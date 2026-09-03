Los beneficios incluyen descuentos de hasta 20%, topes de reintegro y cuotas sin interés en distintos comercios durante septiembre. Los detalles

Además, ofrece 20% y 9 cuotas sin interés en indumentaria de shoppings, ideal para ahorrar.

Incluye reintegros en supermercados (DIA, Jumbo, La Anónima) y combustibles (YPF, Shell) hasta $25.000.

Banco Nación renovó descuentos de hasta 20% en septiembre para pagos con BNA+ y MODO.

Banco Nación (BNA) renovó una serie de descuentos durante el mes de septiembre en locales adheridos para quienes paguen con sus tarjetas a través de la billetera BNA+ y MODO.

Las promociones alcanzan a una amplia variedad de rubros con descuentos de hasta el 20% y opciones de cuotas sin interés, según el comercio y el medio de pago utilizado.

Entre los beneficios más buscados se encuentran los descuentos en compras de supermercado y combustible, dos de los gastos que más pesan en el presupuesto mensual de los hogares.

Las condiciones, días de vigencia y topes de reintegro varían de acuerdo con cada promoción

Por ejemplo, en estaciones de servicio Banco Nación y MODO mantiene beneficios con YPF, Shell, Axion, DAPSA y Gulf. La promoción ofrece un 20% de reintegro los días viernes, con un tope de $10.000 por cliente por mes.

Para acceder, el pago debe realizarse con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación, a través de la billetera virtual. También se debe tener la tarjeta vinculada a la billetera para que se pueda acreditar el reintegro.

BNA renueva sus promociones en supermercados y combustibles

Promociones en supermercados durante septiembre

Los clientes de Banco Nación pueden acceder durante septiembre a distintos reintegros en supermercados adheridos al pagar con tarjetas del banco a través de MODO. Las promociones tienen diferentes días de aplicación, montos mínimos y topes de devolución.

En Supermercados DIA, el beneficio es de 20% de reintegro, con un tope de $20.000 por banco por mes y una compra mínima de $35.000.

La promoción aplica los viernes y sábados y puede utilizarse tanto en locales adheridos como en la tienda online. El pago puede realizarse mediante QR o MODO Contactless.

En Jumbo, los clientes de BNA tienen 20% de reintegro los martes y jueves, con un tope de $25.000 por banco al mes. Para acceder hay que realizar una compra mínima de $100.000 y pagar con una tarjeta de crédito, débito o prepaga mediante MODO.

El beneficio puede utilizarse tanto de manera presencial como online y está vigente hasta el 30 de septiembre.

Por último, en La Anónima hay un 20% de reintegro con un tope de $15.000 por banco por mes y una compra mínima de $50.000. El beneficio aplica los viernes y sábados, tanto para compras presenciales como mediante las modalidades habilitadas por MODO.

Cuál es el descuento y la financiación en shoppings de cada jueves

Los clientes del Banco Nación también podrán aprovechar los "Jueves de Shopping, Pagá con BNA", una promoción vigente en más de 90 centros comerciales de todo el país.

El beneficio contempla un 20% de descuento en indumentaria, con un tope de reintegro de $30.000 por compra, y la posibilidad de financiar las compras en hasta 9 cuotas sin interés.

Para acceder, es necesario pagar con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de BNA+. La promoción está disponible los jueves y alcanza a los comercios adheridos dentro de los shoppings participantes.

Los clientes pueden consultar el listado de centros comerciales y locales adheridos en Semana Nación.