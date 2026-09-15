Según el último reporte regulatorio de Berkshire Hathaway, estas posiciones representan cerca del 50% de las inversiones en acciones cotizadas en EE.UU.

La estrategia de inversión de Buffett, confirmada en el reporte 13F (u$s299.300M), busca rentabilidad a largo plazo.

Warren Buffett apostó por Apple (22%), American Express (17%) y Coca-Cola (11%) por sus marcas sólidas y flujos de caja.

Berkshire Hathaway concentra casi 50% de su cartera de acciones en Apple, American Express y Coca-Cola.

Warren Buffett dejó de ser el CEO de Berkshire Hathaway este 2026, pero su huella continúa siendo visible en una cartera de inversiones que mantiene una fuerte concentración en un puñado de compañías.

Los últimos datos disponibles muestran que apenas tres acciones explican prácticamente la mitad del portfolio de títulos estadounidenses de la firma: Apple, American Express y Coca-Cola.

Apple, American Express y Coca-Cola, las 3 acciones insignia de Warren Buffett

Según el último reporte regulatorio de Berkshire Hathaway, estas posiciones representan cerca del 50% de las inversiones en acciones cotizadas en Estados Unidos.

La estrategia de concentración del "Oráculo de Omaha" se basó en compañías con marcas sólidas, capacidad de fijar precios y flujos de caja predecibles.

Apple se consolidó como la principal posición del portafolio de Berkshire Hathaway, con una representación del 22% del total de acciones declaradas.

Buffett mantiene su confianza en la compañía fundada por Steve Jobs, que fabrica el iPhone, la línea Mac, el iPad y dispositivos portátiles, además de sostener un ecosistema de servicios digitales.

Apple, American Express y Coca-Cola, las tres apuestas que definen a Warren Buffett

La capacidad de Apple para generar ingresos recurrentes y fidelizar clientes explica por qué Buffett la considera su inversión más estratégica.

La segunda gran apuesta es American Express, que representa alrededor del 17% del portafolio.

Buffett se mantuvo como accionista de la firma desde hace décadas y destaca su modelo de negocio basado en servicios financieros premium, fidelización de clientes y capacidad de trasladar costos a precios.

La compañía se beneficia de un flujo constante de ingresos por comisiones y del crecimiento del consumo global, lo que la convierte en un activo de gran estabilidad.

La tercera posición dominante es Coca-Cola, con cerca del 11% de la cartera.

Buffett adquirió acciones de la compañía en los años ’80 y nunca las vendió, convirtiéndola en uno de los ejemplos más concretos de su filosofía de inversión a largo plazo.

La empresa se destaca por su capacidad de fijar precios, su presencia global y su política de dividendos sostenidos, factores que garantizan rentabilidad y previsibilidad.

El reporte 13F presentado en agosto de 2026 ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) confirma que estas tres posiciones suman casi la mitad de la cartera de acciones cotizadas de Berkshire Hathaway, que asciende a u$s299.300 millones.

Cabe aclarar que el informe refleja únicamente las tenencias largas en acciones listadas en Wall Street, sin incluir efectivo, bonos del Tesoro ni las unidades operativas controladas en su totalidad, como la ferroviaria BNSF, la aseguradora GEICO o Berkshire Hathaway Energy.