La morosidad en Argentina sumó nuevas variables como la digitalización, crédito, cambios en los gastos y factores de comportamiento según cada edad

Un informe de Recupero Crediticio by Ostengo detalla cómo edad, crédito digital y redes sociales influyen en las deudas.

La morosidad en Argentina se complejiza por factores de comportamiento y tecnología, más allá de la falta de ingresos.

La morosidad dejó de ser, para muchas familias argentinas, un problema exclusivamente asociado a la falta de ingresos ya que cuenta con nuevas y diversas variables.

El avance de los medios de pago digitales, la expansión del crédito de corto plazo y los cambios en la estructura de gastos de los hogares configuraron un escenario en el que las decisiones financieras también están atravesadas por factores de comportamiento.

Un informe estratégico sobre la dinámica de la morosidad en Argentina durante 2026, realizado por BPO (Business Process Outsourcing), empresa especializada en soluciones de cobranza a medida, Recupero Crediticio by Ostengo, y liderada por Raúl y Andrés Ostengo, puso el foco en esa combinación de economía, tecnología y psicología.

El análisis sostuvo que los motivos que llevan a una persona a atrasarse con sus obligaciones no son necesariamente los mismos en todas las edades y que, por eso, las estrategias de prevención y recuperación deberían contemplar las características de cada grupo.

Los jóvenes y la mora

Entre los menores de 25 años, el informe identificó una mayor exposición a herramientas como billeteras virtuales, pagos mediante QR y modalidades de compra financiada.

La hipótesis planteada es que la desaparición de la transacción física de dinero puede reducir la percepción inmediata del gasto y facilitar decisiones orientadas al consumo presente.

El documento vinculó este fenómeno con conceptos de la economía conductual, como el descuento hiperbólico, que describe la tendencia a otorgar un valor mayor a una recompensa inmediata frente a un beneficio o costo futuro.

El análisis también señaló un comportamiento conocido como efecto avestruz, que ante una situación financiera que genera ansiedad, algunas personas pueden evitar revisar sus cuentas, responder comunicaciones de cobranza o consultar el estado de sus deudas.

Sin embargo, el informe advirtió que no toda la morosidad juvenil debe interpretarse como consecuencia de decisiones impulsivas, ya que el contexto de ingresos, empleo y acceso al crédito también resulta determinante.

Entre el problema entre el grupo de los 25 y los 40 años

Para el grupo de 25 a 40 años, el problema que identificó el análisis se trata de una etapa en la que suelen concentrarse gastos vinculados con alquiler, vivienda, crianza y consolidación laboral.

En este segmento, según el informe, la mora puede estar menos relacionada con el consumo impulsivo y más con la falta de margen disponible una vez cubiertos los gastos fijos.

La diferencia es relevante, ya que una familia puede mantener voluntad de pago y, al mismo tiempo, no contar con liquidez suficiente para afrontar todas sus obligaciones en fecha.

La situación puede agravarse cuando las deudas se refinancian o se acumulan saldos de tarjetas y créditos de corto plazo, elevando el costo financiero total.

La "generación sándwich"

Por otro lado, el grupo de entre 40 y 65 años enfrenta, según el documento, una presión adicional en relación a la necesidad de sostener simultáneamente a hijos y, en algunos casos, a padres adultos mayores.

A esa carga familiar pueden sumarse situaciones como pérdida de empleo, caída de ingresos de trabajadores independientes o dificultades en pequeños emprendimientos.

En estos casos, Raúl y Andrés Ostengo afirmaron en el documento que la morosidad puede aparecer como consecuencia de un evento disruptivo que modifica repentinamente la capacidad de pago del hogar.

La preservación del patrimonio también adquiere mayor importancia, ya que la vivienda, el auto y otros activos pueden convertirse en factores centrales en las decisiones que toma una familia cuando debe renegociar sus obligaciones.

Las deudas en los mayores de 65 años

En los adultos mayores, el informe analizó un escenario diferente, ya que los ingresos suelen tener menor capacidad de adaptación mientras que algunos gastos, especialmente los vinculados con medicamentos, atención médica y alimentación, y presentan poca posibilidad de reducción.

El documento de Recupero Crediticio by Ostengo también identificó situaciones en las que personas mayores terminan afrontando obligaciones asumidas originalmente para ayudar a familiares, ya sea mediante préstamos, garantías u otras formas de asistencia financiera.

Un nuevo escenario económico

El comportamiento de los hogares tampoco puede analizarse separado de la evolución de los precios y del ingreso disponible.

El informe señaló que los cambios en tarifas de servicios públicos, alquileres y costos financieros pueden reducir el dinero disponible después de cubrir los gastos esenciales.

A esto se suma el costo del financiamiento, ya que cuando una persona no logra cancelar una deuda y comienza a refinanciarla, el saldo puede crecer debido a intereses, cargos y nuevos períodos de financiación.

El documento pone especial atención en los créditos ofrecidos por proveedores no financieros y plataformas digitales, y propone que el consumidor pueda conocer con claridad cuánto terminará pagando en términos nominales antes de asumir una obligación.

El vínculo entre las redes sociales y la morosidad

Otro capítulo del informe de Raúl y Andrés Ostengo está dedicado al impacto de las redes sociales en la morosidad de los argentinos.

Plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Telegram se convirtieron en espacios donde conviven contenidos de educación financiera con publicidad, entretenimiento y propuestas de inversión.

Esa mezcla puede dificultar, para algunos usuarios, distinguir información profesional de promociones comerciales o directamente engañosas.

El documento de Recupero Crediticio by Ostengo advierte especialmente sobre tres fenómenos:

La promoción de apuestas online y de supuestas formas de obtener ingresos rápidos.

y de supuestas formas de obtener ingresos rápidos. La normalización del consumo financiado mediante contenidos que muestran compras frecuentes como parte de un estilo de vida.

La proliferación de propuestas de inversión de alto riesgo, especialmente aquellas que prometen rendimientos extraordinarios en poco tiempo.

Además, el informe también menciona publicaciones que ofrecen supuestas soluciones inmediatas para eliminar deudas o salir de registros crediticios sin cumplir con las obligaciones correspondientes.

Una cobranza más segmentada

Por otro lado, el informe propuso modificar los modelos tradicionales de gestión de cobranza, ya que en lugar de utilizar una única estrategia para todos los deudores, plantea adaptar las alternativas de pago a las características de cada segmento.

Para los jóvenes, sugiere opciones simples, canales digitales y cuotas pequeñas, mientras que para quienes atraviesan una etapa de formación familiar, propone mecanismos de consolidación y reestructuración.

En los hogares de entre 40 y 65 años, plantea negociaciones que contemplen el patrimonio y las fuentes de ingresos, y para los adultos mayores, recomienda considerar los calendarios previsionales.

Una de las propuestas centrales del informe es simplificar las alternativas:

Presentar pocas opciones claras, por ejemplo, cancelación con descuento o financiación en cuotas fijas.

Facilitar el acceso al medio de pago.

El objetivo de esta estrategia sería reducir la fricción y evitar que una situación de endeudamiento termine derivando en la desconexión del consumidor con la entidad acreedora.

Por otro lado, el documento también plantea una serie de medidas de política pública, y entre ellas aparece la creación de un régimen de insolvencia familiar y segunda oportunidad, que permita a personas sobreendeudadas reorganizar sus obligaciones sin quedar excluidas permanentemente del sistema financiero.

El informe de Recupero Crediticio by Ostengo también propuso reforzar la transparencia sobre el costo financiero total de los créditos, especialmente en préstamos de corto plazo y modalidades de compra financiada.

Otro eje a tener en cuenta es la regulación de la publicidad de apuestas online, con especial atención a la exposición de menores y jóvenes en plataformas digitales.

La educación financiera aparece como una cuarta línea de acció, ya que el informe plantea incorporar contenidos prácticos sobre crédito, endeudamiento, medios de pago y derechos del consumidor desde la educación secundaria.

Para los adultos mayores, finalmente, el documento propone un canal único que permita consolidar diferentes obligaciones y proteger un piso mínimo de ingresos previsionales.

El principal planteo del informe es que la morosidad no puede explicarse únicamente mirando una cuenta bancaria, ya que detrás de una deuda impaga pueden existir estos factores:

Pérdida de ingresos.

Aumento de gastos esenciales.

Decisiones de consumo.

Falta de información.

Situaciones familiares inesperadas.

Dificultades para comprender el costo real de un crédito.

La digitalización hizo que endeudarse sea más rápido y sencillo, ya que el desafío, en ese contexto, consiste en lograr que también sea más sencillo comprender cuánto cuesta una deuda, cuáles son sus consecuencias y qué alternativas existen cuando una persona ya no puede cumplir con sus obligaciones.

La discusión sobre la morosidad en Argentina, trasciende el recupero de una deuda, ya que también involucra educación financiera, regulación, protección del consumidor y herramientas para evitar que un problema de liquidez termine convirtiéndose en una situación de sobreendeudamiento permanente.