Las bolsas de Nueva York cerraron este martes 22 de septiembre con un comportamiento mixto, después del fuerte repunte registrado en la rueda anterior.

El mercado atravesó una jornada de volatilidad intradiaria en los precios del petróleo, que rebotaron tras un arranque a la baja, sumada a la cautela por el ajuste de tasas globales, explica Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, en un informe al que accedió iProUP.

Pese al tono selectivo, el sector tecnológico volvió a destacarse: el Nasdaq renovó su máximo histórico intradiario, impulsado por el segmento de semiconductores y el entusiasmo por la inteligencia artificial.

En la plaza financiera local, los activos argentinos operaron con sesgo negativo y se desacoplaron de la estabilidad externa.

La deuda soberana en dólares sufrió caídas lideradas por los tramos medio y largo, lo que llevó al riesgo país de JP Morgan a escalar 4% hasta los 555 puntos básicos, su nivel más alto en más de cinco meses.

La renta variable local, en cambio, arrancó bajista pero logró recuperarse, con el S&P Merval subiendo 0,3% en pesos.

Cómo cerraron los principales índices de Wall Street

Los principales selectivos de Wall Street pausaron su marcha tras registrar su mejor desempeño desde agosto.

El Nasdaq Composite lideró los avances con una nueva marca intradiaria histórica, al ganar 0,45% en la rueda.

El S&P 500 acompañó con un desempeño prácticamente plano, con una leve suba del 0,04%, mientras que el Dow Jones Industrial retrocedió 0,30%.

Esta combinación de resultados dispares confirma el tono selectivo que caracterizó a la jornada, con las tecnológicas sosteniendo el optimismo frente a los sectores más tradicionales.

El comportamiento contrasta con el rally generalizado del día previo, cuando los tres índices habían avanzado en conjunto.

La pausa se interpretó como una toma de ganancias parcial más que como un cambio de tendencia de fondo.

La inteligencia artificial y los semiconductores, otra vez protagonistas

El entusiasmo por la inteligencia artificial "agéntica" mantuvo firme la demanda sobre las acciones de semiconductores y memoria.

Entre las mayores subas del día se destacaron Micron, que avanzó 4,75%, y el combo SanDisk/Western Digital, que trepó 6,92%.

Nvidia, por su parte, sumó una ganancia más moderada de 0,96%, consolidando su rol como referencia del sector.

Este desempeño confirma que la narrativa de inversión en IA sigue siendo el principal motor de las tecnológicas, incluso en jornadas de tono mixto para el resto del mercado.

La fortaleza del segmento de chips fue, de hecho, la que permitió al Nasdaq marcar un nuevo récord pese a la cautela generalizada.

Los inversores continúan apostando a que la demanda de infraestructura de IA se mantenga en expansión durante los próximos trimestres.

El avance de China y el rally de las criptomonedas

En el plano internacional, Alibaba presentó el Zhenwu V900, calificado como el chip de inteligencia artificial más potente desarrollado en China.

El anuncio impulsó una suba de 0,68% en sus ADRs, en la previa de reuniones comerciales clave entre Estados Unidos y China en Washington.

El hito tecnológico chino se produce en un contexto de creciente competencia global por el liderazgo en semiconductores de IA.

En paralelo, los criptoactivos también tuvieron una jornada positiva: Bitcoin se sostuvo en la zona de los u$s86.300, extendiendo las ganancias semanales.

El impulso alcista se explica por la confirmación de nuevas compras corporativas de MicroStrategy, por 950 BTC, y por el respaldo de las exenciones de la SEC para activos tokenizados.

Estos factores reforzaron el apetito por riesgo en los mercados digitales pese a la cautela que primó en las acciones tradicionales.

Volatilidad intradiaria y rebote del petróleo hacia el cierre

Los precios del crudo atravesaron una rueda de oscilaciones marcadas, amagando con profundizar las caídas de la mañana antes de encontrar piso.

El barril arrancó la sesión a la baja por la posibilidad de destrabar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la cautela de los operadores sobre la efectividad de las rutas alternativas de exportación y los cuellos de botella existentes impulsó un rápido rebote desde los mínimos del día.

El barril de petróleo Brent cerró en la zona de los u$s99,21, recuperándose desde un piso de u$s98,90 durante la rueda.

El WTI de Texas, por su parte, finalizó en torno a los u$s94,36.

Esta recuperación del crudo hacia el cierre contribuyó a moderar las presiones inflacionarias que habían inquietado a los inversores en la apertura.