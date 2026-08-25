El Banco Central convalidó el mayorista a $1.510 y las reservas brutas tocaron máximos en 7 años. Qué proyectan los analistas para la City

El mercado cambiario transitó una jornada bisagra marcada por la flexibilización de los límites informales en la plaza mayorista. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una suba que llevó al dólar mayorista a quebrar el techo simbólico de los $1.500 y finalizar en $1.510, en un contexto donde la autoridad monetaria optó por no fijar un ancla rígida y dosificar la utilización de sus reservas internacionales.

La entidad encabezada por Santiago Bausili ejecutó intervenciones puntuales vendiendo en posturas de $1.508 y $1.512 para amortiguar saltos bruscos intradiarios, logrando no obstante finalizar la rueda con un saldo comprador neto de u$s11 millones sobre un volumen total negociado de u$s539 millones.

En el canal minorista, la divisa cerró a $1.530 en las pantallas del Banco Nación, mientras que en la plaza financiera el Dólar MEP operó en torno a $1.537 y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.598.

¿Cuál es la estrategia del Banco Central frente al avance del dólar mayorista?

La dinámica cambiaria responde a un esquema en el que el equipo económico privilegia resguardar el patrimonio del balance oficial antes que convalidar pérdidas de reservas en la defensa de techos fijos.

En un informe de mercado al que accedió iProUP en agosto de 2026, Ignacio Morales, Chief Investments Officer (CIO) de Wise Capital, detalló los factores determinantes del movimiento:

Dosificación de reservas: Aunque el ritmo de compras netas se redujo a u$s11 millones diarios -frente a un promedio mensual de u$s32 millones-, el Central acumula u$s477 millones comprados en agosto y u$s13.804 millones en lo que va de 2026

Patrimonio bruto en récord: Las reservas internacionales brutas avanzaron u$s121 millones hasta tocar los u$s50.776 millones , alcanzando su registro más elevado en siete años, apuntaladas por la revalorización de activos de reserva como el oro (que aportó u$s80 millones)

Baja de tasas en pesos: En paralelo a la devaluación administrada, la tasa de caución bursátil a un día descendió al 21,7% TNA por un exceso de liquidez transitoria, con contratos de futuros en alza que anticipan un deslizamiento ordenado del tipo de cambio

¿Por qué las acciones bancarias se desacoplaron de Wall Street y lideraron las subas?

A contramano del comportamiento cauto observado en los bonos soberanos en dólares (con un riesgo país en torno a los 509 puntos básicos), los activos de renta variable argentinos protagonizaron un rally positivo tanto en la Bolsa local como a través de sus ADRs en Nueva York.

La plaza doméstica se desacopló del sesgo bajista global del S&P 500 y del Nasdaq impulsada por el sector financiero: