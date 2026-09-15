Inversores locales ya pueden acceder a certificados respaldados por fondos externos ligados a materias primas y nuevos mercados sin cuentas offshore

Su operativa local, en pesos o divisas, facilita invertir globalmente sin salir de Argentina y mitigar el riesgo soberano.

El menú de opciones para dolarizar carteras y canalizar ahorros hacia activos internacionales sin salir de la plaza bursátil argentina amplió su abanico de cobertura. A partir de este mes, la Bolsa de Comercio local habilitó la negociación de cinco nuevos Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) vinculados a fondos cotizados (ETFs), permitiendo que ahorristas e inversores institucionales se posicionen de forma directa en el sector agropecuario global, materias primas energéticas y economías desarrolladas de Asia y América del Norte.

Los instrumentos, emitidos por Banco Comafi bajo la órbita de negociación de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), replican el comportamiento de índices de referencia del exterior y pueden adquirirse o liquidarse tanto en pesos como en moneda extranjera.

Esta incorporación busca dar respuesta a una demanda sostenida por instrumentos de diversificación que permitan mitigar el riesgo soberano doméstico, brindando la posibilidad de invertir en sectores estratégicos de la economía mundial con liquidación inmediata en cuentas comitentes locales.

¿Cuáles son los 5 nuevos instrumentos y qué activos replican?

La nómina de incorporaciones abarca tres grandes verticales de inversión estructuradas a través de gestoras internacionales de primer nivel:

Agropecuario (Teucrium Corn y Teucrium Soybean): Los certificados identificados bajo los tickers CORN (Teucrium Corn Fund) y SOYB (Teucrium Soybean Fund) siguen los precios internacionales del maíz y la soja, dos de las materias primas más determinantes para la balanza comercial de la región.

Los certificados identificados bajo los tickers siguen los precios internacionales del maíz y la soja, dos de las materias primas más determinantes para la balanza comercial de la región. Commodities Diversificados (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust): Negociado bajo el código GSC , este vehículo proporciona exposición directa a una canasta ponderada de materias primas globales, combinando energía, metales preciosos, industriales y agricultura para cubrir posiciones frente a la inflación externa.

Negociado bajo el código , este vehículo proporciona exposición directa a una canasta ponderada de materias primas globales, combinando energía, metales preciosos, industriales y agricultura para cubrir posiciones frente a la inflación externa. Mercados Internacionales (JPMorgan BetaBuilders): Se habilitaron dos alternativas de renta variable regional: BBCA (JPMorgan BetaBuilders Canada ETF), enfocado en las principales firmas cotizantes de la economía canadiense, y BBAX (JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF), que otorga cobertura sobre los mercados desarrollados de la cuenca Asia-Pacífico excluyendo a Japón.

¿Por qué permiten diversificar carteras desde la Argentina y en moneda local?

La principal ventaja operativa de estos vehículos reside en la simplicidad de acceso para el público general, ya que elimina las barreras burocráticas y los costos de transferencia que implicaba fondear cuentas de inversión fuera del territorio nacional.

Carlos Piñeyro, gerente de Custodia Global de Comafi, explicó a iProUP que "con estos cinco nuevos Cedears de ETFs, los inversores argentinos amplían sus posibilidades de acceder, desde el mercado local, a mercados internacionales, commodities y al sector agropecuario, incorporando nuevas alternativas para diversificar sus carteras".

"Además estos instrumentos se pueden comprar y vender en pesos, en moneda local, y se negocian en BYMA, lo que facilita el acceso a inversiones internacionales sin necesidad de operar fuera del mercado argentino", añadió el experto.

El ejecutivo remarcó que la iniciativa atiende a una preferencia cada vez más extendida en la plaza bursátil: "La incorporación de estos ETFs responde a una demanda creciente por instrumentos que permitan diversificar de manera simple y eficiente, sin necesidad de operar fuera del mercado argentino. Seguimos trabajando para ampliar las alternativas disponibles para distintos perfiles de inversor y facilitar el acceso a oportunidades globales".

¿Cómo se operan en el mercado secundario y qué estrategia implican?

Para operar cualquiera de los cinco nuevos certificados, el ahorrista solo requiere contar con una cuenta comitente activa en una sociedad de bolsa (ALyC) o banco habilitado:

Ingreso y búsqueda por ticker: Desde la plataforma de inversiones se debe buscar la sigla correspondiente (CORN, SOYB, GSC, BBCA o BBAX) dentro del panel de renta variable de BYMA

Selección de moneda: La compra puede cursarse enviando órdenes en pesos al tipo de cambio de contado con liquidación implícito en el mercado o en dólares cable/MEP si el inversor ya dispone de divisas en su cuenta

Perfil de cobertura: Quienes busquen protegerse frente a oscilaciones de las cosechas pueden arbitrar mediante los fondos agrícolas, mientras que aquellos que busquen desvincularse de la volatilidad del S&P 500 tradicional encuentran en Canadá y Asia-Pacífico canales de rendimiento corporativo independiente

¿Cómo invertir en CEDEARs? (Fuente: BYMA)

Nueva etapa corporativa: Comafi presentó el rediseño de su marca

En paralelo a la ampliación de su oferta en el mercado de capitales, la entidad emisora formalizó la renovación integral de su identidad visual y posicionamiento corporativo.

La iniciativa se articula bajo la premisa "A la altura de tus desafíos", sintetizando cuatro décadas de trayectoria enfocadas en el segmento de banca corporativa, comercio exterior, financiamiento pyme y soluciones fiduciarias.

El proyecto de rediseño, desarrollado junto a la consultora internacional FutureBrand, introdujo un nuevo símbolo gráfico que busca conjugar dinamismo y estabilidad patrimonial. "La renovación es una consecuencia natural de la evolución alcanzada por la organización; repensamos la marca porque el negocio ya había evolucionado", destacó Francisco Cerviño, vicepresidente de la compañía.

Por su parte, Tamara Vinitzky, Directora Ejecutiva de Desarrollo de Negocios y CMO, señaló que el cambio busca transmitir agilidad técnica y cercanía operativa, mientras que el CEO de la entidad, Gonzalo Gutiérrez, ratificó que el objetivo central para los próximos años radicará en integrar tecnología en cada eslabón operativo para consolidar su liderazgo en nichos estratégicos como la emisión de Cedears, el leasing productivo y los agronegocios.

El presente informe posee fines didácticos y de difusión financiera periodística. No representa una recomendación de compra, venta ni asesoramiento financiero personalizado sobre activos de renta variable o derivados. Las cotizaciones de los Cedears dependen de la evolución de sus activos subyacentes en el exterior y de la fluctuación del tipo de cambio financiero implícito en la plaza local. Antes de estructurar una cartera, consulte el folleto de emisión y las comisiones operativas vigentes en su entidad depositaria.