencia clara.

El S&P 500 cedió 0,12%, mientras que el Dow Jones Industrial perdió 0,21% en la jornada.

Este resultado mixto confirma que el mercado optó por una postura defensiva, a la espera de mayor claridad sobre la política de tasas de la Reserva Federal.

La falta de una dirección definida entre los tres índices refleja la tensión entre los factores positivos y negativos que atravesaron la rueda.

Los bonos del Tesoro tocaron máximos no vistos desde 2002

El principal factor de presión sobre el mercado volvió a estar en la renta fija estadounidense, subrayó el experto de IOL.

La tasa del bono a 10 años avanzó a 5,268%, tras tocar máximos intradiarios no vistos desde abril de 2002.

El rendimiento del bono a 30 años, por su parte, alcanzó 5,603%, su nivel más alto desde junio de ese mismo año.

Este salto en las tasas estuvo impulsado por el déficit fiscal de los Estados Unidos y la expectativa de que la FED aplique un nuevo incremento de tasas antes de fin de año.

El escenario de rendimientos en máximos históricos recientes encarece el financiamiento para las empresas y presiona especialmente a los sectores de mayor crecimiento.

La persistencia de esta tendencia alcista en los bonos se convirtió en el principal condicionante para las acciones de Wall Street en las últimas semanas.

OpenAI cancela un lanzamiento mientras Anthropic avanza hacia una IPO histórica

El sector de la inteligencia artificial (IA) volvió a estar en el centro de la escena, aunque con señales contrapuestas.

Por un lado, se confirmó que OpenAI canceló el lanzamiento de su modelo GPT-6.1 Astra, después de que fallara pruebas internas de seguridad.

Por el otro, el mercado asimiló el prospecto de salida a bolsa de Anthropic, creador del asistente Claude, que apunta a una valuación superior a los u$s2 billones.

Según reportes de inversores citados por medios internacionales, se espera que la salida a bolsa se concrete en octubre a una valuación de u$s2 billones o más, algo que la convertiría en la mayor oferta pública inicial de la historia, superando la valuación de u$s1,77 billones que alcanzó SpaceX en su salida a bolsa de junio.

Los mismos inversores anticiparon que los ingresos anuales de la compañía llegarían a entre u$s100.000 millones y u$s120.000 millones hacia fines de año, algo que implicaría un crecimiento más de diez veces superior a los 47.000 millones reportados en mayo.

La combinación de un fracaso técnico en OpenAI y el avance concreto de Anthropic hacia su IPO ilustra la creciente competencia entre ambas compañías por el liderazgo del mercado de IA, precisó Villacorta.

La confianza del consumidor se desploma a mínimos de más de una década

Otro dato que golpeó el ánimo del mercado fue el deterioro en la confianza del consumidor estadounidense.

El índice elaborado por el Conference Board se desplomó en septiembre a 81,9 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2014.

Esta caída reflejó la alta sensibilidad del público a los costos de la energía y a la persistencia de la inflación en la economía estadounidense.

La combinación de tasas elevadas, precios de la energía volátiles y menor confianza del consumidor alimenta las dudas sobre la fortaleza del gasto de los hogares con vistas a los próximos meses.

Este indicador se sumó a la lista de factores que llevaron a los inversores a adoptar una postura más cautelosa durante la rueda.

El deterioro de las expectativas del consumidor es, para muchos analistas, una señal de alerta temprana sobre el ritmo de la actividad económica.

El petróleo cayó 3% por las negociaciones en el Estrecho de Ormuz

Las cotizaciones del crudo reanudaron la tendencia bajista este martes, en una jornada que redujo las presiones sobre las expectativas inflacionarias globales.

Pese al rechazo inicial de ofertas por parte de Washington, la atención se centró en las mediaciones que lleva adelante Qatar para articular una tregua por fases que permita reabrir la navegación en el Estrecho de Ormuz.

Datos de la consultora Kpler reflejaron -en simultáneo- un repunte en las exportaciones físicas desde Medio Oriente, que alcanzaron 12,8 millones de barriles diarios en septiembre.

El incremento estuvo apuntalado por la reparación del oleoducto East-West Pipeline en Arabia Saudita.

El barril de petróleo Brent cayó 3% y cerró en u$s95,70, luego de haber cotizado en la zona de u$s103 días atrás.

Por otro lado, el West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 3,60%, hasta ubicarse en u$s90,44, concluyó el experto de IOL.