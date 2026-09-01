Los ganadores de "Desafíos al Mango" se conocerán el 21 de septiembre para que los usuarios planifiquen sus próximos viajes o vacaciones con tiempo

Busca incentivar la adopción de pagos digitales QR con transacciones desde $5.000 para una gestión financiera lúdica.

La promo va del 1 al 20 de septiembre y reparte 20 cupones de $200.000 para viajes en Viajes Naranja X.

Naranja X lanzó "Desafíos al Mango", una iniciativa para premiar con viajes la constancia en pagos QR diarios.

El neobanco argentino Naranja X presentó "Desafíos al Mango", una iniciativa que busca convertir las compras diarias con QR en un juego dinámico, al premiar la constancia y el hábito de pago digital.

La propuesta se extiende del 1 al 20 de septiembre y refuerza el compromiso de la compañía con la digitalización de pagos en la Argentina.

Con esta apuesta, Naranja X busca demostrar que la tecnología facilita la administración del dinero y también abre la puerta a nuevas experiencias de viaje.

La fintech, que forma parte del ecosistema financiero más utilizado del país, viene apostando fuerte a integrar el mundo de los viajes dentro de su plataforma, incluso a través de alianzas con empresas como Despegar.

Este tipo de acciones ya tiene antecedentes: a principios de año, la compañía sorteó paquetes para viajar al Mundial en Estados Unidos entre quienes sumaban "chances" pagando servicios y usando sus tarjetas.

"Desafíos al Mango" se inscribe en esa misma lógica de gamificación aplicada al uso cotidiano del dinero.

Por qué Desafíos al Mango aparece como un desafío para todo tipo de usuarios

"Desafíos al Mango" busca adaptarse al perfil de cada usuario, al permitir que tanto quienes ya utilizan las herramientas digitales de Naranja X como quienes están dando sus primeros pasos en la plataforma puedan participar de manera equitativa.

Los usuarios pueden completar el desafío realizando pagos QR con dinero en cuenta, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito activa.

A medida que avanzan en el desafío, pueden interactuar con Miguel, el protagonista de la iniciativa, y descubrir nuevas animaciones dentro de la aplicación.

El requisito para sumar avance es que las transacciones sean de al menos $5.000, un esquema que permite a los clientes probar la agilidad y seguridad del celular como método de pago preferido.

Este enfoque busca acelerar la adopción del pago con QR frente a otros medios más tradicionales, como el efectivo o la tarjeta física.

La compañía apuesta a que la dinámica lúdica ayude a instalar el hábito de pago digital de manera más natural.

Naranja X lanza una promoción para pagar con QR y viajar más (Fuente: Imagen creada con IA)

Cómo participar y seguir el progreso del desafío

Para participar y seguir el avance de los desafíos, los usuarios deben ingresar a la pantalla de inicio de la aplicación Naranja X, donde encontrarán el detalle de sus metas personalizadas.

Allí también podrán confirmar su entrada al sorteo antes de que finalice el período promocional, el 20 de septiembre.

La mecánica no exige un monto mínimo acumulado más allá del umbral de $5.000 por transacción, algo que facilita la participación de usuarios con distintos niveles de consumo.

Al tratarse de una propuesta gamificada, cada avance del usuario dentro de la aplicación queda reflejado de forma visual, con las animaciones del personaje central de la campaña.

Este formato busca diferenciarse de las promociones tradicionales de reintegro, al apostar por una experiencia más interactiva dentro del propio ecosistema de Naranja X.

La compañía comunicará el detalle completo de las condiciones a través de sus canales oficiales durante todo el mes de septiembre.

Cuál es el valor de los cupones

La iniciativa premiará a los usuarios con 20 cupones de $200.000 cada uno, válidos para la compra de vuelos o paquetes turísticos nacionales e internacionales.

El canje de los cupones se realiza exclusivamente a través de la plataforma Viajes Naranja X, que integra al ecosistema financiero de la compañía una solución completa para organizar viajes.

Esta plataforma permite planificar y financiar destinos turísticos desde un mismo lugar, combinando beneficios exclusivos, descuentos y la posibilidad de pagar en cuotas sin interés.

La estrategia de premiar con viajes se alinea con la visión de la compañía de expandir su impacto más allá de las finanzas diarias, hacia los momentos de disfrute de sus usuarios.

El monto total en juego, equivalente a $4 millones distribuidos entre los 20 ganadores, busca incentivar la participación masiva durante las tres semanas que dura la promoción. Los cupones podrán utilizarse tanto para destinos dentro del país como para viajes internacionales, según la elección de cada ganador.

Cuándo y cómo se conocerán a los ganadores

Los ganadores de "Desafíos al Mango" se conocerán el 21 de septiembre, un día después de finalizada la promoción.

La compañía notificará los resultados a través de los correos electrónicos de los participantes y también publicará el listado en la web oficial, en la sección de concursos de Naranja X.

Este esquema de comunicación es el mismo que la fintech utiliza habitualmente para sus sorteos y campañas promocionales, para garantizar transparencia en la difusión de los resultados.

Quienes resulten ganadores deberán ingresar a Viajes Naranja X para hacer efectivo el canje de su cupón y comenzar a planificar su próximo destino.

La plataforma se presenta como la solución ideal para organizar vacaciones con beneficios exclusivos, descuentos y la comodidad de financiar el viaje en cuotas.

Con esta acción, Naranja X vuelve a combinar el uso cotidiano de su aplicación con experiencias de mayor impacto para sus usuarios, reforzando la fidelización a través de premios tangibles y de alto valor percibido.