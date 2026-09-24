Sumar entrenamientos, salidas nocturnas, postres y breves viajes implica afrontar incrementos que desafían los bolsillos en el cambio de estación

El deporte gana a los bares para socializar; el micro sube más que el avión en escapadas por competencia aérea.

Gastos de recreación y bienestar crecen: el gimnasio subió 50% y los consumos ocasionales un 24% interanual.

El gasto en primavera suma $1.713.890 extra por persona, según Focus Market, con alzas en bienestar y ocio.

La llegada de la primavera puede sumar $1.713.890 de gasto adicional por persona, según el relevamiento de la consultora Focus Market, que dirige Damián Di Pace.

La cifra combina dos tipos de consumo. Los gastos habituales, que se repiten todos los meses durante la estación, suman $224.500 mensuales. Los gastos ocasionales, que ocurren una sola vez, suman $1.489.390.

La canasta habitual se arma con tres salidas mensuales a bares ($73.900), cuatro salidas a tomar helado ($60.600) y la cuota del gimnasio ($90.000).

La canasta ocasional incluye la renovación del equipo deportivo ($329.170) y una escapada para dos personas a Villa General Belgrano, en avión y con hotel tres estrellas por tres noches con desayuno ($1.160.220).

Los gastos ocasionales crecieron 24% interanual, frente a los $1.201.220 del relevamiento de 2025.

"Con la llegada de la primavera, se observa una marcada preferencia temporal en el gasto de los consumidores hacia actividades vinculadas con el disfrute social y el bienestar personal", señaló Di Pace.

El gimnasio subió 50% y lidera los aumentos de los gastos de primavera

En el informe Gasto Primavera 2026, Focus Market relevó los mismos gimnasios de barrio y cadenas que en 2025, y el aumento interanual promedio arrojó un 50%. Es el mayor incremento de toda la canasta.

El gasto ocasional asociado, la indumentaria deportiva, subió bastante menos. Un par de zapatillas de running ($197.000), una calza o short ($82.500) y una remera ($50.000), unisex y de primera marca, suman $329.170, un 15% más que en 2025.

Di Pace vinculó el fenómeno con un cambio de prioridades más amplio: "No se trata solamente de un fenómeno estacional, también refleja un cambio en las prioridades de consumo, donde el bienestar, la salud y la recreación ganan espacio dentro del presupuesto familiar".

Tomarse un helado cuando suben las temperaturas también es más caro. En las mismas heladerías relevadas en 2025, el aumento promedio fue del 35%. El kilo de helado va de $18.000 a $32.000 según la marca, y el cuarto kilo ronda entre $6.500 y $12.000. Los postres helados de ocho porciones cuestan $12.400 el almendrado y $17.000 el bombón escocés.

En gastronomía, una pinta de cerveza artesanal cuesta $7.000 en horario normal y $5.900 en happy hour, con un aumento interanual del 17%.

Los combos subieron más. El de hamburguesa con papas y una pinta cuesta $24.900 (25% más) y el de papas fritas con dos pintas, $24.500 (20% más).

Ahí aparece un contraste que conviene notar. La pinta sola subió 17% y el combo con hamburguesa 25%. Los locales están trasladando más aumento a la comida que a la bebida, probablemente porque la cerveza artesanal enfrenta más competencia directa entre bares.

Las escapadas en micro cuestan menos que en avión, pero subieron mucho más

El relevamiento cotizó escapadas para dos personas a tres destinos clásicos de primavera, en fechas del 25 al 28 de septiembre de 2026, con hotel tres estrellas y desayuno.

Córdoba (Villa General Belgrano) cuesta $712.973 en micro y $1.160.217 en avión, con aumentos interanuales del 44% y 27% respectivamente.

Misiones (Cataratas) cuesta $879.555 en micro, con una suba del 47%, y el paquete en avión subió 21%.

Mendoza (San Rafael) cuesta $730.549 en micro y $1.071.454 en avión, con aumentos del 17% y apenas 2%.

El patrón es consistente en los tres destinos. El micro subió mucho más que el avión, lo que achica la diferencia entre ambas opciones. En Mendoza, el paquete aéreo prácticamente no aumentó en un año.

Lucas Ferreyra, analista del sector turístico, interpreta ese movimiento: "La competencia aérea de los últimos años y la llegada de más oferta low cost contuvieron las tarifas, mientras que el transporte terrestre absorbió aumentos de combustible y costos laborales sin esa presión competitiva. Hoy, para un viaje de fin de semana largo, la diferencia entre micro y avión es mucho menor de lo que el viajero cree, y en varios casos conviene cotizar las dos opciones antes de decidir".

Los comercios lanzan promociones y cuotas porque el consumo sigue débil

El relevamiento aparece en un contexto de ventas minoristas en retroceso, y Di Pace lo planteó sin rodeos.

"Con las ventas minoristas en retroceso, los rubros estacionales vinculados a la primavera redoblan esfuerzos para dinamizar la actividad lanzando promociones, descuentos especiales y planes de financiamiento con el objetivo de atraer a un consumidor que cuida más sus gastos", señaló.

Y agregó: "Estas estrategias comerciales reflejan la necesidad del sector de sostener el movimiento en un contexto de consumo debilitado".

Ese dato conecta con la situación financiera de los hogares. Con la mora de las familias en 12,9% en julio, según el último Informe sobre Bancos del BCRA, y la tarjeta de crédito como uno de los principales focos de incumplimiento, financiar en cuotas una escapada de más de un millón de pesos no es una decisión neutra para muchos presupuestos.

Valeria Gorostiaga, especialista en finanzas personales, aporta la recomendación práctica: "La primavera no debería sumarse al presupuesto como si fuera un gasto nuevo sino reemplazar otros. Si el gimnasio cuesta $90.000 por mes, conviene revisar qué suscripciones o salidas de invierno se pueden cortar para compensarlo. Y para un viaje, pagar en cuotas sin interés solo tiene sentido si esas cuotas no se superponen con otras que ya estás pagando".

El deporte le gana a los bares como lugar para conocer gente

El informe de Focus Market incorpora datos globales de una aplicación de seguimiento deportivo que muestran un cambio en los hábitos sociales.

La incorporación de mujeres a clubes deportivos creció 89% y la participación en clubes de running aumentó 59%. Además, el 59% de las personas prefiere conocer gente a través del deporte, frente a solo el 14% que elige los bares con ese objetivo.

Consultados sobre qué actividad reducirían en primavera para pasar más tiempo al aire libre: