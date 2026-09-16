Expertos en blockchain, activos digitales y mercados bursátiles explicarán por qué cripto y finanzas tradicionales ya no se pueden analizar por separado
16.09.2026 • 08:38hs • EVENTOS 4.0
EVENTOS 4.0
Take Profit Conference busca borrar la frontera entre las finanzas tradicionales y las criptomonedas
Take Profit Conference llega por primera vez a Buenos Aires el próximo 26 de septiembre, con una propuesta que busca borrar la frontera entre las finanzas tradicionales y los activos digitales dentro de un mismo evento.
La cita, bautizada TKPC26, fue creada por dos referentes del ecosistema financiero de habla hispana: Norberto Giudice, especializado en blockchain y cripto, y Agustín Natoli, con más de un millón de suscriptores en YouTube. El encuentro se realizará en C Art Media, sobre Avenida Corrientes 6271, y espera reunir a 2.500 asistentes.
Qué temas aborda la agenda de TKPC26
El evento se organizará en dos escenarios paralelos pensados para que el mismo asistente circule entre ambos a lo largo de la jornada.
El Stage Finanzas recorrerá análisis fundamental de acciones, portfolio, renta fija, real estate e inversión inmobiliaria, el sector energético y Vaca Muerta como activo financiero, y estrategias de mercado.
El Stage Crypto abordará criterios para elegir exchanges, tokenización de activos, stablecoins, regulación de activos virtuales en Argentina, minería, DeFi y estrategias para el mercado alcista.
La propuesta responde a un cambio que ya se observa en el comportamiento de los inversores: hoy las herramientas, las plataformas y las decisiones de inversión ya se combinan, y alguien que opera activos digitales también mira bonos, mientras que alguien que arma un portfolio tradicional empieza a mirar Bitcoin.
Norberto Giudice y Agustín Natoli, creadores de TKPC26
"TKPC26 viene a reflejar eso. En el futuro ya no habrá división y vamos a hablar de un mercado integrado", señaló Agustín Natoli, cofundador de Take Profit Conference.
Quiénes son los oradores confirmados en el evento
TKPC26 reunirá a más de 20 speakers, entre ellos:
- Sergio Turi
- Mario Pergolini
- Claudio Zuchovicki
- Ornella Panizza
- Antonio Buet
- Ramiro Marra
- Beltrán Briones
- Nicolás Passini
- Pablo Aguer
- Santiago Magnin
- Sebastián Serrano
- Carlos Maslatón
- Borja Martel
- Ariel Scaliter
- Juan Manuel Cáceres
- Ariel Mamani
- Francisco Castro
"Es un evento en el que confluyen todos los mercados. Nuestro foco es la educación financiera; es nuestra posibilidad de estar más cerca de una comunidad que venimos construyendo hace años, a quienes les ofrecemos nuestro conocimiento para que aborden los mercados de manera segura y con criterio", destacó Norberto Giudice, cofundador del evento.
TKPC26 nace de la comunidad Metamind, creada por Giudice y Natoli, y de experiencias presenciales previas de ambos referentes. Es la primera edición a esta escala y forma parte de un circuito regional que continuará en 2027 con ediciones en México y Colombia.
Entre las compañías que apoyan el evento figuran BingX y BloFin como sponsors principales, junto a Bull Market, Nexo, Coin Box, Bitget, Bybit, TiendaCripto, Metamind, Building C y Oracle Numeris. Las entradas están disponibles a través de ticketing.tkpconf.com.