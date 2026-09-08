El Ministerio de Desregulación reporta 17.115 artículos modificados, pero el ritmo cayó a la mitad en agosto y el sector financiero acumula 233 medidas

Sturzenegger ratifica el rumbo, pero expertos cuestionan la métrica de artículos para medir el impacto real.

El plan de desregulación modificó 17.115 artículos normativos, pero su ritmo se desaceleró a solo 267 en agosto.

El informe elaborado por la Unidad de Evaluación de Impacto del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, distingue tres indicadores distintos que conviene no confundir.

El reporte distingue 770 normas dictadas con fines desregulatorios, 2.841 disposiciones modificadas o eliminadas, y 17.115 artículos alcanzados por esos cambios, la cifra que da el titular y que mide el alcance técnico del plan pero no su impacto económico real.

La serie mensual muestra la evolución: el acumulado pasó de 16.178 artículos en junio a 16.848 en julio y 17.115 en agosto de 2026.

Ahí aparece un dato que el informe no destaca pero que surge de sus propias cifras: el ritmo se desaceleró. En julio se sumaron 670 artículos; en agosto, apenas 267. Menos de la mitad.

Qué sectores concentran las desregulaciones

La agroindustria lidera la distribución sectorial con 125 medidas, pero el sector financiero está inmediatamente detrás.

Finanzas y Mercado de Capitales suma 120 normas y Finanzas otras 113. Sumados, ambos rubros superan a cualquier otro sector individual del relevamiento.

El resto de la distribución:

Comercio Exterior con 101

Transporte con 100

Producción Nacional con 65

Bienestar Ciudadano con 42

Salud con 32

Energía con 31

Cultura, Turismo y Deporte con 25

Empleo y Regulación Laboral y Sector Inmobiliario con 16 cada uno

Que el sector financiero concentre 233 medidas entre sus dos categorías dice bastante sobre dónde puso el foco la gestión.

Qué cambió para el mercado de capitales con la norma de la CNV

La medida más relevante del período para el ecosistema financiero es la Resolución General 1159/2026 de la Comisión Nacional de Valores.

La norma amplió el régimen de autorización automática de oferta pública para fideicomisos financieros, lo que en la práctica quitó la aprobación previa del organismo para esas operaciones y acortó los tiempos de salida al mercado para emisores que securitizan carteras de crédito.

El impacto es directo para quien estructura financiamiento. El fideicomiso financiero es el vehículo que usan empresas, entidades no bancarias y emisores de deuda estructurada para securitizar carteras, desde créditos al consumo hasta cuentas por cobrar.

Ese cambio conecta directamente con otro debate abierto: el proyecto que analiza el BCRA para crear un mercado abierto de negociación de cupones de tarjeta de crédito, donde los fideicomisos financieros son uno de los vehículos naturales para instrumentar esas operaciones.

Camila Reinoso, abogada especializada en mercado de capitales, explica el alcance real de la medida: "Eliminar la aprobación previa no significa eliminar los requisitos. El emisor sigue teniendo que cumplir el régimen informativo completo, solo que el control pasa a ser posterior en lugar de previo. Para un originador que arma tres o cuatro series al año, ese cambio puede significar semanas de diferencia en el timing de colocación, y en un mercado donde las tasas se mueven, semanas es plata".

Las otras medidas del informe de agosto

El relevamiento detalla varias normas que ilustran el alcance transversal del plan.

En educación, la Resolución 480/2026 eliminó la obligación de aprobar materias de Formación Nacional para convalidar estudios secundarios cursados en el exterior y concentró el trámite en una única plataforma.

En justicia, la Resolución 411/2026 reorganizó la red de Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor: suprimió 14 oficinas y concentró sus competencias en las sedes que continúan operando.

En comercio exterior, ARCA aprobó mediante la Resolución General 5886/2026 un mecanismo de declaración simplificada para exportaciones comerciales por vía postal.

En alimentos, el Decreto 697/2026 reconoció certificaciones extranjeras y estándares internacionales, exceptuando a alimentos, aditivos, ingredientes y envases de la incorporación previa al Código Alimentario Argentino.

En transporte, el Decreto 689/2026 actualizó pesos y dimensiones máximas para carga y pasajeros, habilitando nuevas configuraciones y ampliando longitudes para unidades a GNC, eléctricas o híbridas.

La Disposición 1053/2026 de la Prefectura Naval eliminó la prohibición automática de navegar por falta de pago y permitió declaraciones juradas en reemplazo de documentos antes obligatorios.

Sturzenegger ratifica el rumbo desregulatorio a largo plazo

Durante su disertación en el evento "Vientos de cambio", organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el ministro ratificó el rumbo sin matices.

"No nos vamos a cansar. Y en gran medida no nos vamos a cansar porque tenemos un presidente que cree en esto, que defiende esto, que apoya esto, que cree en la libertad, que cree que todas estas cosas hay que eliminarlas", aseveró.

Sobre las regulaciones que apunta a desmontar usó una expresión propia: "Nosotros acá los llamamos los 'quiosquitos'. Esta construcción de estas reglas de juego, estas son incólumes. Estas cosas no se cambian, estos principios no se cambian. Y eso es lo que quiero para Argentina para los próximos doce meses y lo que quiero para Argentina los próximos cuarenta años".

El horizonte de cuarenta años que menciona el ministro contrasta con el dato de desaceleración que muestra su propia serie mensual.

Ignacio Prat, consultor en política regulatoria, apunta al problema de medición que tiene el indicador: "Contar artículos modificados dice cuánto se movió el aparato normativo, no cuánto mejoró el ambiente de negocios. Suprimir catorce registros del automotor y eliminar la aprobación previa de fideicomisos financieros pesan lo mismo en el conteo y no tienen nada que ver en términos de impacto económico. El día que el Ministerio publique una estimación de ahorro de costos por medida, ahí vamos a poder discutir resultados".