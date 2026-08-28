La empresa de moda rápida apunta a una valuación de u$s26.500 millones en su debut en Hong Kong, frente a los u$s100.000 millones de 2022.

* El mercado muestra interés pero con dudas sobre el crecimiento y rentabilidad futura de Shein.

* La OPI busca recaudar u$s1.730M para tecnología, marca y expansión internacional.

* Shein debutará en la Bolsa de Hong Kong con una valuación de u$s26.500M, menor a sus picos privados.

Una valuación cercana a los u$s26.500 millones será la que ostentará la firma Shein en su debut en la Bolsa de Hong Kong, cifra que se ubica muy por debajo de los máximos que alcanzó durante sus rondas de financiamiento privado.

La compañía fijaría el precio de su oferta pública inicial (OPI) en u$s48,56 de Hong Kong por acción y, con esta operación, espera recaudar unos u$s1.730 millones.

La cifra marca una fuerte caída frente a los niveles que la compañía alcanzó en los últimos años.

En 2022, Shein llegó a tener una valuación cercana a u$s100.000 millones, mientras que en una ronda de financiamiento de 2023 fue valorada en unos u$s66.000 millones.

De concretarse la valuación prevista para la OPI, la empresa valdría apenas cerca de una cuarta parte de su máximo privado.

El cambio refleja las mayores dudas de los inversores sobre el crecimiento y la rentabilidad del negocio.

Shein se prepara para debutar en la Bolsa de Hong Kong

Qué desafíos enfrenta Shein y qué hará con el dinero de la OPI

Shein enfrenta un escenario de menores márgenes, crecimiento más lento, mayores costos comerciales y regulaciones más estrictas en distintos mercados.

La compañía, fundada en China y con sede actual en Singapur, busca utilizar la salida a bolsa para conseguir capital y –al mismo tiempo– ofrecer liquidez a parte de los inversores que participaron de sus rondas privadas.

La empresa prevé destinar 80% –aproximadamente– de los fondos obtenidos a tecnología, desarrollo de marca y expansión internacional.

El objetivo es reforzar su plataforma digital y crecer fuera de sus principales mercados. Su modelo depende de una amplia oferta de productos, precios bajos y una renovación constante del catálogo.

Sin embargo, Shein también deberá enfrentar una competencia cada vez mayor en el comercio electrónico y cambios regulatorios que podrían elevar sus costos y modificar parte de su estrategia comercial.

Además, la compañía acordó pagar hasta u$s3.500 millones en efectivo a determinados inversores de rondas anteriores, dentro de la estructura de la operación.

Cuál es la postura del mercado tras la decisión de Shein

El libro de órdenes de la OPI quedó cubierto, una señal de interés por parte del mercado.

Sin embargo, la demanda no sería igual entre todos los inversores y la participación minorista aparece más débil.

La respuesta de los inversores será clave para determinar cómo se comportan las acciones después del debut.

Una demanda menor a la esperada limitaría el impulso inicial, especialmente frente a las dudas sobre la capacidad de Shein para recuperar los niveles de crecimiento de años anteriores.

Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan participan como patrocinadores conjuntos de la operación.