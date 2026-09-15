Las compañías líderes del sector financiero impulsaron el mayor reparto de utilidades en seis años según registros de la Bolsa argentina

La caída anual se debió a Servicios Públicos (-87,5%). El 2° trimestre de 2026 mostró un alza del 59% en las distribuciones.

El sector Servicios Financieros lideró el reparto con u$s576M (66,4%). Galicia, Macro y BYMA fueron las principales pagadoras.

Empresas argentinas repartieron u$s868M en dividendos durante el 1er semestre de 2026, un 6,8% menos que en 2025.

El flujo de fondos hacia los tenedores de acciones locales ratificó el atractivo de la renta variable como alternativa de liquidez y resguardo de capital en la plaza doméstica. Durante el primer semestre de 2026, las empresas domésticas que cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) distribuyeron un total de u$s868 millones en concepto de dividendos, combinando cancelaciones en efectivo y entregas en especie.

La cifra, procesada por el departamento de Research y Educación de la entidad bursátil mediante la conversión de pagos en pesos al tipo de cambio MEP de cada fecha de liquidación, reflejó una leve contracción interanual del 6,8% frente a los u$s931 millones repartidos en igual período de 2025. Pese a esa moderación, el volumen global se mantuvo alineado con los promedios de los últimos tres ejercicios y exhibió una marcada aceleración a medida que avanzó el año.

El comportamiento intradiario de los pagos mostró un salto notable: tras registrarse giros por u$s335 millones en el primer trimestre de 2026, las distribuciones treparon hasta los u$s533 millones en el segundo trimestre, lo que representó un incremento del 59% entre ambos tramos. La segunda parte del período explicó así el 61% del dinero volcado a los inversores, al tiempo que la cantidad de firmas pagadoras subió de 10 a 15 compañías cotizantes.

Informe de BYMA

¿Qué sectores lideraron el reparto de dividendos y cuáles registraron caídas?

Según información elaborada por BYMA y a la que accedió iProUP, la composición sectorial de los giros accionarios durante la primera mitad de 2026 estuvo ampliamente dominada por el segmento bancario, que absorbió dos de cada tres dólares distribuidos en el mercado:

Servicios Financieros (66,4% del total) : Encabezó la actividad con u$s576 millones, marcando un crecimiento interanual del 88% respecto de los registros de 2025. El impulso provino de las entidades bancarias tradicionales y la propia infraestructura del mercado de capitales.

Materiales (10,8% del total) : Se ubicó en el segundo escalón al totalizar u$s94 millones. El número implicó un salto porcentual extraordinario superior al 1.700% en comparación con los u$s5 millones del año previo, producto de una reducida base de comparación y la reaparición de desembolsos en la industria siderúrgica.

Comunicaciones (7,0% del total) : Aportó u$s60 millones y experimentó un avance interanual del 61%, traccionado de forma predominante por Cablevisión Holding (CVH).

Servicios Públicos (6,7% del total) : Distribuyó u$s58 millones, anotando un derrumbe interanual del 87,5% frente a los u$s465 millones contabilizados en 2025.

Consumo Básico (6,2% del total): Liquidó cerca de u$s54 millones, lo que significó un retroceso del 33% frente al primer semestre del año anterior.

Esta baja de u$s407 millones en las energéticas y distribuidoras fue la razón principal de la caída del total semestral, explicando por sí sola la contracción interanual del 6,8% que experimentó el mercado.

¿Cómo quedó conformado el ranking de las compañías que más pagaron en el semestre?

La distribución de beneficios mostró una elevada concentración en un puñado de grandes emisoras cotizantes, donde apenas tres entidades explicaron el 57% del total repartido en la primera parte de 2026:

Grupo Financiero Galicia (GGAL) : Lideró con comodidad la tabla del semestre al desembolsar cerca de u$s217 millones distribuidos en sucesivos tramos.

Banco Macro (BMA) : Se ubicó en el segundo puesto del mercado con pagos consolidados por u$s152 millones .

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) : Completó el podio financiero al canalizar u$s124 millones entre sus accionistas.

Ternium Argentina (TXAR) : Ocupó la cuarta posición con cerca de u$s88 millones, explicando casi la totalidad de los giros concretados por el sector de Materiales.

Molinos Agro (MOLA): Se posicionó quinta con u$s54 millones, erigiéndose como el principal aportante del rubro de Consumo Básico.

Al sumar a Ternium Argentina y Molinos Agro, las cinco mayores emisoras del mercado concentraron el 73% de los dividendos totales del período. El listado de las diez firmas más pagadoras se completó con Cablevisión Holding (u$s51 millones), Naturgy Ban (u$s29 millones), Camuzzi Gas Pampeana (u$s29 millones), A3 Mercados (u$s21 millones) y Banco Hipotecario (u$s20 millones).

¿En qué moneda cobraron los accionistas y qué esperar hacia fin de año?

Una particularidad del ejercicio radicó en la modalidad de liquidación de las acreencias. Mientras que en el primer trimestre se observó un pago mixto que incluyó una entrega en especie por u$s47 millones en activos financieros por parte de Cablevisión Holding, la totalidad de los u$s533 millones liquidados en el segundo trimestre se ejecutó íntegramente en efectivo.

A diferencia de los instrumentos de renta fija que ajustan por tasas o inflación, el cobro periódico de dividendos permite a los inversores minoristas y fondos comunes dolarizar rendimientos de forma directa a través de la reinversión bursátil o retirar los fondos líquidos de sus cuentas comitentes.

Para las tesorerías corporativas, el sostenimiento de los pagos ratifica balances saneados en los principales bancos privados del país y abre una perspectiva favorable para el segundo semestre, momento en el que históricamente se reactivan las asambleas extraordinarias de accionistas destinadas a evaluar la aplicación de reservas de utilidades acumuladas.