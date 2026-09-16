El fisco mantiene una deuda por percepciones en moneda extranjera y los contribuyentes tienen tres vías para tramitar el reintegro según su caso fiscal

Contribuyentes tienen 3 vías para reclamar percepciones, pero ARCA demora trámites y el monto define si conviene iniciar el proceso.

La deuda surge de la percepción del 30% en dólar tarjeta por compras en el exterior, streaming y turismo.

ARCA debe $1.596,5 millones por percepciones de 2024 y 2025; el monto pendiente de devolución se redujo.

ARCA confirmó que el monto pendiente de devolución por percepciones de 2024 y 2025 asciende a $1.596,5 millones.

El desglose del monto pendiente de devolución precisa que $1.227.763.055,91 corresponden a 2024 (76,9% del total) y $368.750.169,64 a 2025 (23,1%).

La deuda viene bajando. A fines de 2025 el monto pendiente era de $1.908,1 millones y a mediados de 2026 se había reducido a $1.665,5 millones, según pedidos previos del mismo medio.

Del lado de lo efectivamente reintegrado, el total acumulado entre 2024 y 2025 asciende a $215.567.394.537,41, mientras $115.541,5 millones fueron devueltos en 2024 y $100.025,8 millones en 2025.

Para dimensionar, lo adeudado representa menos del 1% de lo ya reintegrado.

Los consumos que siguen pagando la percepción del 30%

A mediados de abril de 2025 el Gobierno eliminó las restricciones cambiarias para personas humanas y ARCA quitó las percepciones para la compra de dólares. Pero mantuvo el recargo sobre otros consumos en moneda extranjera.

El dólar tarjeta surge de aplicar al dólar oficial una percepción del 30% a cuenta del impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales. Al 15 de septiembre de 2026 cotizaba a $1.989, contra $1.530 del oficial.

Los consumos alcanzados son tres:

Compras de bienes y servicios en el exterior canceladas con tarjeta de crédito, débito u otros medios de pago equivalentes

Servicios prestados por sujetos no residentes, como las plataformas de streaming

Servicios turísticos o de transporte de pasajeros con destino al exterior

La clave que muchos desconocen: si a un contribuyente le aplican estas percepciones pero no puede o no debe computarlas como pago a cuenta de Ganancias o Bienes Personales, la normativa lo habilita a iniciar el procedimiento de devolución.

Las tres vías para recuperar el dinero

El panorama es el siguiente, dependiendo de tu situación fiscal.

Vía 1 — Declaración jurada. Quienes estén inscriptos en Ganancias o Bienes Personales pueden computar las percepciones como pagos a cuenta al presentar la declaración jurada anual

Quienes estén inscriptos en Ganancias o Bienes Personales pueden computar las percepciones como pagos a cuenta al presentar la declaración jurada anual Vía 2 — SiRADIG. Los trabajadores en relación de dependencia informan las percepciones sufridas durante el año fiscal para que sus empleadores les reintegren el dinero, a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias, con el "Formulario 572 web". Para 2026, el plazo vence el 31 de marzo de 2027

Los trabajadores en relación de dependencia informan las percepciones sufridas durante el año fiscal para que sus empleadores les reintegren el dinero, a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias, con el "Formulario 572 web". Para 2026, Vía 3 — Solicitud directa ante ARCA. Destinada a quienes no están inscriptos ni deben inscribirse en Ganancias o Bienes Personales: jubilados o empleados cuyos ingresos no superan el mínimo imponible, siempre que no hayan sufrido retenciones

Hay un límite importante en la vía del SiRADIG. Ramiro Domínguez, contador, lo explica a iProUP con un ejemplo: "si el empleador retuvo $1.000.000 de Ganancias y el trabajador informa percepciones por $900.000, puede computar todo y recuperar la totalidad."

"Sin embargo, si informa percepciones por $1.500.000, el empleador sólo le devuelve $1.000.000. Por los $500.000 restantes, el empleado tendría que presentar una declaración jurada de Ganancias, exteriorizando ese saldo, y pedir la devolución por el régimen general", concluye el experto.

La solicitud directa puede realizarse a partir del 1° de enero del año siguiente al que se efectuó la percepción, y alcanza a períodos no prescriptos, hasta cinco años hacia atrás.

Qué documentación necesitás y cuánto puede demorar

Para la vía de solicitud directa, ARCA detalla en su sitio que el sistema permite presentar un formulario seleccionando un período mensual, donde muestra las percepciones practicadas indicando el agente de percepción.

El contribuyente debe contar con el extracto bancario, resumen, liquidación de la tarjeta, comprobante, factura o documento equivalente donde conste la percepción informada y la fecha del comprobante.

Sobre los plazos, la advertencia del especialista es contundente. "El que pide la devolución se enfrenta a los controles de ARCA. Se supone que debería abrir rápidamente una verificación y enviar un requerimiento para que la persona lo conteste y así agilizar el trámite. Pero no lo hace: quizás demora un año y hay que gestionar que envíen ese requerimiento", indica Domínguez.

El especialista señala que el organismo suele pedir información adicional a personas que no desarrollan ninguna actividad económica. El caso típico es el de un jubilado al que le aplicaron percepciones y solicita su devolución. ARCA "solicita mucha información para relacionar sus ingresos, porque entiende que puede haber una inconsistencia entre las percepciones y los ingresos".

El resultado práctico es que muchos contribuyentes desisten. "Tiene que contestar el requerimiento para que no le apliquen una multa, pero muchas veces la relación entre el importe que se pide de devolución y el tiempo que lleva lograr que te lo devuelvan hace que uno termine dejándolo, y que sea ARCA quien lo resuelva cuando quiera. No es que uno deje de gestionarlo, sino que el sistema termina imponiendo esos tiempos", cierra el especialista.

¿Conviene hacer el trámite?

Depende del monto y de tu situación.

Si sos empleado en relación de dependencia y pagás Ganancias, informar por SiRADIG es el camino más simple y rápido. Lo resuelve tu empleador y no requiere lidiar con el organismo.

Si no pagás Ganancias (jubilado, monotributista sin retenciones, empleado por debajo del mínimo), la vía directa ante ARCA es la única disponible, pero conviene evaluar la relación entre el monto a recuperar y el tiempo de gestión.

Un consumo anual de u$s1.000 en streaming y compras internacionales genera percepciones por aproximadamente $460.000 al tipo de cambio actual. Ese monto probablemente justifique el trámite. Un consumo de u$s100 genera unos $46.000, y ahí la ecuación es más discutible.

Para no perder el derecho, el dato clave es que podés reclamar hasta cinco años hacia atrás. No es necesario hacerlo de inmediato, pero sí antes de que prescriba.