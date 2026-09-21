Conocé todo sobre el evento pensado para todos los inversores del país, donde están las propuestas más interesantes del ecosistema financiero

El evento fomenta la educación financiera y analiza la convergencia de mercados y el ciclo bajista de Bitcoin.

La Take Profit Conference integra finanzas, cripto y real estate el 26 de septiembre de 2026 en Buenos Aires.

La Take Profit Conference nació a partir de una observación concreta de sus organizadores. Las conferencias argentinas suelen estar separadas por mercado, mientras que el inversor real combina distintas alternativas.

Norberto Giudice, conocido como @criptonorber y especializado en blockchain y criptomonedas, explica que ve el ecosistema dividido entre eventos de cripto, finanzas tradicionales y real estate. "Estaba todo muy aislado", comenta en diálogo con iProUP.

Agustín Natoli, @joveninversor y con más de un millón de suscriptores en YouTube, coincide y plantea que las decisiones de política monetaria terminan afectando a todos los mercados, desde acciones y cripto hasta bonos argentinos y el precio de los inmuebles.

De esa idea surge Take Profit Conference 26 (TKPC26), que se realizará el 26 de septiembre de 2026 en Buenos Aires, con más de 20 speakers y una expectativa inicial de 2.500 asistentes.

El encuentro tendrá un Stage Finanzas, dedicado a acciones, renta fija, real estate, energía y Vaca Muerta, y un Stage Crypto, con tokenización, stablecoins, regulación, minería y DeFi.

Entre los expositores figuran Mario Pergolini, Carlos Maslatón, Ramiro Marra (Bull Market Group), Sebastián Serrano (Ripio), Ariel Scaliter (Justoken), Santiago Magnin y Ornella Panizza (Lady Market).

La integración de los mercados ya empezó

Natoli sostiene que la convergencia ya puede verse en las plataformas de inversión. Menciona el avance de brokers tradicionales hacia cripto y la llegada de acciones tokenizadas a empresas del ecosistema digital. "Está pasando, es una realidad", afirma.

Agustín Natoli (@joveninversor) dice que la tesis de Bitcoin no cambia pese a regulaciones

Para el especialista, la integración más avanzada se da entre cripto y las finanzas tradicionales, mientras que el real estate todavía avanza más lentamente por las dificultades tecnológicas de tokenizar activos físicos.

El cambio, de todos modos, no comienza en las plataformas sino en los inversores. Natoli observa cada vez más personas con acciones, criptomonedas e interés en propiedades dentro de una misma estrategia.

Por qué Argentina adoptó crypto por necesidad

Natoli considera que la adopción argentina tiene una particularidad, cripto llegó primero como una necesidad y después como una alternativa de inversión.

"En Argentina la gente lo adoptó más por necesidad que por elección", explica. Las restricciones para mover dinero, la conversión forzosa de transferencias y la inflación llevaron a muchos usuarios hacia Bitcoin y otros activos digitales.

Giudice aporta una mirada comparada desde Estados Unidos. Sostiene que para muchos argentinos Bitcoin funcionó también como una herramienta de libertad financiera, mientras que en Estados Unidos suele verse principalmente como un activo especulativo.

Educación financiera frente a las promesas de dinero rápido

Los dos organizadores ubican la educación financiera en el centro de su propuesta.

Norberto Giudice (criptonorber) asegura que Bitcoin es sinónimo de libertad financiera en Argentina

Giudice repite que la regla es desconfiar del camino corto. "Ganancias rápidas no existen", advierte, e identifica a la ambición como uno de los principales riesgos para los inversores.

También alerta sobre el apalancamiento extremo, que puede convertir una decisión especulativa en una pérdida total.

Natoli propone una prueba matemática básica, cuando una inversión promete rendimientos extraordinarios, conviene anualizar esos números y preguntarse si realmente son sostenibles. Recuerda los casos de Rainbow X y Generación Zoe como ejemplos de esquemas que podían despertar dudas con una mínima educación financiera.

Clarity Act, golpe de corto plazo y fundamentos intactos

La entrevista también aborda la caída de la Clarity Act en el Senado estadounidense.

Giudice sigue el episodio del 15 de septiembre y considera que una aprobación habría aportado mayor certeza regulatoria. El proyecto necesitaba 60 votos y terminó con 49 a favor y 50 en contra. Sin embargo, observa que el mercado ya había descontado parte del fracaso, por lo que la reacción de Bitcoin fue limitada.

Su lectura es que la regulación terminará llegando por otras vías. "Tarde o temprano el tratamiento de este tipo de activos tiene que estar", sostiene.

Natoli va todavía más lejos, considera que la caída del proyecto no cambia los fundamentos de Bitcoin. "A Bitcoin no le importa", resume. En su lectura, lo que cambia es el calendario de una eventual suba, no la tesis de largo plazo.

También advierte que la volatilidad puede concentrarse alrededor de las decisiones de la Reserva Federal.

Cómo imaginan un portfolio equilibrado

Natoli aclara que no existe una cartera universal, ya que influyen la edad, el perfil de riesgo y, sobre todo, el conocimiento que tenga cada inversor. Aun así, propone tres grandes pilares:

Bonos , para generar flujos previsibles

, para generar flujos previsibles Acciones de empresas globales , especialmente compañías vinculadas con tecnología, inteligencia artificial e infraestructura

, especialmente compañías vinculadas con tecnología, inteligencia artificial e infraestructura Criptomonedas, con Bitcoin como activo principal

"Para mí hoy Bitcoin no puede faltar en ningún portafolio", afirma, aunque aclara que la proporción debe depender del conocimiento y el perfil de cada persona. Para quienes acepten más riesgo, menciona algunas altcoins grandes y recomienda evitar posiciones extremadamente especulativas.

El método de tres portafolios de Criptonorber

Giudice adelanta además el sistema que presentará en la conferencia, dividido en tres compartimentos:

Hodl, Bitcoin guardado en una hardware wallet y destinado al largo plazo, la herencia o el retiro

Bitcoin guardado en una hardware wallet y destinado al largo plazo, la herencia o el retiro Spot, un portafolio para comprar durante mercados bajistas y vender en ciclos alcistas. Su composición está concentrada principalmente en Bitcoin y algunas altcoins

un portafolio para comprar durante mercados bajistas y vender en ciclos alcistas. Su composición está concentrada principalmente en Bitcoin y algunas altcoins Trading, una cartera más pequeña para operaciones activas y estrategias con cierto apalancamiento, pero bajo control.

La regla central es que el dinero solo circula en una dirección, de trading a spot y de spot a hodl, nunca al revés.

Al terminar un ciclo, Giudice vende las posiciones de spot y utiliza parte de esa liquidez para stablecoins, acciones, bonos o real estate. Las propiedades y el Bitcoin de largo plazo quedan fuera de ese circuito.

El especialista sostiene que Bitcoin atraviesa la etapa final del ciclo bajista. "Sin duda es el momento para invertir en Bitcoin. Considero que estamos terminando el mercado bajista", afirma.

Su principal argumento es el indicador Oracle Numeric, que según explica marcó una señal de compra después del cierre semanal. A partir de esa señal, proyecta un eventual ciclo alcista que abarcaría el resto de 2026, 2027 y buena parte de 2028.

Un evento pensado para distintos niveles

Los organizadores aseguran que no es necesario ser experto para participar.

Giudice explica que la conferencia busca presentar inversiones con distintos niveles de complejidad, mientras que Natoli compara la experiencia con tener un portfolio diversificado dentro de un mismo evento, un escenario para finanzas tradicionales y otro para cripto, con la posibilidad de moverse entre ambos.

El objetivo, dice Natoli, es abarcar "el portafolio de un inversor completo" y no quedar limitado a un solo nicho.

Las entradas para esta edición ya están agotadas y los organizadores anticipan nuevas ediciones y contenido del evento en redes sociales después del 26 de septiembre.