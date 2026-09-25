Se trata de ocultar datos financieros, como cuentas, tarjetas o deudas, a una pareja y puede desgastar o romper cualquier relación. Qué dicen los expertos

Diálogo mensual, metas de ahorro y límites a gastos individuales blindan a las parejas contra secretos de dinero.

Seis de cada 10 argentinos ocultan finanzas a su pareja; la infidelidad financiera daña la confianza en la relación.

La infidelidad financiera es el ocultamiento de información sobre el dinero dentro de una pareja, una práctica que no necesita cifras millonarias para hacer daño y que, así como silenciosa, termina golpeando donde más duele: la confianza.

Puede ser una cuenta que el otro no conoce, una tarjeta escondida, un ahorro guardado en secreto o un préstamo pedido sin avisar. Y aunque parece un tema de números, en el fondo es un tema de confianza mutua.

Un relevamiento de la app Gleeden, realizado entre más de 8.700 usuarios, encontró que 6 de cada 10 argentinos le ocultan parte de sus finanzas a su pareja, aunque el 86% asegura no tener ningún problema para hablar de plata en la relación.

Cómo se manifiesta la infidelidad financiera en la pareja

No siempre tiene la misma cara. A veces es directamente mentir sobre cuánto se gana, esconder un bono o inflar los ahorros. Otras veces es más sutil, como una compra grande que se hace sin avisar y se cuela en el presupuesto familiar sin que el otro lo note. Y en los casos más pesados aparece la deuda fantasma, ese préstamo o esa tarjeta que se activan a espaldas de la pareja.

Lo llamativo es que casi nunca nace de la maldad. La mayoría de las veces es la consecuencia de una pareja que nunca se sentó a hablar en serio de dinero.

Según el Centro de Investigaciones Sociales de la UADE, buena parte de las parejas argentinas combina gastos compartidos con plata que cada uno administra por su cuenta, un esquema que funciona bien cuando hay diálogo, pero que se vuelve terreno fértil para el ocultamiento cuando no lo hay.

Sin una charla de fondo, el miedo a discutir por dinero gana y las conversaciones sobre ingresos y deudas se esquivan una y otra vez. Sin un presupuesto compartido, ahorrar para el futuro se vuelve casi imposible. Y sin metas en común, planes como comprar una casa o bancar los estudios de los chicos quedan siempre para después.

"La educación financiera no es solo números, es comunicación estratégica. Ocultar un gasto puede parecer una solución de corto plazo para evitar el conflicto, pero es un error de gestión", señalaron desde Adelantos.com.

Los tres hábitos que blindan una pareja contra los secretos de dinero

La buena noticia es que se previene sin grandes sacrificios, con costumbres concretas:

Agendar una charla de plata mensual : un momento fijo, sin drama, para repasar ingresos, gastos y deudas

: un momento fijo, sin drama, para repasar ingresos, gastos y deudas Soñar en equipo: definir metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo para que el esfuerzo tenga un sentido compartido

para que el esfuerzo tenga un sentido compartido Poner un techo a los gastos individuales: acordar un monto a partir del cual cualquier compra se consulta antes de hacerse

Casi nunca hay intención de hacer daño detrás de estos secretos. Lo que suele latir ahí es el miedo al juicio, la vergüenza por una mala racha económica o, simplemente, la costumbre de no hablar del tema.

Pero el efecto es real: la infidelidad financiera puede desgastar una relación tanto como cualquier otro engaño, porque toca la confianza y el proyecto de vida en común. Porque la transparencia con el dinero, después de todo, también se construye de a dos.