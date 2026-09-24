Inversión en energía: una de las principales centrales del país abre la licitación de su nueva ON en dólares con ticket accesible.

La City porteña no da tregua y atraviesa una de las semanas con mayor actividad del año en materia de financiamiento corporativo. Luego de que el martes dos compañías energéticas abrieran sus libros para fondear proyectos en Vaca Muerta, y tras las licitaciones simultáneas que protagonizaron este miércoles el sector bancario y el agroindustrial por hasta u$s140 millones, el mercado de capitales suma una nueva alternativa de renta fija en moneda dura.

Durante la rueda de este jueves 24 de septiembre de 2026, una de las principales compañías generadoras de energía eléctrica del país sale a colocar deuda en el mercado local con una propuesta que se destaca por su bajo umbral de acceso para el público minorista.

La colocación corre por cuenta de Central Dock Sud S.A., una firma clave para la infraestructura energética ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda. La empresa cuenta con una capacidad instalada de 933 MW, una producción anual de 5.410 GWh y cubre el 16,8% de la demanda del Gran Buenos Aires, habiendo representado durante 2025 el 3,7% de la generación nacional.

Actualmente, la compañía avanza en el desarrollo de un proyecto de almacenamiento de energía de 90 MW (450 MWh) orientado a apuntalar la confiabilidad del suministro metropolitano.

¿Cuáles son las condiciones técnicas de la nueva Obligación Negociable energética?

De acuerdo con un informe elaborado por la sociedad de bolsa Balanz al que accedió iProUP, la compañía estructuró una colocación en el segmento de renta fija en moneda extranjera:

Instrumento licitado: Obligaciones Negociables Clase I

Monto de la emisión: Hasta u$s20 millones , con facultad de ampliación hasta un techo de u$s30 millones

Moneda de integración y pago: Dólar MEP

Plazo de vigencia: 24 meses (2 años)

Rendimiento ofrecido: Tasa fija a licitar en el proceso de subasta pública

Frecuencia de intereses: Pago semestral de cupones

Esquema de amortización: Cancelación total del capital en un único desembolso al vencimiento (formato bullet)

Precio de suscripción: 100% del valor nominal

Calificación de riesgo: Máxima nota crediticia local AAA.ar otorgada por Moody's Local

Monto mínimo de ingreso: u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de ese valor

Marco legal: Ley aplicable de la República Argentina

Horario de cierre: El libro de órdenes opera este jueves 24 de septiembre de 10:00 a 16:00 hs

Los detalles de la ON de Central Dock Sud (Fuente: Balanz)

¿Por qué esta licitación atrae a los pequeños ahorristas?

La estructuración de esta serie presenta un atractivo particular para los inversores individuales en comparación con otras emisiones recientes de la plaza financiera:

Piso de entrada accesible: Mientras que las licitaciones corporativas de las jornadas previas fijaron mínimos de u$s1.000 o u$s1.200, este título permite ingresar desde apenas u$s100 , habilitando la participación de ahorristas que buscan diversificar tenencias reducidas de dólar billete o MEP.

Calidad crediticia de primer orden: La calificación AAA.ar emitida por Moody's Local sitúa al papel en el escalón más elevado de solvencia del mercado doméstico, fundamentada en la predictibilidad de los flujos de caja y el rol estratégico de la central en el anillo de consumo eléctrico más poblado del país.

La sitúa al papel en el escalón más elevado de solvencia del mercado doméstico, fundamentada en la y el rol estratégico de la central en el anillo de consumo eléctrico más poblado del país. Horizonte temporal acotado: Con un plazo de 24 meses , el instrumento encaja en carteras que buscan previsibilidad sin comprometer liquidez a plazos largos de 4 o 5 años.

Con un plazo de , el instrumento encaja en carteras que buscan previsibilidad sin comprometer liquidez a plazos largos de 4 o 5 años. Ventajas impositivas vigentes: Al colocarse bajo el régimen de oferta pública de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el título goza para las personas humanas de la exención total en el Impuesto a las Ganancias (para cobro de cupones y compraventa) y en el Impuesto sobre los Bienes Personales.

¿Cómo participar de la subasta primaria desde la cuenta comitente?

Los inversores que decidan ingresar en la colocación primaria de este jueves deben realizar un proceso ágil a través de su intermediario bursátil:

Fondos disponibles en cuenta: Contar con el saldo líquido en Dólar MEP acreditado en la sociedad de bolsa (ALyC) o banco antes del horario límite de las 16:00 hs.

en la sociedad de bolsa (ALyC) o banco antes del horario límite de las 16:00 hs. Envío de la postura: Ingresar a la sección de "Licitaciones" o "Mercado Primario" de la plataforma online, seleccionar la especie Clase I de Central Dock Sud y definir la cantidad de nominales requerida (respetando el mínimo de u$s100) .

. Modalidad de tasa: El inversor puede licitar indicando una tasa fija límite que pretende cobrar , o bien ofertar "a precio de mercado" para convalidar la tasa de corte que surja de la puja general de la subasta.

, o bien ofertar "a precio de mercado" para convalidar la tasa de corte que surja de la puja general de la subasta. Negociación posterior en el mercado secundario : Una vez liquidadas y adjudicadas las órdenes, las láminas comenzarán a cotizar en BYMA, donde podrán comprarse y venderse diariamente contra pesos o contra dólares MEP en los plazos habituales de Contado Inmediato o 24 horas.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos sobre las colocaciones del mercado de capitales local. Las Obligaciones Negociables son instrumentos de renta fija sujetos al riesgo crediticio de la sociedad emisora. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de compra o suscripción de activos. Ante cualquier consulta operativa, se recomienda consultar a un idóneo matriculado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).