Finanzas sin fronteras: un estudio elabora por Global66 reveló en qué ciudades viven los argentinos y por qué domina la ayuda familiar.

La decisión de emigrar suele transformar el lugar de residencia física, pero rara vez corta los lazos económicos con la Argentina. En un contexto marcado por la dispersión geográfica del talento y de familias enteras en el exterior, el flujo de transferencias transfronterizas ofrece una radiografía exacta sobre dónde residen los connacionales y qué responsabilidades cotidianas siguen asumiendo a la distancia.

Un informe de la plataforma financiera Global66, elaborado en septiembre de 2026 sobre una base de clientes argentinos que operan desde distintas partes del mundo, reveló las coordenadas clave del mapa migratorio y financiero.

A nivel de países, España, Italia y Chile se consolidan como los tres destinos con mayor presencia de usuarios. Sin embargo, al descender al plano de las ciudades, la geografía muestra dinámicas dispares: Santiago de Chile se posiciona como la urbe con mayor cantidad de clientes argentinos activos, superando a polos tradicionales europeos como Madrid y Barcelona.

¿En qué ciudades se concentra la comunidad argentina y dónde se mueven los mayores montos?

El relevamiento expone que el volumen de dinero operado no siempre guarda una relación lineal con la cantidad de usuarios radicados en cada plaza:

Santiago de Chile: Encabeza el ranking por volumen de usuarios registrados, consolidándose como el principal enclave regional por cercanía geográfica, estabilidad cambiaria y facilidades de radicación para profesionales locales

Madrid y Barcelona: Concentran el grueso de los residentes en Europa. La capital española combina una amplia base de clientes con uno de los mayores volúmenes totales transados del informe

Valencia y Florianópolis: Completan las cinco ciudades con mayor masa de argentinos activos. La presencia brasileña se expande además a través de plazas como Río de Janeiro, mientras que en España sobresalen Alicante, Málaga y Palma de Mallorca

El fenómeno de Ciudad de México: Representa el caso de mayor disparidad operativa: si bien registra una cantidad reducida de usuarios en comparación con Santiago o Madrid, arroja un ticket promedio superior a los u$s26.000 por cliente activo , traccionado por el desembarco de ejecutivos corporativos, profesionales de tecnología y negocios de exportación

Otros corredores activos: La muestra incluye una presencia sostenida de argentinos en capitales regionales y europeas como Bogotá, Roma y Lima

¿Para qué envían dinero los argentinos que viven en el exterior?

El análisis discriminó el destino de cerca de u$s9 M transferidos a través de la plataforma que contaron con un propósito declarado. Lejos de responder únicamente a inversiones o gastos suntuarios, las transferencias están dominadas por la asistencia económica directa a los seres queridos.

El sostén del hogar representa más del 57% del volumen total, equivalente a más de u$s5 M destinados de forma exclusiva a ayuda familiar. Este comportamiento confirma que, aun habiéndose instalado en plazas con monedas estables, una proporción mayoritaria de los emigrados asume el pago de medicamentos, compras de supermercado o servicios básicos de familiares que continúan residiendo en el país

El resto de los fondos identificados se reparte entre obligaciones operativas y proyectos personales:

Viajes y traslados: Concentran el 10% del dinero operado, vinculados a visitas familiares y turismo internacional

Operaciones comerciales y negocios: Explican cerca del 8% de los movimientos entre fronteras

Gastos educativos y formación: Absorben más del 7% del total, destinados al pago de matrículas universitarias y programas de posgrado

Alquileres y vivienda: Representan el 7% de los envíos, cubriendo señas, garantías o cánones locativos

Servicios digitales y compras: El pago de plataformas tecnológicas abarca el 4%, mientras que la adquisición de mercaderías suma otro 3,5%, complementándose con tratamientos médicos y operaciones inmobiliarias de menor escala

¿Cómo inciden las monedas en las transferencias transfronterizas?

La elección de las divisas refleja el fuerte arraigo de la comunidad argentina en el continente europeo. Cerca de la mitad del volumen total operado en la plataforma se canaliza a través de corredores vinculados con el euro.

En el segmento de ayuda familiar, las operaciones se concentran prioritariamente en los circuitos de euros a euros y de pesos argentinos a euros. Una dinámica similar se verifica en las transferencias vinculadas con la educación: en los pagos orientados a estudios superiores y academias formativas, el corredor europeo constituye la vía casi excluyente de envío.

"Cuando una persona se muda a otro país, su vida financiera no necesariamente se muda por completo con ella. Sigue teniendo vínculos, compromisos y proyectos en distintos lugares", señala Sebastián Diaz de Valdés, Country Manager de Global66 para Argentina. El directivo remarca que "las transferencias ya no responden solamente a la lógica tradicional de enviar dinero a la familia, sino también a necesidades tan diversas como pagar un alquiler, estudiar o viajar. La vida se vuelve cada vez más global y el manejo del dinero acompaña esa transformación".

La radiografía que aportan las plataformas de dinero digital deja al descubierto que los procesos migratorios actuales mantienen una interdependencia constante entre los ingresos generados afuera y la cobertura de costos en el territorio nacional