La transacción se ejecutó en múltiples operaciones con precios que oscilaron entre u$s498 y u$s505 por acción. ¿Por qué tomó esta decisión?

Nadella insiste que la IA debe tener control humano, sumándose al debate global sobre su gobernanza y seguridad.

La venta fue programada bajo la Regla 10b5-1 de la SEC, reflejando una estrategia de diversificación patrimonial.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vendió 86.525 acciones por u$s43 millones el 1 de septiembre de 2026.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, vendió 86.525 acciones ordinarias de la compañía por un total de u$s43 millones el 1 de septiembre de 2026.

La operación se realizó bajo un plan de compraventa programado conforme a la Regla 10b5-1 de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), algo que significa que no responde a una decisión coyuntural ni implica pérdida de confianza en el futuro de la empresa.

Satya Nadella vendió acciones de Microsoft por u$s43 millones

La transacción se ejecutó en múltiples operaciones con precios que oscilaron entre u$s498 y u$s505 por acción, en un momento en que los títulos de Microsoft cotizaban cerca de u$s496,82 y la capitalización bursátil alcanzaba los u$s3,69 billones.

Este tipo de planes de compraventa programada permite a los directivos establecer de antemano cuándo y bajo qué condiciones venderán acciones, evitando que las decisiones se basen en información privilegiada no pública.

Nadella había adoptado este plan el 8 de marzo de 2026; es decir, que la venta estaba prevista desde hace meses. A pesar de la magnitud de la operación, Nadella mantiene una participación significativa en Microsoft.

Tras la venta, conserva 486.762 acciones ordinarias de manera directa y otras 431.464 acciones de forma indirecta a través de fideicomisos conocidos como GRATs.

Satya Nadella vendió acciones por millones, pero mantiene una fuerte apuesta en Microsoft

Esto demuestra que el ejecutivo sigue fuertemente expuesto al desempeño bursátil de la compañía y que la venta no representa una salida ni un cambio estratégico respecto de su rol.

La operación coincide con una etapa clave para Microsoft, marcada por el crecimiento acelerado de Azure y las inversiones en inteligencia artificial.

En los últimos seis meses, las acciones de la tecnológica habían registrado una rentabilidad cercana al 23%, impulsadas por las expectativas sobre su negocio en la nube y la integración de IA en sus productos.

Analistas como BofA Securities elevaron recientemente el precio objetivo de la acción a u$s600, citando el sólido desempeño de Azure y la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial.

Al tratarse de una operación programada, el movimiento responde más a una estrategia de diversificación patrimonial que a un cambio en la visión del CEO sobre el futuro de Microsoft.

El CEO de Microsoft advirtió sobre los riesgos de la superinteligencia sin control

En paralelo, Nadella advirtió que el desarrollo de la inteligencia artificial debe mantenerse bajo control humano y que cualquier búsqueda de "superinteligencia" carece de sentido si no beneficia a la humanidad.

Sus declaraciones, realizadas en la red social X, se suman al debate global sobre cómo regular y supervisar el avance de la IA.

El directivo fue categórico: "Si la IA que construimos no ayuda a la humanidad y no está bajo control humano, no vale la pena perseguirla".

Nadella planteó que el desarrollo de superinteligencia debe ser deliberado, con evaluadores integrados que verifiquen que los principios de seguridad no queden en el plano declarativo.

El CEO de Microsoft celebró propuestas como los "evaluadores integrados", mecanismos que permiten auditar los modelos de IA desde su etapa de creación.

Según Nadella, estas herramientas deben convertirse en garantías funcionales y no en promesas sin respaldo técnico. Además, defendió una gobernanza más abierta, con participación de países, universidades y disciplinas diversas, para evitar que el poder tecnológico quede concentrado en pocas manos.

Las declaraciones de Nadella se producen en medio de un debate abierto por Anthropic y OpenAI, cuyos directivos pidieron ralentizar el desarrollo de modelos avanzados para dar tiempo a que las medidas de seguridad acompañen sus capacidades.

Satya Nadella se sumó al reclamo de Sam Altman y otros líderes por frenar la IA

Entre los empresarios que respaldaron la idea de mayor prudencia aparecen:

Sam Altman (OpenAI)

Dario Amodei (Anthropic)

Demis Hassabis (Google DeepMind)

Elon Musk (xAI)

Nadella coincidió en la necesidad de cautela, pero insistió en que los beneficios de la IA deben difundirse rápidamente y llegar a más países, comunidades y empresas.

Por este motivo, la compañía anunció que publicará un Código de Conducta para sus modelos propios MAI, abierto a consulta pública, lo que marca un paso hacia la institucionalización de estándares de seguridad y transparencia.