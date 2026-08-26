La compañía sale al mercado este 26 de agosto con Obligaciones Negociables en Dólar MEP por hasta u$s50 millones. Las detalles en iProUP

El mercado de capitales argentino suma una nueva alternativa de inversión corporativa orientada a quienes buscan cobertura cambiaria y rendimiento en moneda dura.

Este miércoles 26 de agosto de 2026, en el horario de 10 a 16 hs, la compañía agropecuaria Cresud S.A.C.I.F. y A. lleva adelante la licitación pública de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase LIII Adicionales, de acuerdo con el informe de colocaciones primarias elaborado por la sociedad de bolsa Balanz y al que accedió iProUP.

Fundada con foco en la adquisición, desarrollo y puesta en valor de tierras estratégicas, Cresud opera principalmente en la Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. Al cierre del balance a septiembre de 2025, la compañía consolidaba un portfolio bajo manejo de 728.015 hectáreas (292.954 de ellas productivas) y otras 133.576 hectáreas agrícolas arrendadas, estructurando su modelo en la transformación y producción agrícola-ganadera.

En paralelo, la compañía posee una participación controlante del 53,3% en IRSA, la principal desarrolladora inmobiliaria del país enfocada en oficinas comerciales, shoppings y hotelería de categoría, articulando su negocio en dos ramas centrales: Agropecuario y Propiedades Urbanas.

Para esta colocación, la firma fijó un monto de emisión de entre u$s30 millones y u$s50 millones, con la máxima calificación crediticia nacional AAA por Fix SCR bajo ley argentina, lo que permite a inversores acceder a deuda corporativa de bajo riesgo relativo con integración directa en dólares.

Nueva ON de Cresud (Fuente: Balanz)

¿Cuáles son las condiciones técnicas y el cronograma de pago de la ON de Cresud?

La licitación de la Clase LIII Adicionales se integra y liquida de forma directa en moneda dura, con un esquema financiero detallado por Balanz:

Monto de emisión: De u$s30 millones a u$s50 millones

Moneda de pago e integración: Dólar MEP (el valor final queda sujeto a la cotización de los títulos al cierre de la operatoria)

Fecha de licitación: Miércoles 26 de agosto de 2026 (10 a 16 hs)

Fecha de liquidación: Lunes 31 de agosto de 2026

Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2030

Tasa de interés: Fija al 6,25% nominal anual

Precio de emisión: A licitar durante la subasta primaria

Cronograma de pago de intereses: Primer cupón el 30 de enero de 2027 , segundo cupón el 30 de abril de 2027 y, posteriormente, de forma semestral (30 de octubre y 30 de abril de cada año) hasta la amortización final

Amortización de capital: Bullet (100% al vencimiento el 30 de abril de 2030)

Monto mínimo de suscripción: u$s100 y múltiplos de u$s1 por encima de dicha cifra

Calificación crediticia y marco legal: AAA (Fix SCR) bajo legislación argentina

Detalles de la nueva ON de Cresud (Fuente: Banco Galicia)

El esquema de amortización bullet implica que los inversores cobrarán intereses semestrales durante todo el plazo, pero recuperarán el 100% del capital invertido recién en la fecha de vencimiento, lo que reduce el riesgo de reinversión a tasas desfavorables pero exige mantener la posición hasta 2030 para maximizar el rendimiento.

¿Cómo suscribir la licitación primaria a través de una sociedad de bolsa?

Para participar de la colocación de deuda corporativa, los ahorristas deben operar mediante una cuenta comitente en una ALyC o banco regulado por la Comisión Nacional de Valores (CNV):

Acreditación de saldo: Se deben fondear dólares MEP en la cuenta bursátil antes de las 16 hs del día de la subasta

Carga de orden: Dentro del panel de licitaciones del intermediario financiero, se selecciona la ON Clase LIII de Cresud , ingresando el monto a suscribir y el precio pretendido

Custodia en Caja de Valores: Tras la liquidación del lunes 31 de agosto, los títulos quedan asentados a nombre del inversor para el cobro de rentas o eventual reventa en el mercado secundario

¿Qué antecedentes recientes marcan el apetito del mercado por deuda corporativa?

La búsqueda de fondos en el mercado de capitales no se limita al sector agroindustrial o energético. Según reportó iProfesional, la sociedad Cheek S.A., controlada por la familia Awada y dueña de marcas de indumentaria como Cheeky, Como Quieres y Awada, también acudió al mercado mediante su primera emisión de Obligaciones Negociables.

En dicha colocación, la firma textil captó el tope de $7.500 millones con una demanda que superó 1,7 veces la oferta (31 posturas por más de $12.721 millones), lo que obligó a aplicar un prorrateo del 15% entre los inversores para refinanciar pasivos de corto plazo con un esquema de amortización en tres cuotas hacia 2028, evidenciando el creciente interés por instrumentos de renta fija corporativa en un contexto de búsqueda de alternativas al plazo fijo tradicional.