Expertos en blockchain, activos digitales y mercados bursátiles explicarán por qué cripto y finanzas tradicionales ya no se pueden analizar por separado

Refleja la tendencia de inversores que combinan activos digitales con finanzas tradicionales, impulsada por regulación y crecimiento cripto.

Creada por Norberto Giudice y Agustín Natoli, reunirá más de 20 speakers y 2.500 asistentes en C Art Media.

Take Profit Conference (TKPC26) llega el 26 de septiembre a Buenos Aires, integrando finanzas tradicionales y el mundo cripto.

Take Profit Conference llega por primera vez a Buenos Aires el próximo 26 de septiembre, con una propuesta que busca borrar la frontera entre las finanzas tradicionales y los activos digitales dentro de un mismo evento.

La cita, bautizada TKPC26, fue creada por dos referentes del ecosistema financiero de habla hispana: Norberto Giudice, especializado en blockchain y cripto, y Agustín Natoli, con más de un millón de suscriptores en YouTube. El encuentro se realizará en C Art Media, sobre Avenida Corrientes 6271, y espera reunir a 2.500 asistentes.

Qué temas aborda la agenda de TKPC26

El evento se organizará en dos escenarios paralelos pensados para que el mismo asistente circule entre ambos a lo largo de la jornada.

El Stage Finanzas recorrerá análisis fundamental de acciones, portfolio, renta fija, real estate e inversión inmobiliaria, el sector energético y Vaca Muerta como activo financiero, y estrategias de mercado.

El Stage Crypto abordará criterios para elegir exchanges, tokenización de activos, stablecoins, regulación de activos virtuales en Argentina, minería, DeFi y estrategias para el mercado alcista.

La propuesta responde a un cambio que ya se observa en el comportamiento de los inversores: hoy las herramientas, las plataformas y las decisiones de inversión ya se combinan, y alguien que opera activos digitales también mira bonos, mientras que alguien que arma un portfolio tradicional empieza a mirar Bitcoin.

Norberto Giudice y Agustín Natoli, creadores de TKPC26

"TKPC26 viene a reflejar eso. En el futuro ya no habrá división y vamos a hablar de un mercado integrado", señaló Agustín Natoli, cofundador de Take Profit Conference.

Quiénes son los oradores confirmados en el evento

TKPC26 reunirá a más de 20 speakers, entre ellos:

Sergio Turi

Mario Pergolini

Claudio Zuchovicki

Ornella Panizza

Antonio Buet

Ramiro Marra

Beltrán Briones

Nicolás Passini

Pablo Aguer

Santiago Magnin

Sebastián Serrano

Carlos Maslatón

Borja Martel

Ariel Scaliter

Juan Manuel Cáceres

Ariel Mamani

Francisco Castro

"Es un evento en el que confluyen todos los mercados. Nuestro foco es la educación financiera; es nuestra posibilidad de estar más cerca de una comunidad que venimos construyendo hace años, a quienes les ofrecemos nuestro conocimiento para que aborden los mercados de manera segura y con criterio", destacó Norberto Giudice, cofundador del evento.

TKPC26 nace de la comunidad Metamind, creada por Giudice y Natoli, y de experiencias presenciales previas de ambos referentes. Es la primera edición a esta escala y forma parte de un circuito regional que continuará en 2027 con ediciones en México y Colombia.

Entre las compañías que apoyan el evento figuran BingX y BloFin como sponsors principales, junto a Bull Market, Nexo, Coin Box, Bitget, Bybit, TiendaCripto, Metamind, Building C y Oracle Numeris. Las entradas están disponibles a través de ticketing.tkpconf.com.