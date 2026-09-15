Especialistas advierten sobre el efecto dominó en los sistemas financieros mundiales y brindan estrategias para proteger inversiones y ahorros

Recomienda oro, Bitcoin y bienes raíces productivos como refugio, pese a la contradicción con su estrategia de deuda de u$s1.200 M.

El inversor y autor del clásico de finanzas personales Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, volvió a encender las alarmas en la comunidad financiera internacional. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de la red social X este martes, el empresario aseguró de forma tajante que "el mayor colapso de la historia ha comenzado", señalando que los primeros síntomas de la debacle bursátil ya se manifiestan en plazas neurálgicas como Europa y Japón y amenazan con propagarse hacia el resto de las economías desarrolladas.

La advertencia retoma la tesis que el propio autor plasmó hace más de dos décadas en su libro La profecía de Padre Rico (publicado originalmente en 2002), texto en el que anticipaba un quiebre estructural en los mercados de acciones y títulos de deuda soberana. Según su visión, el escenario actual combina tensiones geopolíticas con distorsiones financieras que ponen en riesgo directo el patrimonio de los ahorristas tradicionales.

En su diagnóstico, Kiyosaki apuntó contra una serie de detonantes concurrentes: la especulación desmedida vinculada a la fiebre por la inteligencia artificial, el conflicto bélico en Irán, los niveles récord de endeudamiento soberano y corporativo, sumados al impacto demográfico de una generación de baby boomers que ingresa masivamente en edad de retiro liquidando activos para sostener su costo de vida.

Quiénes son los más expuestos al colapso y qué rol juega el negocio detrás de sus alertas

El llamado de atención del conferencista apuntó con especial énfasis a los trabajadores y ahorristas de más de 40 años que concentran su capital en planes tradicionales de jubilación privada o fondos de pensión, tales como los esquemas 401(k) e IRA en Estados Unidos, Superannuation en Australia o RRSP en Canadá.

Para ilustrar la magnitud del retroceso económico que proyecta, Kiyosaki trazó una comparación histórica con la crisis del siglo pasado: recordó que la Gran Depresión se extendió por 25 años (desde 1929 hasta 1954) y subrayó que aquellos actores que anticiparon el quiebre -poniendo como ejemplo a la familia Kennedy- atravesaron esa época consolidando su prosperidad financiera mientras la mayoría de la población sufría pérdidas irreversibles.

No obstante, analistas de Wall Street y de la industria editorial recuerdan que este tipo de presagios apocalípticos no son una novedad en su trayectoria mediática. Detrás de cada advertencia de quiebre inminente opera la maquinaria que monetiza el discurso financiero de Robert Kiyosaki, una estructura global de seminarios, conferencias, franquicias de juegos de mesa y lanzamientos de nuevos libros que se alimenta directamente del clima de incertidumbre económica de los ahorristas minoristas.

En qué activos recomienda refugiarse ante el colapso inminente

Frente a la expectativa de que los bancos centrales respondan a la recesión emitiendo "dinero falso" sin respaldo, el empresario ratificó las razones por las que Kiyosaki insiste en salir del dólar para refugiarse en activos duros, calificando al dinero fíat como una trampa inflacionaria y recomendando blindar el capital a través de opciones tangibles:

Metales preciosos y criptoactivos: Sostener reservas físicas en oro y plata como resguardo histórico de valor, combinadas con Bitcoin por su emisión descentralizada limitada a 21 millones de unidades

Bienes raíces productivos: Invertir en propiedades para renta comercial y habitacional que continúen generando flujo de fondos constante

Energía e industria real: Participación en pozos petroleros activos y negocios propios de escala

La contradicción millonaria entre su alerta por la deuda y su estrategia personal

La postura de Kiyosaki de culpar al "exceso de deuda" como uno de los motores del derrumbe despierta debates entre los especialistas, dado que contrasta de lleno con la estrategia de deuda millonaria con la que Kiyosaki asegura ganar dinero.

El propio conferencista admitió en diversas entrevistas mantener un pasivo personal superior a los u$s1.200 M, argumentando que recurre al apalancamiento fiscalmente deducible en activos inmobiliarios para no pagar impuestos y multiplicar sus rendimientos.

El autor recomendó la lectura de la obra The Entropy Trap, libro de Mickey Maini publicado en 2026, señalándolo como una herramienta clave para comprender los riesgos sistémicos actuales antes de que se desaten eventuales corridas bancarias y liquidaciones forzosas en el mercado.