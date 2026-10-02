Promesas de retornos exorbitantes y confianza en plataformas virtuales impulsaron a habitantes del sur provincial a invertir y perder sus ahorros

Triplicar el dinero en dos semanas. La promesa concreta que denunciaron las víctimas era invertir $50.000 para recibir $150.000 en 15 días.

El caso se conoció luego que un vecino de Del Campillo (localidad del sur cordobés) se presentó en la comisaría local para radicar una denuncia penal tras haber sido víctima de una presunta red de estafa financiera que operaba mediante redes sociales y WhatsApp.

El caso no se limita a Del Campillo. Según la denuncia, alcanza a vecinos de toda la zona que cayeron en la misma operatoria.

La causa está ahora en manos de la Fiscalía de Instrucción de Huinca Renancó, que debe determinar la existencia del delito.

El truco que convierte escépticos en promotores involuntarios

Porque al principio la plataforma efectivamente paga, y ese es el corazón del mecanismo.

Según el relato de los damnificados, al inicio permitían ganancias mínimas para incentivar a la gente a invertir sumas cada vez más altas o directamente vender bienes personales.

Ese primer pago cumple tres funciones simultáneas. Convierte al escéptico en creyente porque vio el dinero entrar, lo transforma en promotor involuntario porque le cuenta a familiares y amigos, y justifica el aumento del monto invertido porque si funcionó con $50.000, la lógica de la ambición sugiere probar con $500.000.

Las alarmas se encendieron cuando los usuarios intentaron retirar sus fondos y la plataforma dejó de responder o realizar pagos.

Ese es el momento que define todo esquema Ponzi. Mientras entra dinero nuevo, el sistema paga. Cuando el flujo de nuevos inversores se agota o los organizadores deciden cerrar, la plataforma desaparece.

Nicolás Aristegui, especialista en fraude financiero digital, describe por qué el patrón se repite con tanta precisión: "Todas estas operatorias tienen la misma arquitectura: retorno imposible, pago inicial verificable, escalada de montos y bloqueo del retiro. No hay creatividad".

"Y sin embargo funcionan, porque el primer pago desactiva el pensamiento crítico. El dinero que entró en tu cuenta es prueba más poderosa que cualquier advertencia. Ese es el diseño, no un efecto secundario", agrega.

Cuatro señales para detectar que te están estafando

Con una cuenta que cualquiera puede hacer en treinta segundos.

Un rendimiento del 200% en 15 días equivale a una tasa anualizada que no existe en ningún instrumento financiero legítimo del mundo. Para comparar, un plazo fijo en Argentina rinde alrededor de 30% anual, un bono soberano estadounidense cerca del 5%, y los fondos de inversión más agresivos apuntan a retornos de dos dígitos anuales, no quincenales.

Hay además cuatro señales de alerta que aparecen en prácticamente todos los casos. El canal (las inversiones legítimas no se ofrecen por WhatsApp), la falta de registro en la Comisión Nacional de Valores, la presión temporal con "cupo limitado" que impide verificar, y la imposibilidad de retirar cuando aparecen excusas o comisiones inesperadas.

Las señales de alerta son:

El canal: Las inversiones legítimas no se ofrecen por WhatsApp ni por mensaje directo de redes sociales

Las inversiones legítimas no se ofrecen por WhatsApp ni por mensaje directo de redes sociales La falta de registro: Cualquier entidad autorizada a captar inversiones en Argentina debe estar inscripta en la Comisión Nacional de Valores, y ese registro es de consulta pública y gratuita

Cualquier entidad autorizada a captar inversiones en Argentina debe estar inscripta en la Comisión Nacional de Valores, y ese registro es de consulta pública y gratuita La presión temporal: El "cupo limitado" o "solo por hoy" existe para impedir que verifiques

El "cupo limitado" o "solo por hoy" existe para impedir que verifiques La imposibilidad de retirar: El momento en que aparecen excusas, comisiones inesperadas o requisitos nuevos para sacar el dinero es el momento en que la estafa se confirma

Ese patrón es el mismo que se vio en casos previos como RainbowEx, que en 2024 dejó damnificados en San Pedro y también en Córdoba, con promesas de rendimientos del 2% diario en dólares, y en el caso de Generación Zoe de Leonardo Cositorto, que prometía más de 2.000% anual.

Qué hacer si ya caíste en la trampa

La prioridad es documentar antes que reclamar, porque la evidencia digital desaparece rápido.

Desde la investigación pidieron expresamente a los damnificados que guarden las capturas de pantalla de chats, audios, números telefónicos y links de la plataforma.

El orden recomendado es el siguiente:

Primero, preservar la prueba: Capturas de toda la conversación, comprobantes de cada transferencia, el link de la plataforma, los números telefónicos involucrados y cualquier audio recibido. Los grupos de WhatsApp suelen eliminarse apenas la estafa se descubre

Capturas de toda la conversación, comprobantes de cada transferencia, el link de la plataforma, los números telefónicos involucrados y cualquier audio recibido. Los grupos de WhatsApp suelen eliminarse apenas la estafa se descubre Segundo, denunciar penalmente: En la comisaría más cercana o directamente en la fiscalía competente. La denuncia es lo que habilita la investigación y el eventual rastreo de fondos

En la comisaría más cercana o directamente en la fiscalía competente. La denuncia es lo que habilita la investigación y el eventual rastreo de fondos Tercero, avisar a tu entidad financiera: Si las transferencias salieron de un banco o billetera, reportar el caso puede ayudar en el rastreo, aunque las posibilidades de recupero disminuyen con el tiempo

Si las transferencias salieron de un banco o billetera, reportar el caso puede ayudar en el rastreo, aunque las posibilidades de recupero disminuyen con el tiempo Cuarto, no pagar para recuperar: Una variante frecuente es que, tras el colapso, alguien contacte a las víctimas ofreciendo recuperar el dinero a cambio de un pago previo. Es una segunda estafa sobre la misma persona

Valentina Roldán, abogada especializada en delitos económicos, agrega qué esperar de forma realista: "El recupero de fondos en estos casos es difícil y depende de la velocidad. Si el dinero ya pasó a criptoactivos o salió del país, el rastreo se vuelve muy complejo".

"Pero denunciar sigue siendo indispensable por dos motivos: permite que la fiscalía dimensione el fenómeno y acumule casos, y protege legalmente a la víctima si alguien usó su cuenta como puente. Muchos damnificados terminan investigados por haber recibido y reenviado fondos sin saberlo", remarca.

Por qué la Argentina es terreno fértil para estas estafas

Porque encuentran condiciones muy favorables: alta adopción de pagos digitales, ingresos deteriorados y baja educación financiera.

Argentina tiene más del 80% de la población usando billeteras virtuales y transferencias inmediatas como medio de pago habitual, lo que hace que mover dinero a una plataforma desconocida sea tan simple como pagar el supermercado, mientras el contexto de casi 6 millones de personas en mora y pagos de deuda que superan el 24% de la masa salarial crea un público desesperado por una salida rápida.

El caso de Del Campillo suma un elemento particular. Las víctimas vendieron bienes personales para aumentar su inversión. Eso convierte una pérdida financiera en un daño patrimonial permanente.