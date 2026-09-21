YPF acaba de marcar un récord dentro de su propia billetera: en menos de un mes, alcanzó el millón de acciones compradas. Una iniciativa que, según su CEO, Horacio Marín, "es una muestra concreta del interés de los argentinos por ser parte de la compañía".

Se trata de una alianza entre la energética de mayoría estatal y Santander para incorporar nuevas capacidades financieras y tecnológicas dentro de la App YPF: la petrolera ofrece una comunidad bien afianzada en torno a la marca, en tanto que el banco aporta la infraestructura para hacer posible las operaciones.

Pero además marca la potencia de un esquema de negocios que cada vez une más a bancos y fintech.

¿Cómo funcionan las finanzas embebidas y por qué crecen en Argentina?

La alianza entre un banco y una billetera tiene larga data. El pionero fue BIND: comenzó integrando cobros en el portal de pasajes de ómnibus Plataforma 10. Luego proveyó fondos y dólar MEP a Mercado Libre, Carrefour Banco, Cocos y otras billeteras.

Además, Galicia integró servicios financieros en Rappi, Macro anunció que explorará el esquema con Personal Pay, tras comprar el 50% de la billetera de Telecom. Un negocio que, según el mapeo de la Cámara Fintech junto a Taquion, es el quinto rubro, con 195 empresas (12% del total de las 939 relevadas) que ofrecen servicios a otras empresas.

Christian Balatti, consultor fintech y fundador de EsXAI, asegura que los bancos se suman "porque les permite distribuir productos financieros sin necesidad de ser dueños de la interfaz ni adquirir directamente al cliente".

El negocio de las finanzas embebidas

Así, revela, "el banco aporta expertise en producto, licencia o fondeo, compliance y gestión de riesgo. Rappi, Personal Pay o YPF Digital aportan clientes, datos, frecuencia de uso y contexto".

"Para la banca significa nuevos clientes, aunque sea a través de terceros; más volumen; menor costo de adquisición y nuevas fuentes de ingresos. La lógica es: resignar parte de la relación directa con el usuario a cambio de 'una nueva red de distribución virtual'".

En este punto coincide Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, quien asegura que "el banco tiene un problema estructural: no está en el momento de uso. Macro no compró una billetera, sino que adquirió la distribución digital de Personal Pay".

"Galicia-Rappi responde a una lógica similar: el banco quiere estar dentro del ecosistema donde ocurre el consumo, no esperar que el cliente entre al home banking cuando necesita un producto financiero".

Diego Kupferberg, experto en desarrollo de negocios digitales y fundador de API Hub de Negocios, señala que "la ventaja no es el partner, sino la densidad de interacciones que genera y los espacios donde el banco va a interceptar clientes y, aún más importante, no clientes".

En el caso de esos partners, Christian Soragni, docente del Centro de Finanzas Alternativas de la UCA, remarca que "existe un gran atractivo para las compañías que manejan grandes sumas y tienen la posibilidad de cursar o recibir pagos".

"Se plantean cómo tener los fondos más días. Cómo rentabilizar el stock de cartera y flujo de clientes. Además, aprovechan el cross-selling: a partir de su comportamiento, ofrecerle otros productos", completa.

¿Por qué bancos y fintech apuestan por la banca invisible?

Los bancos no son los únicos. Varias exchanges migraron a proveedoras de infraestructura porque, según Balatti, "descubrieron que la infraestructura que construyeron puede ser más valiosa que su propia app", sin enfrentarse a costos de adquisición y competencia elevados.

"Ya tienen resueltos KYC, custodia, wallets, liquidez, conversión fiat-cripto, blockchain y compliance. Pueden empaquetar esas capacidades mediante API y venderlas a bancos, fintechs y empresas. Además, el B2C tiene alto costo de adquisición y mucha competencia", completa Balatti.

Más información del usuario y más contexto es, además, una oportunidad para competir contra Mercado Pago, que eventualmente también será banco y disputará los mismos clientes, pero con más productos, como cuentas sueldo o créditos más baratos con fondeo de depósitos. Y tiene una base de consumos, transacciones y comportamientos que ningún otro player puede igualar.

Así, el unicornio posee al usuario, la interacción y el manejo de pagos, mientras los bancos cuentan con fondeo, licencias y mayor cantidad de productos. Las finanzas embebidas pueden conectar ambos mundos. En este contexto, el fenómeno de la banca invisible, según Balatti, lo podrán capitalizar mejor:

" Agregadores como MODO , porque conectar muchos bancos mediante una única integración gana valor con Open Finance y ya son un pseudo Open Banking"

, porque conectar muchos bancos mediante una única integración gana valor con Open Finance y ya son un pseudo Open Banking" " Proveedores de banca como servicio (BaaS) multiproducto como BIND X, CMF o Coinag , porque ya nacieron con una lógica de API e infraestructura para terceros"

, porque ya nacieron con una lógica de API e infraestructura para terceros" "Grandes bancos como Galicia, Macro o Santander, si consiguen combinar su expertise, enorme ventaja en fondeo, riesgo, productos y regulación con velocidad tecnológica, adaptabilidad y una verdadera mentalidad B2B2C".

"La relación y la provisión del producto empiezan a separarse. Una persona puede tener cuenta en un banco, una inversión administrada en otro y crédito de un tercero, pero manejar todo desde una app que ni siquiera es de una entidad financiera".

Y resalta: "Esto también cambia el concepto de lealtad a las marcas. El banco puede dejar de ser el lugar al que va el cliente para convertirse en la infraestructura financiera que funciona por detrás de otra marca que sí tenga la principalidad".

El avance de las finanzas embebidas plantea así un cambio en la competencia financiera: el usuario ya no necesariamente tiene que elegir entre un banco, una billetera o una fintech para acceder a sus productos. Las distintas piezas pueden convivir detrás de una misma experiencia digital.

Para los bancos, el desafío pasa por dejar de depender exclusivamente de sus propios canales para distribuir productos. Para las empresas y billeteras, en cambio, la oportunidad está en sumar servicios financieros sin tener que construir desde cero toda la infraestructura necesaria.

El millón de acciones compradas desde la App YPF muestra, en escala, hacia dónde puede avanzar este modelo: una compañía puede convertirse en el punto de entrada a productos financieros aunque no sea, necesariamente, una entidad bancaria.

La batalla por el cliente, entonces, también se pela detrás de la pantalla: quién aporta la infraestructura, quién controla la experiencia y quién logra la principalidad financiera del usuario.