El procedimiento forma parte de los juicios de ejecución fiscal que ejecuta el organismo estatal sobre las billeteras virtuales

Fondos en cuentas CVU no son intocables; su inmovilización afecta el flujo de caja de pymes y particulares.

El procedimiento requiere ejecución fiscal y otorga 5 días al contribuyente para presentar defensas legales.

La Agencia ARCA puede embargar billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Naranja X bajo orden judicial por deudas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede embargar cuentas de Mercado Pago y otras billeteras virtuales en Argentina cuando se incumplan determinadas normas fiscales, aunque la medida requiere siempre una orden judicial.

El dinero depositado en cuentas con CVU no está fuera del alcance del Estado: puede ser inmovilizado como parte de un proceso de ejecución fiscal, con las mismas garantías que rigen para embargos bancarios.

Cómo funciona el embargo digital

ARCA amplió en los últimos años su alcance operativo y confirmó que puede solicitar el embargo de fondos disponibles cuando existan deudas fiscales en Mercado Pago, Ualá, Naranja X y otras billeteras virtuales.

El procedimiento forma parte de los juicios de ejecución fiscal y sigue un recorrido formal: primero se inicia la demanda por deuda tributaria, luego el organismo solicita medidas cautelares y finalmente el juez competente autoriza el embargo.

Una vez emitida la resolución, las plataformas actúan como intermediarias técnicas:

Identifican al titular alcanzado

Inmovilizan el saldo disponible

Bloquean el monto indicado hasta que se concrete la transferencia al organismo recaudador

No se trata de una decisión automática ni de un débito sin límites: la afectación queda vinculada al monto reclamado, intereses y costas del expediente.

ARCA puede embargar billeteras virtuales por deudas fiscales. (Imagen creada con IA)

El contribuyente, además, dispone de cinco días para presentar defensas legales como pago total, prescripción o espera formal.

La posibilidad de embargar cuentas digitales no es nueva. En 2021, la entonces AFIP adecuó sus procedimientos internos para incluir expresamente las billeteras virtuales en las ejecuciones fiscales.

Desde entonces, distintas administraciones provinciales también avanzaron en esa dirección. La Disposición 194/2021 estableció que trasladar dinero desde un banco hacia una cuenta con CVU no lo vuelve intocable: los fondos siguen siendo parte del patrimonio del deudor y pueden ser alcanzados por medidas judiciales.

El embargo sobre cuentas digitales preocupó recientemente a pymes y particulares que utilizan estas plataformas como principal medio de pago y ahorro.

Para una empresa, la inmovilización de fondos puede provocar dificultades inmediatas en el flujo de caja, afectando pagos a proveedores y operaciones cotidianas.

Aunque las billeteras no son cuentas bancarias en sentido estricto, están reguladas por el Banco Central y se consideran parte del patrimonio del contribuyente.