Microsoft, Meta y el respiro en los rendimientos del Tesoro impulsaron el rebote.. El crudo cedió posiciones con la mira puesta en EE.UU. e Irán

El rebote contrasta con Argentina: la deuda cae y el Riesgo País de JP Morgan supera los 600 puntos básicos.

Grandes tecnológicas como Microsoft y Meta Platforms lideraron la recuperación de Wall Street gracias a la inversión en IA.

Las bolsas de Nueva York lograron su mejor semana desde agosto, impulsadas por la IA, el petróleo y los bonos del Tesoro.

Un alivio temporal en los precios del petróleo, una tregua parcial en la venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense, y el flujo sostenido de capitales hacia el sector tecnológico vinculado a la inteligencia artificial (IA), fueron los factores combinados que permitieron a las bolsas de Nueva York recuperarse este viernes 25 de septiembre y encaminar a Wall Street a cerrar su mejor semana desde principios de agosto.

"Esa combinación permitió a los inversores retomar el apetito por riesgo después de una semana marcada por rendimientos elevados en la renta fija", explicó a iProUP Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL.

En la vereda opuesta, la plaza financiera argentina profundizó su tendencia bajista, desacoplada del optimismo externo.

"La deuda soberana en dólares registró nuevas caídas generalizadas, algo que llevó al indicador de Riesgo País de JP Morgan a superar los 600 puntos básicos, su nivel más alto desde fines de abril", precisó.

La renta variable local también operó bajo presión, arrastrada por la debilidad del crédito soberano.

Cómo cerraron los principales índices de Wall Street

Los principales selectivos de la Bolsa de Nueva York cerraron la rueda con avances generalizados.

El Dow Jones Industrial lideró las subas con un salto de 0,99%, seguido por el S&P 500, que ganó 0,60%, y el Nasdaq Composite, que avanzó 0,59%.

En el balance semanal, el panorama se invirtió: el Nasdaq encabezó las mejoras con un alza superior a 2%, secundado por el S&P 500 (+1,1%) y el Dow Jones (+0,1%).

Este resultado confirma que, pese al rebote parejo del viernes, fue la tecnología la que más impulsó las ganancias acumuladas de la semana.

El desempeño se dio en un contexto de tasas todavía elevadas, que habían presionado a los mercados en las ruedas previas.

Bonos del Tesoro: una pausa dentro de un contexto de tasas altas

Tras alcanzar récords de varios años a mitad de semana, la ola de ventas en Treasuries ofreció un respiro este viernes.

Pese a esa pausa, el rendimiento a 10 años se mantuvo en niveles elevados, entre 5,17% y 5,20%, mientras que el tramo a 30 años se sostuvo cerca de 5,47%.

Estos niveles siguen siendo los más altos en años y explican buena parte de la cautela que había dominado al mercado en los días previos.

"La estabilización, aunque parcial, resultó suficiente para que los inversores volvieran a mirar con mejores ojos a las acciones de crecimiento", remarcó Villacorta.

Ese alivio en la renta fija fue uno de los pilares que sostuvo el rebote bursátil de la jornada.

El mercado interpretó la pausa como una oportunidad para recomponer posiciones antes del cierre de mes.

Por qué las Big Tech vuelven a liderar gracias a la inteligencia artificial

La resiliencia de las grandes tecnológicas fue otro de los motores del cierre semanal.

Microsoft ganó 3,62% en la rueda, y lideró el segmento de las mega-caps que volvió a marcar el rumbo del mercado.

Meta Platforms, en cambio, sufrió una corrección puntual de 3,20% este viernes, aunque cerró la semana con un saldo ampliamente positivo de 12%.

"Ese salto semanal de Meta estuvo impulsado por el lanzamiento de Muse, su nuevo asistente autónomo de inteligencia artificial", recordó el experto de IOL.

El comportamiento de estas compañías confirma que la narrativa de inversión en IA sigue siendo el principal sostén de las valuaciones tecnológicas en Wall Street.

Los inversores continúan premiando a las empresas que muestran avances concretos en productos de inteligencia artificial generativa.

El corrigió su rumbo tras versiones de diálogo entre EE.UU. e Irán

Los precios internacionales del crudo cortaron la racha alcista de dos días y cerraron en terreno negativo este viernes.

El mercado asimiló versiones de prensa que indicaron que negociadores de Estados Unidos e Irán habrían explorado un esquema por fases para reabrir el Estrecho de Ormuz, a cambio de un levantamiento gradual del bloqueo económico.

Pese a esa señal, los riesgos geopolíticos se mantuvieron elevados tras nuevos intercambios de misiles por parte de militantes hutíes cerca de la infraestructura energética de Arabia Saudita.

El barril de petróleo Brent cedió 2,07% y cerró en u$s104,39, mientras que el WTI de Texas retrocedió 2,42% hasta los u$s92,51.

Esta corrección del crudo dio un alivio puntual a las preocupaciones por presiones inflacionarias de corto plazo. El comportamiento del petróleo fue, junto con la pausa en los bonos, uno de los principales catalizadores del rebote bursátil de la jornada.