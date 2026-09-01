Superar determinados montos obliga a bancos y billeteras a reportar automáticamente las operaciones y puede derivar en pedidos de documentación adicional

La falta de justificación puede generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la UIF, afectando al contribuyente.

Superar esos montos obliga a bancos y billeteras a reportar operaciones a ARCA y pedir justificantes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó para septiembre de 2026 límites estrictos en las transferencias entre cuentas propias: $50 millones mensuales para personas físicas y $30 millones para jurídicas.

Superar esos montos obliga a bancos y billeteras a reportar automáticamente las operaciones y puede derivar en pedidos de documentación adicional.

ARCA controla transferencias entre cuentas propias en bancos y billeteras: los límites de septiembre 2026

El organismo estatal estableció que las transferencias, acreditaciones y saldos en cuentas bancarias o billeteras virtuales de un mismo titular no generarán reportes automáticos mientras no superen los $50.000.000 mensuales en personas físicas y los $30.000.000 en personas jurídicas.

Estos límites también aplican a extracciones en efectivo, plazos fijos y tenencias en sociedades de bolsa.

Cuando los movimientos exceden esos valores, las entidades financieras deben informar automáticamente a ARCA y pueden solicitar documentación respaldatoria. Entre los comprobantes más habituales figuran:

Recibos de sueldo

Facturas emitidas

Boletos de compraventa de inmuebles

Vehículos y certificaciones contables

La falta de respuestas concretas puede derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

Los límites de ARCA para transferencias entre cuentas propias durante septiembre 2026. (Imagen creada con IA)

ARCA no observa únicamente operaciones aisladas, sino el patrón mensual de movimientos. Varias transferencias pequeñas pueden activar alertas si en conjunto superan los parámetros establecidos o si no guardan relación con los ingresos declarados del contribuyente.

Esto significa que incluso operaciones entre cuentas propias pueden quedar bajo la lupa si resultan inusuales por su frecuencia o volumen.

Para individuos, el nuevo esquema implica que traspasar ahorros entre cuentas propias por encima de $50 millones mensuales requerirá justificación documental. Para compañías, el umbral de $30 millones obliga a un control más estricto de tesorerías y movimientos internos.

En ambos casos, la recomendación de especialistas es mantener comprobantes actualizados y responder en tiempo y forma a los requerimientos de bancos y billeteras para evitar sanciones o restricciones operativas.