Expertos advierten que no todas las divisiones bursátiles garantizan éxito y que elegir el momento adecuado es clave para evitar pérdidas

No es ideal comprar acciones de spin-offs al momento de la escisión; la oportunidad suele surgir después o en la matriz.

El ETF de spin-offs subió 42,6%, pero Jim Osman de The Edge advierte que su rendimiento general es engañoso.

Un spin-off (o escisión corporativa) ocurre cuando una compañía se separa de su empresa matriz y pasa a cotizar de forma independiente, con su propio equipo directivo, balance y política de asignación de capital.

Ese segmento atraviesa uno de sus mejores años. Según el análisis publicado el 28 de agosto de 2026 en The Edge, el ETF Invesco S&P Spin-Off acumula una suba del 42,6% en lo que va del año, muy por encima del 11,7% que registra el S&P 500 en el mismo período.

Casi cuatro veces el rendimiento del índice de referencia del mercado estadounidense.

Ese diferencial explica por qué el segmento captó atención de gestores e inversores minoristas. Pero también es la razón por la que Jim Osman, especialista con más de tres décadas dedicadas al estudio de escisiones corporativas, dedicó su análisis a advertir sobre el riesgo de tomar el dato del índice como recomendación.

¿Por qué el rendimiento del índice puede confundir?

Porque dentro de la misma categoría los resultados individuales son radicalmente distintos.

La cartera modelo de The Edge al 28 de agosto de 2026 muestra esa distinción:

Inhibrx Biosciences acumuló una suba cercana al 145% respecto del precio de entrada ajustado

respecto del precio de entrada ajustado Versigent avanzó alrededor del 64%

Qnity avanzó cerca del 30%

En el extremo opuesto, Aptiv, GPGI y Amrize cotizaron por debajo de sus respectivos niveles de entrada

La explicación es estructural, no de suerte. Osman lo plantea así: dos compañías pueden independizarse de sus matrices con pocas semanas de diferencia y terminar con estructuras financieras, incentivos y perspectivas muy distintas. Una puede quedar condicionada por un nivel de deuda elevado. Otra puede iniciar su nueva etapa bajo la conducción de un equipo directivo con fuertes incentivos ligados al capital.

"Reunir a todas estas compañías bajo la misma categoría dice poco sobre cuáles realmente justifican una asignación de capital", sostiene el análisis.

¿Conviene comprar el día de la escisión?

El caso de Inhibrx sugiere que no necesariamente, y es probablemente la lección más práctica del análisis.

La compañía se separó de su matriz el 30 de mayo de 2024, pero la cartera modelo de The Edge incorporó las acciones recién el 29 de julio, casi dos meses después, a un precio de entrada ajustado de u$s50,34.

Al 28 de agosto de 2026 esas acciones cotizaban a u$s123,40, una ganancia cercana al 145%.

La conclusión que extrae Osman es contundente: "La oportunidad no desapareció por no haber comprado las acciones en el momento exacto de la escisión". El razonamiento tiene lógica operativa, ya que el primer trimestre de una empresa independiente puede dejar al descubierto costos que antes resultaban difíciles de identificar dentro de la matriz.

La gerencia puede presentar previsiones por debajo de lo esperado mientras algunos accionistas continúan vendiendo y los analistas recién comienzan a cubrir la nueva empresa.

En ese período también quedan más claros los incentivos de los ejecutivos, la estrategia financiera y cómo la compañía planea manejar su balance fuera de la estructura previa.

"En varios casos, las mejores oportunidades aparecen después de una primera decepción del mercado", señala el análisis.

¿Por qué a veces la oportunidad está en la matriz y no en el spin-off?

El caso Honeywell lo ilustra con números que van en direcciones opuestas.

En el modelo de seguimiento posterior a la separación, la posición restante en Honeywell subió cerca del 14% respecto del punto de entrada ajustado al 28 de agosto. Honeywell Aerospace, medida desde la misma fecha de operación del 29 de junio, cayó casi 14%.

El mismo evento corporativo, dos resultados exactamente inversos.

La razón es que la separación crea dos alternativas de inversión, no una. La empresa escindida pasa a tener su propio equipo directivo, balance y base de accionistas. Pero la matriz también cambia: puede volverse más simple, reducir deuda, resultar más fácil de valuar o ganar capacidad para devolver capital a los accionistas.

Hay además un factor técnico que Osman destaca y que suele explicar los primeros meses de un spin-off: quién tiene que vender.

Un accionista de una gran compañía que recibe acciones de una empresa industrial mucho más chica puede venderlas simplemente porque esa nueva posición no encaja en su cartera. "El gestor no necesita pensar que la empresa es mala: el mandato ya tomó la decisión", apunta el análisis.

Esa presión vendedora forzada crea oportunidades, pero solo para quien entiende por qué ocurre y cuándo va a terminar.

Lo que un índice no puede decirte

La cartera modelo de The Edge de agosto mantenía un 43,4% en el mercado monetario, es decir, sin invertir, pese a la fortaleza del índice de referencia de escisiones.

"No tenemos por qué forzar una inversión solo porque el calendario indique que se produjo una separación. A veces, esperar también forma parte del proceso de inversión", sostiene Osman.

Su conclusión resume la tensión entre el dato del índice y la decisión de cartera: "El índice de referencia puede mostrar que las acciones de empresas escindidas atraviesan un buen momento, pero no puede decirte cuál debería formar parte de tu cartera".

Para el inversor argentino que sigue estos activos, hay un dato adicional que conviene tener presente: la mayoría de estas compañías no tiene CEDEAR disponible en el mercado local, lo que limita el acceso a operar directamente en el exterior o a través del ETF de Invesco vía cuenta comitente internacional.