Inversión corporativa en la City: el gigante de fertilizantes licita títulos Clase IV a 42 meses con pago de interés semestral y calificación AAA local

Inversores pueden suscribir desde u$s100 a través de ALyC con dólar MEP en la licitación.

La ON de Profertil tiene plazo de 42 meses, cobro semestral en dólar MEP y rating AAA.

Las Obligaciones Negociables (ON) se transformaron en una herramienta financiera atractiva para muchos inversores argentinos que buscan proteger su capital en un contexto de alta inflación y volatilidad, pero que también quieren poner a trabajar su dinero.

Este instrumento de deuda es emitido por empresas privadas y ofrece un rendimiento fijo o variable, según el acuerdo establecido en el momento de la emisión. A pesar de su estabilidad, el debate sobre su atractivo continúa, ya que expertos señalan que las ganancias no siempre compensan los riesgos asociados.

Al respecto, se debe señalar que el objetivo principal de las ON es permitir a las empresas recaudar fondos para diversas iniciativas, como expansión, investigación y desarrollo o, incluso, cubrir costos operativos.

Invertir en la ON de Profertil: plazos, montos mínimos y tasas

El mercado de capitales local suma una nueva alternativa de inversión en moneda dura para los ahorristas que buscan rendimiento corporativo con respaldo productivo. Este jueves 27 de agosto de 2026, entre las 10 y las 16 hs, la empresa Profertil S.A. lleva adelante la licitación pública de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase IV, de acuerdo con el informe de colocaciones primarias elaborado por la sociedad de bolsa Balanz.

Profertil es la compañía líder en la Argentina en elaboración y comercialización de nutrientes para la tierra y el único fabricante a escala nacional de urea granulada, un insumo que concentra el 83% del segmento de fertilizantes nitrogenados en el mercado doméstico. Desde su complejo industrial en Ingeniero White (Bahía Blanca), produce anualmente un promedio de 1,32 millones de toneladas de urea (con capacidad ampliada a ~1,44 millones) y 790 mil toneladas de amoníaco, apoyada en terminales logísticas estratégicas en San Nicolás, Necochea, Puerto General San Martín y el depósito Loma Paraguaya.

La firma opera con contratos de suministro de gas natural bajo modalidad take-or-pay con YPF, PAE y CGC hasta 2027 (con transporte firme reservado hasta el período 2045-2050) y abastecimiento eléctrico casi 100% renovable mediante YPF Luz. Desde diciembre de 2025, la composición accionaria de la compañía está integrada por el Grupo Adecoagro (90%) y la Asociación de Cooperativas Argentinas — ACA (10%), tras adquirir la participación previa que pertenecía en partes iguales a YPF y a la canadiense Nutrien Ltd.

¿Cuáles son las condiciones técnicas y financieras de la nueva ON de Profertil?

La licitación de los títulos Clase IV se estructura bajo legislación argentina y se integra en dólares en el mercado local con amortización bullet (100% del capital al vencimiento) y cobro de cupones de forma semestral. Según informó Balanz, los parámetros son los siguientes:

Monto de emisión: Hasta u$s70 millones ampliables hasta el monto máximo disponible del programa global

Moneda de integración y pago: Dólar MEP (el valor final queda sujeto a la cotización de los títulos al cierre de la operatoria)

Fecha y horario de licitación: Jueves 27 de agosto de 2026, de 10 a 16 hs

Plazo de vencimiento: 42 meses

Tasa de interés: Tasa fija nominal anual a definir durante la subasta

Frecuencia de intereses: Cobro de cupones de forma semestral

Precio de emisión: 100% a la par

Monto mínimo de suscripción: u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de ese piso

Calificación crediticia: Calificada con la máxima nota local AAA por Fix SCR y AAA.ar por Moody's

Fuente: Balanz

¿Cómo suscribir la colocación primaria a través de una sociedad de bolsa?

Para participar de la licitación antes del cierre de las ofertas a las 16 hs, los inversores deben operar mediante su cuenta comitente en una ALyC o entidad bancaria habilitada, contando con el saldo disponible en dólar MEP antes del horario límite de la subasta. Los pasos son: