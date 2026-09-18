El sesgo restrictivo de la Fed que lidera Kevin Warsh, el Quadruple Witching, el leve repunte de las tasas del Tesoro y la tensión del petróleo por Europa y Medio Oriente fueron los cuatro factores que presionaron a Wall Street en el transcurso de este viernes 18 de septiembre.

A estos factores se sumó la toma de aire tras la fuerte recuperación del jueves, su mejor jornada en más de un mes, explicó Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Los principales índices cerraron sin dirección clara al final de una semana intensa.

El primer golpe llegó de la Reserva Federal: Warsh mostró un sesgo restrictivo y el organismo aplicó el primer aumento de tasas en más de tres años, hasta la zona de 3,75%–4,00%.

Tras el sacudón inicial, los inversores leyeron la decisión como una muestra de independencia y credibilidad institucional frente a la inflación.

Aun así, la búsqueda de nuevos catalizadores dejó al mercado sin rumbo definido.

Quadruple Witching y tasas del Tesoro: la volatilidad técnica que enfrió la rueda

La sesión coincidió con el Quadruple Witching, el vencimiento simultáneo de opciones y futuros que suele amplificar la volatilidad técnica.

En ese contexto, los inversores evaluaron un leve repunte en los rendimientos del Tesoro. Ese combo explica la falta de dirección de los índices, destacó Villacorta.

El Nasdaq Composite lideró con una ganancia de 0,22%, impulsado por semiconductores y cripto. El S&P 500 avanzó un marginal 0,04%. El Dow Jones Industrial, en cambio, cedió 0,15%.

Las acciones vinculadas a activos digitales se dispararon con el salto de Bitcoin por encima de los USD 80.900. Coinbase subió 12,05%, MicroStrategy 16,10% y Robinhood 8,93%. En semiconductores, Micron avanzó 3,01% y superó los USD 1.000, mientras que Nvidia ganó 0,11%.

En el plano corporativo, Warren Buffett, de 96 años, anunció su retiro como presidente del directorio de Berkshire Hathaway. Asumirá como Chairman Emeritus y cederá la presidencia del consejo a su hijo Howard Buffett. Greg Abel mantiene la gestión ejecutiva.

Petróleo, Ormuz y Saudi Aramco: por qué el crudo marca la agenda

El petróleo frenó la caída tras acumular pérdidas en las sesiones previas.

Los precios amortiguaron el retroceso por reportes de que Saudi Aramco notificó a refinadores europeos que no enviará cargamentos el próximo mes bajo contratos a término.

El motivo son las reparaciones pendientes en el ducto East-West Pipeline.

La agudización del conflicto en el Estrecho de Ormuz mantuvo elevadas las tarifas de flete marítimo.

El Brent cedió 1,54% y cerró en u$s103,22, mientras que el WTI avanzó 1,4% hasta u$s103,30.

El mercado sigue atento a las señales de restricción del suministro físico global, apuntó el expertó de IOL Inversiones.