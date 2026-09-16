La compañía destacó el impacto de su actividad turística en el país y lanzó un fondo para financiar proyectos habitacionales en Estados Unidos.

Airbnb invierte $250M en su Housing Accelerator para financiar 201 viviendas asequibles en Austin, Texas, expandiendo su negocio.

San Carlos de Bariloche generó más de u$s30 millones en ganancias para anfitriones de Airbnb, creciendo 10% interanual.

Airbnb aportó $2.300M al PBI argentino en 2025 y sostuvo 116.000 empleos, destacando el turismo en Bariloche.

Airbnb cerró el 2025 con un fuerte impacto económico en Argentina y ahora busca ampliar su negocio hacia el mercado inmobiliario.

Según datos de la compañía, la actividad generada por huéspedes y anfitriones aportó más de u$s2.300 millones al PBI argentino, mientras que San Carlos de Bariloche se destacó como uno de los principales destinos, con más de u$s30 millones en ganancias para sus anfitriones.

En paralelo, la plataforma anunció en los Estados Unidos el Airbnb Housing Accelerator, un programa que contempla una inversión inicial de u$s250 millones para financiar proyectos habitacionales que ya cuentan con permisos y están listos para comenzar, pero quedaron frenados por falta de capital.

La primera operación será de u$s6,4 millones para 201 viviendas asequibles en Austin, Texas.

Airbnb expande su negocio por el mundo

Según el informe de Airbnb, el 2025 mostró el impacto de la plataforma en el turismo argentino.

La actividad de anfitriones y huéspedes aportó más de u$s2.300 millones al PBI y sostuvo unos 116.000 puestos de trabajo.

Bariloche generó más de u$s30 millones en Airbnb, la plataforma de hospedaje temporario

Bariloche fue uno de los principales destinos. Los anfitriones generaron más de u$s30 millones, mientras que las búsquedas y reservas crecieron cerca de 10% interanual.

Airbnb también destacó el crecimiento de otros destinos patagónicos. Comodoro Rivadavia aumentó más de 20% sus reservas y generó más de u$s140.000 para sus anfitriones, mientras que en Río Gallegos, las ganancias rondaron los u$s100.000

Mientras su negocio turístico continúa en crecimiento, Airbnb anunció en EEUU el Housing Accelerator, un programa de u$s250 millones para financiar proyectos de viviendas que ya tienen permisos pero permanecen frenados por falta de capital.

La primera inversión será de u$s6.4 millones en Austin, Texas, para apoyar la construcción de 201 viviendas asequibles dentro de un proyecto de más de 500 unidades.

Las viviendas construidas con este programa tendrán restricciones de ocupación y no podrán utilizarse como alquileres turísticos de corta duración.

Además, Airbnb anunció un premio de u$s5 millones para desarrollar tecnologías vinculadas con la construcción y los permisos.

Así, la compañía busca ampliar su impacto más allá del alquiler temporario, al combinar su negocio turístico con nuevas inversiones vinculadas al mercado de la vivienda.