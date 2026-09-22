El Indicador supera por primera vez los 27.200 puntos este martes, impulsado por la IA, los semiconductores y la caída del petróleo. Todos los detalles

Caída del petróleo y distensión en bonos Tesoro alivian presiones e impulsan apetito por riesgo en Wall Street.

La euforia por la inteligencia artificial (IA) impulsó a tecnológicas como AMD y Meta Platforms.

Al menos seis factores combinados permiten que el Nasdaq Composite haya marcado este martes 22 de septiembre un nuevo récord histórico al superar, por primera vez, la barrera de los 27.200 puntos.

El principal impulsor fue la renovada euforia por la inteligencia artificial (IA), que devolvió a las tecnológicas al centro de la escena bursátil.

A esto se suma la capitalización bursátil de AMD por encima del billón de dólares, tras una suba cercana a 10% en el papel.

También pesó el salto de Meta Platforms, que trepó más de 11% impulsado por el éxito de su asistente de inteligencia artificial, Muse.

La caída del precio del petróleo a un mínimo de dos semanas alivió las presiones inflacionarias y potenció el apetito por riesgo.

Por último, la distensión en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense terminó de despejar el camino para el nuevo récord.

Por qué el Nasdaq alcanza un nuevo récord histórico

El índice tecnológico llegó a tocar un máximo intradiario de 27.212,68 unidades, y superó así su anterior marca de 27.190,21 puntos registrada el 1° de junio pasado.

Agencias internacionales y algunos reportes ubicaron el pico de la jornada incluso más alto, en torno a los 27.272 puntos.

El nuevo hito llega apenas un día después de que el Nasdaq cerrara en un máximo histórico de cierre, en 27.122,09 unidades, con una suba de 2,26%.

De esta manera, el índice se convirtió en el último de los grandes referentes de Wall Street en recuperar sus niveles récord, ya que el S&P 500 y el Dow Jones ya lo lograron en agosto pasado.

La recuperación resulta especialmente significativa porque el Nasdaq llegó a perder más de 10% desde su pico intradiario a fines de julio.

Aquella corrección se explicó por el temor de los inversores a que el fuerte gasto en IA no se tradujera en ganancias concretas para las empresas del sector.

Por qué el Nasdaq marca un nuevo récord histórico (Fuente: Imagen creada con IA)

Qué mirará el mercado en las próximas semanas

Pese al nuevo récord, desde el mercado advierten que las valuaciones del Nasdaq siguen siendo exigentes, con un múltiplo precio-beneficio cercano a 31 veces.

Ed Yardeni, uno de los estrategas más seguidos de Wall Street, recortó su proyección de cierre de año para el S&P 500.

La atención de los inversores ahora se centra en los próximos discursos de al menos diez funcionarios de bancos centrales, que podrían marcar el rumbo de las tasas de interés.

También el mercado sigue de cerca la cumbre de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, donde podrían darse avances diplomáticos entre los Estados Unidos e Irán.

En paralelo, eventos sectoriales como el Snapdragon Summit de Qualcomm y el anuncio de una hoja de ruta de IA por parte de Alibaba alimentan el apetito por las acciones tecnológicas a nivel global.

Con el Nasdaq sube más de 16% en lo que va de 2026, el mercado apuesta a que el ciclo de inversión en IA continúe siendo el principal motor de Wall Street.