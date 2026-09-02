El presidente recibió en Casa Rosada al filántropo Tim Reynolds, cofundador de Jane Street Capital y creador de una fundación filantrópica global

La visita se alinea con la agenda de Milei para atraer capitales e inversores bajo el nuevo Super RIGI.

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al empresario, inversionista y filántropo estadounidense Tim Reynolds, fundador de The Reynolds Foundation, una organización dedicada a promover la libertad, la democracia, la educación y la innovación.

El encuentro se dio en el marco de la agenda de vínculos con referentes del mundo empresarial y filantrópico internacional que el mandatario viene sosteniendo en los últimos meses.

A la audiencia también asistió Álvaro Salas-Castro, presidente y CEO de The Reynolds Foundation, quien además es fundador y presidente emérito de Demo Lab Foundation, profesor visitante de Estrategia y Economía en la Universidad de Cornell y miembro de la facultad de INCAE Business School. A través de la fundación, ambos invierten en líderes e instituciones que, según su misión declarada, protegen y expanden la libertad y la dignidad humana.

Quién es Tim Reynolds, el empresario que recibió Milei

Tim Reynolds es uno de los cofundadores de Jane Street Capital, una de las principales firmas de trading cuantitativo de Estados Unidos, creada en 1999 junto a:

Robert Granieri

Marc Gerstein

Michael Jenkins

La compañía, con sede en Nueva York, emplea a miles de personas en oficinas de todo el mundo y se especializa en arbitraje de ETF y trading de alta frecuencia.

Reynolds se alejó de la operatoria diaria de la firma tras sufrir un accidente que lo dejó con paraplejía a comienzos de los años 2000.

Desde entonces reorientó su actividad hacia la filantropía y fundó ÀNI Art Academies, un proyecto sin fines de lucro que ofrece formación artística intensiva a jóvenes de distintos países, además de impulsar iniciativas vinculadas a la educación y la innovación médica bajo el paraguas de The Reynolds Foundation.

Una agenda con foco en inversores y filántropos extranjeros

La reunión con Reynolds se suma a una serie de encuentros que Milei mantuvo en Casa Rosada con empresarios y filántropos extranjeros en las últimas semanas, en momentos en que el Gobierno impulsa el nuevo Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones conocido como Super RIGI.

Días atrás, el mandatario había recibido al empresario y filántropo británico Maurice Ostro, con quien ya había tenido contacto previo y que manifestó interés en invertir en centros de procesamiento de datos en el país.

El patrón se repite: figuras del mundo financiero global que combinan negocios con actividad filantrópica llegan a la Casa Rosada en un contexto donde la administración libertaria busca posicionar a la Argentina como destino de capitales internacionales, tanto en tecnología como en sectores estratégicos alcanzados por el nuevo esquema de beneficios.

El resto de la agenda presidencial

La visita de Reynolds se produjo horas después de que Milei encabezara una reunión de Gabinete en la que se repasaron los indicadores económicos, el proceso de baja de la inflación y el avance diplomático en torno a la soberanía de las Islas Malvinas.

Del encuentro matutino participaron, entre otros: