Citi reveló en qué invierten las mayores fortunas: las family offices de la región lideran en IA, pero solo el 9% tiene plan sucesorio.

Los administradores de las mayores fortunas de América Latina aceleraron una profunda transformación en sus estrategias de inversión corporativa y patrimonial. En un contexto marcado por la volatilidad internacional y la persistencia de tensiones inflacionarias, las oficinas familiares (family offices) de la región no solo lograron preservar capital, sino que encabezaron la adopción operativa de herramientas de inteligencia artificial a escala global, superando a sus pares de Europa y Norteamérica en niveles de automatización interna.

Los datos se desprenden del informe global 2026 Global Family Office Report, elaborado por la división Citi Wealth de Citigroup sobre una muestra de 351 oficinas familiares en más de 40 países (relevadas entre junio y julio de 2026). El relevamiento confirma que casi el 90% de estas organizaciones registró rendimientos netos positivos en lo que va del año, ubicándose las estructuras latinoamericanas en un rango de retorno anual promedio de entre el 5% y el 10%.

Frente a la incertidumbre monetaria, los patrimonios más concentrados evitaron desarmar posiciones de forma abrupta y optaron por una gestión activa sin coberturas complejas con derivados, priorizando activos tradicionales de alta liquidez y esquemas de gobernanza más institucionalizados.

En qué activos invierten las family offices de América Latina y por qué gana terreno la renta variable

A la hora de asignar capital incremental durante 2026, los patrimonios latinoamericanos exhibieron una marcada predilección por los instrumentos líquidos de calidad frente al capital privado ilíquido:

Renta variable pública: Concentra el 33% de la torta de inversión en América Latina , siendo el nivel más alto a escala global. El 52% de los administradores regionales consultados por Citi prevé elevar sus posiciones en acciones de mercados desarrollados durante los próximos 12 meses

Renta fija tradicional: Absorbe un 24% de las carteras , complementando el flujo de ingresos mediante bonos corporativos y soberanos de corto plazo para hacer frente a la volatilidad de las tasas de interés

Gestión activa vs. derivados: En materia de resguardo, el 30% de las oficinas de la región se volcó a la administración activa de cartera mediante rebalanceos periódicos, mientras que solo un 13% utilizó instrumentos derivados para coberturas cambiarias o de precio

Preocupación por la inflación: El alza sostenida del costo de vida desplazó a las disputas arancelarias comerciales —que lideraban el ránking de inquietudes en 2025— y se consolidó como la principal amenaza para la preservación del patrimonio real en la región

Cómo aplican la inteligencia artificial los grandes patrimonios y por qué lideran la región

Uno de los quiebres más notorios del informe radica en la transición tecnológica: las oficinas de inversión familiar pasaron de la mera experimentación de algoritmos a la implementación práctica dentro de sus procesos diarios de trabajo:

Foco en productividad operativa: Lejos de utilizar la inteligencia artificial para especulación bursátil o búsqueda de retornos extraordinarios (alfa), los equipos la aplican para automatizar flujos de trabajo, conciliar cuentas y acelerar la auditoría previa (due diligence)

Reducción del trabajo manual: El 50% de las family offices latinoamericanas destacó la eliminación de tareas repetitivas como el principal beneficio de la IA, mientras que un 36% ponderó la mejora en la precisión de sus informes financieros.

Institucionalización de decisiones: La región se ubicó al frente en la profesionalización de la gobernanza: el 68% cuenta con comités formales de inversión (frente a un promedio global del 63%) y un 86% ejecuta auditorías periódicas de cartera

Por qué la sucesión generacional es el talón de Aquiles de las fortunas latinoamericanas

Pese a los avances en tecnología y asignación financiera, el informe de Citi Wealth encendió una señal de alerta estructural sobre la supervivencia de los patrimonios en el mediano plazo:

Baja preparación para el recambio: Apenas el 9% de las oficinas familiares de América Latina aseguró estar bien preparada para encarar una transición de liderazgo, registrando la tasa de preparación más baja de todo el mundo .

Inminencia de la transición: Alrededor del 33% de las familias prevé un cambio formal de mando en su estructura operativa, directorio o empresa holding durante los próximos cinco años

Internacionalización y dispersión: El 58% de las familias de la región proyecta que sus miembros y activos residirán en múltiples países hacia fines de la década (contra un 38% global), lo que sumará fricciones impositivas, societarias y normativas que exigen profesionalizar la formación de las próximas generaciones

Aviso de contexto informativo: El presente artículo tiene propósitos exclusivamente informativos sobre tendencias de asignación patrimonial y mercados financieros internacionales. La información analítica y estadística corresponde a los resultados del estudio 2026 Global Family Office Report elaborado por Citi Wealth entre junio y julio de 2026 sobre 351 participantes en 40 países. Las menciones a clases de activos o rendimientos históricos no representan una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia operativa. Antes de estructurar un portafolio de activos, se aconseja consultar con asesores patrimoniales matriculados en las jurisdicciones pertinentes.