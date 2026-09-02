En esta nota de iProUP, el calendario de rentas y amortizaciones de septiembre: bonos, títulos subsoberanos y ON que pagan dólares en el mercado local

Los ahorristas podrán reinvertir los dólares cobrados para generar interés compuesto o transferir las divisas directamente a sus bancos.

El cronograma incluye Obligaciones Negociables de YPF, Telecom y Vista, títulos públicos provinciales y bonos soberanos como el Bonar 2027.

Una veintena de instrumentos de renta fija pagará vencimientos de intereses y amortizaciones en dólares a lo largo de todo septiembre.

Una veintena de instrumentos de renta fija -que abarca bonos soberanos, títulos provinciales y Obligaciones Negociables (ON) de empresas líderes- liquidarán a lo largo de septiembre vencimientos de cupones de interés y amortizaciones parciales de capital en las cuentas comitentes de los inversores.

A diferencia de las acciones corporativas, estos instrumentos ofrecen flujos periódicos preestablecidos en sus prospectos de emisión, liquidándose automáticamente en dólares billete (especie MEP o Cable según la lámina) para aquellos tenedores que mantengan los títulos acreditados al cierre de la fecha de registro.

En esta nota de iProUP te compartimos el cronograma integral de pagos para planificar la reinversión de la liquidez.

¿Cuál es el cronograma completo de pagos de rentas y amortizaciones en septiembre?

En un escenario donde los ahorristas buscan resguardar su poder adquisitivo frente a la inflación global y la volatilidad cambiaria, el cobro regular de rentas en moneda dura se consolida como una de las estrategias preferidas de las carteras locales.

El calendario del mes concentra vencimientos distribuidos entre el sector corporativo energético, telecomunicaciones, industria, títulos subsoberanos y la deuda del Tesoro:

Martes 1 de septiembre: Ciudad de Buenos Aires 2037 (BA37D): Renta semestral de 2,95% y amortización parcial de capital de 2,90%

Miércoles 2 de septiembre: Genneia (GNCXO): Renta semestral de 1,31% y amortización de capital de 10%

Sábado 5 de septiembre: Telecom Argentina (TLCUO): Renta semestral de 3,28%

Domingo 6 de septiembre: Vista Energy (VSCOO): Renta semestral de 3,25%

Lunes 7 de septiembre: Vista Energy (VSCUO): Renta semestral de 3,72%

Jueves 10 de septiembre: Pampa Energía (MGCMO): Renta semestral de 3,98%. Pecom (MCC1O): Renta semestral de 3,98%

Viernes 11 de septiembre: YPF (YMCXO): Renta semestral de 4,38%

Martes 15 de septiembre: YPF (YFCOO): Renta semestral de 5,06%

Jueves 17 de septiembre: Capex (CACBO): Renta trimestral de 1,95%

Sábado 19 de septiembre: Provincia de Mendoza 2029 (PMM29): Renta semestral de 1,33% y amortización de capital de 7,69%

Lunes 21 de septiembre: Aluar (LMS8O): Renta semestral de 1,72%

Domingo 27 de septiembre: Pan American Energy (PN35O): Renta semestral de 3,47%. Pan American Energy (PN34O): Renta semestral de 2,49%

Miércoles 30 de septiembre: YPF (YMCJO): Renta trimestral de 3,50%. BONAR 2027 (AO27): Título soberano en dólares con renta semestral de 0,5% (cupón 6% TNA). BONAR 2028 (AO28): Título soberano en dólares con renta semestral de 0,5% (cupón 6% TNA). Bono del Tesoro Nacional 2029 (AO29): Título soberano en dólares con renta semestral de 0,5% (cupón 6% TNA). IRSA (IRCPO): Renta semestral de 4,00% (operación formal con liquidación a cierre de mes)

¿Cómo planificar la estrategia financiera y qué hacer con los dólares cobrados?

El ingreso recurrente de divisas plantea dos decisiones centrales para el ahorrista en el mercado local: Reinversión del capital para capitalizar interés compuesto o liquidación y retiro de divisas para atender compromisos operativos.