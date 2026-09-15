Las medidas alcanzan a todas las cuentas digitales administradas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), incluyendo Mercado Pago, Ualá y Naranja X

Fondos trasladados no se protegen; ARCA reporta movimientos sobre $50M para detectar deudores y embargar.

La medida alcanza cuentas digitales (PSP) por incumplimiento tributario, afectando a monotributistas y PyMEs.

ARCA puede embargar fondos en billeteras virtuales como Mercado Pago o Ualá por deudas fiscales y orden judicial.

Siempre que exista una deuda fiscal exigible y una orden judicial dentro de un proceso de ejecución, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede embargar fondos depositados en billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y otras plataformas con CVU.

El motivo principal es el incumplimiento de obligaciones tributarias, y el embargo busca garantizar el cobro de capital, intereses y costas.

Por qué ARCA puede embargar tu billetera virtual en septiembre de 2026

Según el portal de ARCA, las medidas alcanzan a todas las cuentas digitales administradas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), incluyendo billeteras como Mercado Pago, Ualá, Naranja X y similares.

El criterio es que los fondos electrónicos forman parte del patrimonio del contribuyente y, por lo tanto, pueden ser inmovilizados igual que una cuenta bancaria tradicional.

El traslado de dinero desde un banco hacia una billetera digital no protege los fondos: si existe una orden judicial, la plataforma debe cumplirla.

El procedimiento se activa cuando el contribuyente acumula deudas fiscales impagas y no responde a las intimaciones. Una vez emitida la boleta de deuda, ARCA inicia la ejecución judicial y solicita medidas cautelares.

ARCA puede embargar tu billetera virtual y esto es lo que necesitás saber. (Imagen creada con IA)

El juez puede ordenar el embargo sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales hasta cubrir el monto reclamado, incluyendo capital, intereses, honorarios y costas procesales.

La legislación contempla excepciones: los salarios acreditados en cuentas digitales mantienen márgenes de inembargabilidad, tal como ocurre en cuentas sueldo bancarias. Sin embargo, una vez que el dinero se mezcla con otros ingresos, puede quedar alcanzado por la medida.

Además, ARCA estableció umbrales de información automática: para personas humanas, ingresos o saldos mensuales iguales o superiores a $50 millones, y para personas jurídicas, desde $30 millones.

Estos reportes permiten al organismo identificar movimientos relevantes y solicitar embargos si corresponde.

Los embargos sobre billeteras virtuales afectan a monotributistas y autónomos con cuotas atrasadas y a empresas con deudas de IVA, Ganancias o contribuciones patronales.

También pueden involucrar a propietarios con obligaciones pendientes de patentes o inmobiliarias.

En tanto, para las pequeñas y medianas empresas, la inmovilización de fondos en plataformas digitales puede generar problemas inmediatos de liquidez, complicando pagos y transferencias cotidianas.