El Nasdaq lideró el rebote de la bolsa neoyorquina, impulsado por la baja en los rendimientos de los bonos y el freno en las cotizaciones del petróleo

La SEC habilitó la negociación de acciones tokenizadas con la "Exención de Innovación", con vigencia de cinco años.

El rebote de Wall Street fue impulsado por la baja de bonos, freno del petróleo, sector semiconductores y nueva guía de la SEC.

Un descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro, el freno en las cotizaciones del petróleo, la fortaleza del sector de semiconductores y una nueva guía de la SEC que habilita la negociación de acciones tokenizadas fueron los cuatro factores que impulsaron el sólido rebote de Wall Street este jueves 17 de septiembre.

Las bolsas de Nueva York registraron un sólido rebote en la sesión del jueves, encaminándose a su mejor jornada en más de un mes, explica en un informe Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Tras el sacudón inicial causado por el discurso hawkish de Kevin Warsh y la suba de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, el mercado terminó asimilando la decisión como un paso de credibilidad institucional para contener la inflación.

El optimismo se vio impulsado por un descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro, con la tasa a 10 años cediendo a 4,95%, y por el freno en las cotizaciones del petróleo Brent, que retrocedió hacia los u$s104,80.

A esto se sumaron acuerdos estratégicos clave en el sector tecnológico, que reforzaron el ánimo comprador durante toda la rueda.

En el plano local, los activos argentinos operaron con desempeño mixto: mientras la renta variable mostró una marcada tónica positiva, la deuda soberana exhibió dinámicas dispares a lo largo de la curva. El Riesgo País elaborado por JP Morgan, de todos modos, subió hasta los 515 puntos básicos en la misma jornada.

Los tres índices cerraron con fuertes subas lideradas por la tecnología

Los principales selectivos de Wall Street operaron con marcadas subas, dejando atrás la volatilidad posterior al anuncio de tasas.

El tecnológico Nasdaq Composite lideró los avances con un salto de 1,71%, seguido por el S&P 500, que ganó 1,15%, y el Dow Jones Industrial, que avanzó 0,64%.

El alivio en la renta fija fue uno de los motores centrales de la jornada:

luego de rozar máximos de dos décadas, el rendimiento del bono estadounidense a 10 años bajó 5,4 puntos básicos hasta el 4,950%

mientras que la tasa a 30 años cedió al 5,299%.

Esta baja en los rendimientos le dio aire a las valuaciones de los activos de riesgo, que venían golpeados desde la decisión de la FED del día anterior.

La combinación de menores tasas de largo plazo y un petróleo más calmo generó el terreno ideal para que los inversores volvieran a apostar por los sectores de mayor crecimiento.

Semiconductores en alza y el shock regulatorio de la tokenización

Uno de los grandes protagonistas de la rueda fue el sector de semiconductores: Intel saltó 8,18%, Micron rebotó 5,59% y Nvidia subió 2,58%, en una jornada de fuerte apetito por las compañías vinculadas a la infraestructura de cómputo.

Pero la noticia regulatoria más relevante del día llegó desde la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que publicó una guía temporal bautizada "Exención de Innovación", que habilita por primera vez la negociación de acciones tokenizadas en plataformas autorizadas de los Estados Unidos.

El nuevo marco, con una vigencia de cinco años, permite que ciertas plataformas designadas como Venues de Valores Tokenizados (TSV) operen títulos del mercado estadounidense mediante fondos de liquidez con creadores de mercado automatizados.

Las empresas emisoras conservarán la facultad de vetar la tokenización de sus propias acciones, con un plazo de notificación previa de 30 días antes de que una plataforma pueda ofrecerlas.

"Gracias al liderazgo de la SEC, los estadounidenses pueden empezar a disfrutar de los beneficios de la tokenización: liquidación instantánea, negociación las 24 horas los 7 días de la semana y fraccionamiento por defecto", celebró Vlad Tenev, CEO de Robinhood.

Las acciones de la compañía treparon más de 6% tras conocerse el anuncio, en una de las subas más comentadas de la jornada.

El petróleo extiende su retroceso por el mayor abastecimiento saudita

Los precios del crudo cayeron por segunda rueda consecutiva, a medida que disminuyó la tensión por los cuellos de botella de suministro en Medio Oriente.

Reportes de mercado indicaron que Arabia Saudita avanza en la reactivación parcial del ducto East-West Pipeline y ofrece transferencias buque a buque en Omán a refinadores asiáticos, para compensar los daños producidos por ataques con drones en el Mar Rojo.

El barril de petróleo Brent cayó 0,95% y cotizó en USD 104,82, mientras que el WTI de Texas cedió 0,50% y cerró en USD 101,91. Este alivio en los precios energéticos contribuyó a moderar las presiones inflacionarias que venían inquietando al mercado en los días previos a la decisión de la FED.

La combinación de menor tensión geopolítica y mayor oferta disponible permitió que el petróleo se despegara, al menos por dos ruedas, de la escalada que había mostrado en las semanas anteriores, destacó el informe de IOL