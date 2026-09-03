El plan incluye la creación de casi 100 puestos de trabajo en los próximos 2 años en el país vecino y la ampliación del centro de última milla en Canelones

Es parte de una estrategia regional que incluye una inversión récord de u$s3.400 M de Mercado Libre en Argentina.

La expansión duplica su capacidad de oficinas a 4.000 m² y triplica logística en Canelones, generando +100 empleos.

Mercado Libre invierte u$s12,8 M en Uruguay para nuevas oficinas en Montevideo y ampliar su centro logístico en Canelones.

Una cifra que alcanza los u$s12,8 millones será la que Mercado Libre -gigante regional del ecommerce- destinará en Uruguay para inaugurar nuevas oficinas en Montevideo y ampliar su centro logístico de última milla en Canelones.

La empresa cofundada por Marcos Galperin tiene por objetivo de acelerar los envíos en ambos distritos y de fortalecer su operación regional. El plan incluye la creación de más de 100 puestos de trabajo en los próximos dos años.

Mercado Libre invierte u$s12,8 millones en Uruguay y creará más de 100 empleos

La compañía inauguró su nueva sede en Cosmos Tower, donde ocupará cuatro pisos. En la primera etapa, los niveles 13, 14 y 15 suman 3.000 metros cuadrados y 316 puestos operativos.

Para el último trimestre de 2027 se incorporará un piso adicional de 1.000 m² con 126 posiciones, llevando la capacidad total a 4.000 m² y 442 puestos de trabajo.

Esta expansión duplica la superficie y la capacidad respecto a las oficinas anteriores en el World Trade Center, que contaban con 2.000 m² y 231 puestos.

El segundo eje de la inversión es la ampliación del centro de última milla en Canelones, que pasará de 4.000 m² a 12.000 m² con un desembolso de u$s4 millones.

Mercado Libre crece en Uruguay con 4.000 metros cuadrados de oficinas y un depósito tres veces mayor

El objetivo es triplicar la capacidad de procesamiento de paquetes y acelerar los tiempos de entrega en todo el país.

La compañía estima que esta expansión permitirá sumar más de 100 nuevos puestos de trabajo, entre personal directo y conductores asociados, en los próximos dos años.

Actualmente, Mercado Libre emplea a 1.800 personas en Uruguay, donde desarrolla parte de la plataforma de eCommerce y servicios financieros utilizada por millones de usuarios en América Latina.

El country manager, Diego Gamba, destacó que "Uruguay sigue siendo un lugar donde Mercado Libre decide invertir, y esta semana lo mostramos con hechos concretos".

La inauguración contó con la presencia del presidente uruguayo Yamandú Orsi y autoridades locales.

Mercado Libre destina u$s3.400 millones a Argentina en 2026

En la Argentina, la empresa fundada por Galperin acelera su expansión con fuertes inversiones desde comienzos de año.

Mercado Libre confirmó que destinará u$s3.400 millones en Argentina durante 2026, en un plan que combina expansión logística, mejoras tecnológicas en su plataforma de eCommerce y el fortalecimiento de su ecosistema fintech.

La iniciativa contempla la creación de 1.900 nuevos empleos, con los que espera superar los 16.700 empleados a diciembre, en áreas estratégicas como:

Logística

Operaciones

Tecnología

Desarrollo de productos financieros

El desembolso representa un aumento del 30% respecto a 2025 y se destinará a ampliar la red logística, desarrollar nuevos centros de almacenamiento y mejorar la tecnología de la plataforma.

Además, Mercado Pago expandirá sus soluciones de pago, crédito y ahorro, consolidando su rol como una de las principales billeteras virtuales en el país.

Actualmente, más de 2,7 millones de PyMEs y emprendedores argentinos venden a través de la plataforma, lo que convierte a Argentina en uno de los mercados más relevantes para la compañía.

En 2025, Mercado Libre exportó servicios por u$s878 millones desde la Argentina, principalmente vinculados al sector de la Economía del Conocimiento, y aportó u$s1.999 millones en impuestos, el nivel más alto de su historia en el país.

La estrategia se inscribe en una estrategia regional que también incluye inversiones en Brasil, México y la propia Uruguay.

En Brasil, Mercado Libre continúa expandiendo su infraestructura de última milla y su red de fulfillment, mientras que en México se enfoca en fortalecer la logística y ampliar la penetración de Mercado Pago.